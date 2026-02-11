Xuân ấm áp trên làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua

Ngày 10.2, tại xã Sơn Tây Thượng, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Ngãi tổ chức chương trình "Xuân về trên làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua" năm 2026, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho thanh niên và người dân địa phương nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, trao quà cho người dân ở làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua ẢNH: VÕ NGOAN

Phát biểu tại chương trình, chị Hồ Thị Thu Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, cho biết nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, Tỉnh đoàn mong muốn thông qua chương trình gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của tuổi trẻ và đơn vị tài trợ, góp phần giúp bà con đón tết trong không khí ấm áp, sum vầy hơn.

"Những phần quà tuy không lớn nhưng là tấm lòng của tổ chức Đoàn, hy vọng sẽ tiếp thêm động lực để các gia đình thanh niên yên tâm lao động, sản xuất, gắn bó lâu dài với làng thanh niên lập nghiệp", chị Thanh chia sẻ.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 28 suất quà tết gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt cho 28 hộ gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua. Đồng thời, gửi tặng 100 phần quà gồm sữa, bánh kẹo cho thiếu nhi trong làng. Tổng giá trị quà tặng của chương trình hơn 30 triệu đồng.

Không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất, chương trình còn là dịp để đoàn viên, thanh niên và doanh nghiệp đồng hành, gắn kết với người dân vùng cao, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ trong chăm lo đời sống cộng đồng, nhất là vào dịp tết đến xuân về.

Sôi nổi ngày hội bánh chưng xanh, phiên chợ 0 đồng

Cũng trong ngày 10.2, tại thôn Gò Tranh (xã Sơn Mai, Quảng Ngãi), Đoàn xã Sơn Mai phối hợp với UBND xã và Công an xã tổ chức ngày hội bánh chưng xanh và phiên chợ 0 đồng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân tham gia.

Người dân xã Sơn Mai mua sắm tại phiên chợ 0 đồng ẢNH: H.P

Tại ngày hội, không khí xuân rộn ràng lan tỏa qua các hoạt động giao lưu, trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, đẩy gậy, đập heo đất… Đặc biệt, hoạt động gói bánh chưng đã tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên cùng người dân ôn lại nét đẹp văn hóa ngày tết cổ truyền, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng.

Sau phần hội, bà con nhân dân thôn Gò Tranh (xã Sơn Mai) được tham gia "mua sắm" miễn phí tại phiên chợ 0 đồng với nhiều mặt hàng thiết yếu như: gạo, mì, bánh kẹo, gia vị, thịt, rau củ… Những gian hàng nghĩa tình đã mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho các hộ dân, nhất là những gia đình còn gặp khó khăn.

Các hoạt động ý nghĩa này đã góp phần tạo nên không khí vui tươi, ấm áp, đoàn kết giữa đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.