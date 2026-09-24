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    Giới trẻ

    Hiện thực hóa gần 100 điều ước của học sinh trong đêm 'Trăng sáng muôn nơi'

    Mạnh Cường
    Mạnh Cường
    Gần 100 điều ước của học sinh vùng cao được hiện thực hóa trong đêm "Trăng sáng muôn nơi" diễn ra tại xã vùng cao TP.Đà Nẵng, mang đến cho các em một mùa trung thu đặc biệt.

    Tối 23.9, tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và THCS Tây Giang (xã Tây Giang, TP.Đà Nẵng), Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng phối hợp Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức chương trình "Trăng sáng muôn nơi" năm 2026 với chủ đề "Vầng trăng chiến sĩ".

    Gần 100 điều ước của học sinh được hiện thực trong đêm 'Vầng trăng chiến sĩ' - Ảnh 1.

    Các đại biểu tham dự chương trình "Trăng sáng muôn nơi" năm 2026 với chủ đề "Vầng trăng chiến sĩ"

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Dự chương trình có thượng tướng Trần Quang Phương, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; nhà báo Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng biên tập Báo Nhân Dân; ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, cùng đại diện Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 5 và các đơn vị liên quan.

    Phát biểu khai mạc, đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, cho biết chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, không chỉ mang ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

    Gần 100 điều ước của học sinh được hiện thực trong đêm 'Vầng trăng chiến sĩ' - Ảnh 2.

    Học sinh vùng cao xã Tây Giang thích thú tham dự chương trình

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Theo đại tá Đinh Văn Hưng, đây cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố, góp phần xây dựng thế trận lòng dân và chăm lo thế hệ tương lai của đất nước.

    Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng đã đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng 6 trường học liên cấp; hỗ trợ nhà trường, chăm lo đời sống, tạo điều kiện để học sinh vùng biên có môi trường học tập tốt hơn.

    "Đồng hành cùng địa phương, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước chính là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim của Bộ đội Cụ Hồ", đại tá Đinh Văn Hưng nhấn mạnh.

    Gần 100 điều ước của học sinh được hiện thực trong đêm 'Vầng trăng chiến sĩ' - Ảnh 3.

    Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp trao quà cho ban giám hiệu và 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Điểm nhấn của chương trình "Trăng sáng muôn nơi" là các hoạt động giao lưu với học sinh và khách mời, khai trương sáng kiến "Ngân hà ước mơ" và hiện thực hóa gần 100 điều ước của học sinh.

    Các em còn được thưởng thức chương trình nghệ thuật, múa lân, phá cỗ, đốt lửa trại cùng nhiều hoạt động vui chơi dành riêng cho học sinh. 

    Gần 100 điều ước của học sinh được hiện thực trong đêm 'Vầng trăng chiến sĩ' - Ảnh 4.

    Nhà báo Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng biên tập Báo Nhân Dân (áo trắng) trao tặng xe đạp cho học sinh vùng cao Đà Nẵng

    ẢNH: MẠNH CƯỜNG

    Chương trình "Trăng sáng muôn nơi" là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, chăm lo của lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo và trẻ em dân tộc thiểu số trên địa bàn.

    Qua đó, chương trình góp phần động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

    Dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp trao quà cho ban giám hiệu, 30 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng quà Trung thu cho học sinh của 6 trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Đắc Pring, La Êê, La Dêê, Hùng Sơn, Tây Giang và Avương.

    Các phần quà gồm tivi, xe đạp, đồ dùng học tập, thuốc, cặp sách, quần áo, lồng đèn cùng một số vật dụng thiết yếu khác.

    Trong chuỗi hoạt động của chương trình, nhiều ngày qua, các đơn vị còn tổ chức cắt tóc miễn phí cho 100 học sinh; khám bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho 200 học sinh; tổ chức các gian hàng sách, vở, thiết bị học tập, quần áo, đồ chơi; trò chơi dân gian, đố vui pháp luật, buffet 3 miền và trao tặng hơn 1.000 đầu sách cho học sinh.


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