Xuân Bắc, Tự Long tặng 'vé đi tuổi thơ'

Chắp cánh ước mơ từ trang giấy trắng

Lấy thiếu nhi làm trung tâm, chương trình kết nối âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt, hướng tới việc giúp các bạn nhỏ khám phá thế giới, cảm nhận những giá trị của gia đình, quê hương và có thêm động lực học tập, rèn luyện để theo đuổi ước mơ.

NSND Xuân Bắc và Tự Long là khách mời đặc biệt Ảnh: NVCC

Hình tượng “trang giấy diệu kỳ” là ngôn ngữ sáng tạo xuyên suốt chương trình. Từ trang giấy trắng, những nét vẽ, nếp gấp và trí tưởng tượng lần lượt mở ra những thế giới mới: khi trở thành chiếc máy bay, khi hóa thành con thuyền, mang theo những ước mơ của trẻ nhỏ qua từng chặng hành trình.

Âm nhạc, hoạt cảnh, hình ảnh trình chiếu, xiếc, vũ đạo và đạo cụ được phối hợp để tạo nên sự chuyển đổi giữa các miền nghệ thuật. Hệ thống màn hình LED có khả năng tách, mở kết hợp với bàn nâng giúp biến đổi không gian, tạo nên những màn xuất hiện của nghệ sĩ, nhân vật và đạo cụ. Chất liệu giấy, nét vẽ, nếp gấp và màu nước được khai thác xuyên suốt, đưa những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ lên sân khấu một cách sinh động.

Chuyến tàu Chắp cánh tuổi thơ gồm 3 “toa tàu”: Miền ký ức, Vườn rừng diệu kỳ và Bầu trời ước mơ. Tấm vé được thiết kế theo hình thức thẻ lên tàu, như lời mời các bạn nhỏ bước vào hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ.

Phong phú "toa tàu" trải nghiệm

Đáng chú ý, thiếu nhi không chỉ là khán giả mà còn trực tiếp tham gia hành trình nghệ thuật thông qua các hoạt động tương tác, vận động và khám phá. Trước giờ biểu diễn, các em có thể tham gia “Hành trình tuổi thơ” tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với các trạm trải nghiệm, viết điều ước và tự tay gấp máy bay giấy.

Dàn nghệ sĩ tham gia chương trình Ảnh: BTC

Chắp cánh tuổi thơ quy tụ các nghệ sĩ: Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo, Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang… Nghệ sĩ hài Mạc Văn Khoa và diễn viên Hoàng Kim Ngọc đảm nhận vai trò MC. Tham gia biểu diễn còn có Trường trung cấp nghệ thuật Xiếc và tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội…

Chương trình cũng có phần trình diễn và giao lưu với Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle), người 4 lần liên tiếp vô địch bóng đá nghệ thuật Việt Nam, từng vào Top 10 thế giới năm 2018 và Top 3 châu Á. Câu chuyện theo đuổi đam mê của anh góp phần khơi gợi ở các em tinh thần kiên trì, ý chí rèn luyện để chinh phục ước mơ.

Chương trình diễn ra lúc 16 giờ ngày 10.10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô, được livestream trên các nền tảng mạng xã hội của Báo Nhân Dân.