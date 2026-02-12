Xuân ngập tràn khát vọng phồn vinh

Những ngày này, đường phố TP.HCM tương đối thông thoáng vì nhiều người đã tranh thủ về quê hoặc đi du lịch đón tết sớm. Tiếng động cơ xe vãn đi, bầu trời như trong xanh hơn hẳn, càng làm rực rỡ thêm sắc cúc, mai vàng ngập tràn mọi con đường. Chạy xe trong tiết trời se lạnh, lất phất những giọt mưa xuân, nhiều người chia sẻ họ thấy lòng chộn rộn, phấn chấn. Bài hát Mùa xuân đầu tiên ngân vang trong lòng, một mùa xuân của kỷ nguyên mới chính thức bắt đầu.

Cũng chưa năm nào TP.HCM đón xuân trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ như thế. Từ khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV diễn ra đến nay, cờ tổ quốc vẫn tung bay khắp các con đường, tuyến phố, ngôi nhà... Có cảm giác, đất nước đã mừng xuân ngay từ sau thành công của Đại hội Đảng mang ý nghĩa lịch sử này.

Xuân thịnh vượng hiện diện khắp nơi, thông qua diện mạo tết của các TP lớn, đô thị trên cả nước. Trong ảnh: bạn trẻ check-in tại công viên Ba Son (P.Sài Gòn, TP.HCM) ẢNH: NHẬT THỊNH

Soạn xong mâm cúng tiễn ông Công ông Táo về trời, cụ Nguyễn Văn Ban (ngụ P.Xuân Hòa, TP.HCM) bước chậm rãi ra đầu ngõ hàn huyên cùng nhóm "bách niên giai lão" đón không khí đầu xuân năm mới.

Không ai bị bỏ lại phía sau Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung hỗ trợ thực chất, đa dạng hóa hình thức chăm lo tết cho người dân, tri ân người có công, tặng quà cho hộ nghèo, công nhân lao động, đảm bảo tết an toàn, lành mạnh. Nhiều đơn vị, địa phương đã chủ động tích cực thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng. Đơn cử, Ủy ban MTTQ VN các cấp phối hợp tổ chức các phiên chợ 0 đồng hoặc giảm giá, trao quà tết, bánh chưng xanh cho người nghèo, vùng sâu vùng xa; TP.HCM trích 210 tỉ đồng từ các quỹ để chăm lo tết, chú trọng đối tượng yếu thế, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và người lao động không về quê. Hà Nội tặng hơn 1,16 triệu suất quà tết (tổng kinh phí hơn 574,4 tỉ đồng) cho các đối tượng chính sách và người có công...

Đọc câu thơ của Bác chúc Tết Mậu Thân 1968: "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua", cụ Nguyễn Văn Ban bộc bạch: "Bằng tuổi tôi trong xóm, người ta "đi" hết rồi. Mình còn được sống để chứng kiến giai đoạn lịch sử mới của đất nước thế này là quá may mắn rồi. Năm nay người già chúng tôi còn được lãnh thêm tiền từ nhà nước. Đảng quang vinh vì dân, vì nước là đây chứ đâu. Từ năm ngoái đến nay, qua xem tin tức thời sự, tôi thấy Trung ương nói nhiều về kỷ nguyên mới - rằng một kỷ nguyên tiến tới xây dựng đất nước giàu mạnh, phát triển, người dân cũng giàu có hơn. Nhiều cải cách, cải tổ lắm, đặc biệt là các phương tiện giao thông đi lại như tàu metro chỉ chạy bằng điện, đều là những thứ mà ở thời của tôi nằm mơ cũng không tưởng tượng là có được. Trước thềm năm mới Bính Ngọ, với những gì mà đất nước đang trải qua, với kế hoạch Trung ương sẽ làm sắp tới, tôi tin là đất nước sẽ phồn vinh. Đời mình không sống bao nhiêu nữa, nhưng đời sau, con cháu được vậy là phúc đức của quốc gia".

Không chỉ những người đã đi cùng đất nước từ những năm tháng chiến tranh khốc liệt tới hòa bình, đổi mới như cụ Nguyễn Văn Ban mới bồi hồi cảm xúc, thế hệ trẻ - những người trực tiếp gánh vác sứ mệnh đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới - cũng cảm nhận rất rõ không khí đặc biệt của Xuân Bính Ngọ 2026.

Đi ngang qua Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (P.Xuân Hòa), Lê Minh Trung (26 tuổi, P.Tân Phú) bày tỏ rất bất ngờ khi thấy khu đất hoang hóa với hàng rào tôn gỉ sét đã lột xác thành công viên xanh mát với nhiều sắc hoa. Trước đó nghe nói TP sẽ có thêm 9 công viên tại các khu đất vàng bỏ trống để người dân có thêm nhiều "tọa độ xanh" đón tết nhưng chia sẻ rất thật, Minh Trung nghĩ sẽ làm không kịp. Tận mắt nhìn thấy công viên hoa đua nở, chàng thanh niên 26 tuổi vô cùng hào hứng.

"Là một đại diện của thế hệ gen Z, tôi cảm nhận mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới không chỉ là sự khởi đầu của một năm, mà còn là dấu mốc của niềm tin, khát vọng và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước. Những chuyển biến cụ thể trong thời gian qua đã cho thấy rõ điều đó. Tại TP.HCM, việc hoàn thành 9 công viên để phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân. Những không gian xanh ấy là biểu tượng của một đô thị văn minh, hiện đại và nhân văn", Trung chia sẻ.

Nếu tết là thời khắc con người lắng lại để tổng kết và hướng tới tương lai, thì mùa xuân năm nay càng mang ý nghĩa đặc biệt, đó là mùa xuân của niềm tin được củng cố, của khát vọng được xác lập rõ ràng. Khi niềm tin và khát vọng ấy lan tỏa trong từng gia đình, từng cộng đồng, đó chính là nền tảng bền vững cho một hành trình phát triển dài lâu của đất nước. PGS-TS Phan An, nhà nghiên cứu văn hóa

Cũng theo Lê Minh Trung, năm nay bà nội cậu được nhận lì xì của Nhà nước từ Trung ương tới thành phố, tổng cộng gần 1 triệu đồng, tính cả mừng thọ 80 tuổi. Số tiền không phải quá lớn nhưng điều này là minh chứng cho chính sách an sinh bền vững, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; từ đó giúp thế hệ trẻ thêm vững tin vào một xã hội công bằng, nơi mọi sự cống hiến đều được ghi nhận và trân trọng. Đặc biệt, những công trình mới đang được xây dựng như Sân vận động Trống Đồng, Khu đô thị lấn biển Cần Giờ, đường sắt cao tốc Bắc - Nam… cho thấy khát vọng vươn tầm thế giới của VN. Song song đó, cam kết bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên từ các công trình xây dựng, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu thể hiện định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế và môi trường - điều mà thế hệ trẻ đặc biệt quan tâm.

"Tôi chưa có đủ kiến thức để hiểu hết nội hàm của khái niệm kỷ nguyên mới, nhưng tôi cảm nhận rất rõ những thay đổi quan trọng định hướng phát triển của đất nước. Những thay đổi từ nhỏ tới lớn đã bắt đầu hiển hiện trong đời sống của từng người dân. Như nhà tôi năm nay, bà cũng làm 2 mâm đãi hết con cháu vì được nhận tiền từ Nhà nước. Đơn giản vậy thôi nhưng mừng vô cùng. Cũng chính không khí này đang truyền cho thế hệ thanh niên chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm của mình: Không ngừng học tập, đổi mới sáng tạo, rèn luyện bản lĩnh và đạo đức, sẵn sàng cống hiến vì sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng lòng của toàn dân tộc và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ, VN sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới", Lê Minh Trung chia sẻ.

Đón xuân mới bằng diện mạo mới

2026 cũng là mùa tết đầu tiên đất nước khai xuân bằng diện mạo mới sau cuộc tái thiết lịch sử. Sau sáp nhập, nhiều địa phương mở rộng diện tích gấp 2 - 3 lần, có rừng, có biển, quy mô dân số đông, nên đón xuân cũng "to" gấp nhiều lần.

Cờ đỏ sao vàng mừng Đảng, mừng xuân ẢNH: N.A

Đơn cử, đường hoa xuân Tết Bính Ngọ 2026 của TP.HCM được tổ chức đồng bộ tại cả 3 địa điểm gồm: phố đi bộ Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn, TP.HCM), P.Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ) và P.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ). Đây cũng là năm đầu tiên đường hoa - biểu tượng tết của TP.HCM - ứng dụng mapping ánh sáng và AR, với linh vật Bính Ngọ được trình chiếu trực tiếp trên thân ngựa, kể câu chuyện từ huyền thoại Thánh Gióng đến khát vọng phát triển của đô thị hiện đại. Linh vật Bính Ngọ được xây dựng với tạo hình sống động, khỏe khoắn để thể hiện tinh thần mạnh mẽ, bền bỉ và vững tin tiến bước của TP trong giai đoạn phát triển mới.

Đặc biệt, năm nay người dân TP nói chung và người dân Cần Giờ nói riêng có thêm một điểm đón xuân mới. Lần đầu tiên, khu vực xa xôi nhất TP tổ chức một lễ hội xuân kéo dài tới 3 tuần. Chỉ trong 1 năm qua, vùng biển bị lãng quên đã trỗi dậy mạnh mẽ, sở hữu khu đô thị là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn "7 Kỳ quan đô thị tương lai"; có dự án cầu vượt biển, tàu điện đô thị trăm tỉ; có "Tết ở thiên đường xanh" với trải nghiệm không gian "lễ hội trong lễ hội" chào xuân đầu tiên tại VN, gồm lễ hội hoa xuân, lễ hội khinh khí cầu, trình diễn dù lượn, lễ hội ẩm thực 3 miền… TP.HCM xuân mới, có thêm "cực nam châm" hút khách mới.

Mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới không phải là sự tuyên bố về thành tựu đã đạt, mà là lời nhắc nhở về trách nhiệm. Đó là trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa trong quá trình hội nhập; trách nhiệm xây dựng một xã hội nhân văn, công bằng; trách nhiệm nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai. PGS-TS Phan An

Trong lòng thành phố, khắp mọi con hẻm cũng đã khoác lên mình diện mạo mới với không gian trang trí rực rỡ đèn lồng đỏ, kết dây đèn LED, dựng tiểu cảnh hoa mai, hoa đào cùng những câu đối chúc tết. Mỗi nơi mỗi vẻ nhưng mọi hơi thở xuân của TP.HCM đều toát lên tinh thần tưng bừng, khát vọng vươn lên mạnh mẽ cùng đất nước bước vào kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng.

Tại thủ đô Hà Nội, sau gần 1 tháng ngập tràn trong mùa lễ hội kéo dài xuyên suốt từ giữa tháng 1 tới nay, thủ đô cũng vừa khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Không chỉ đơn thuần là chuỗi chương trình nghệ thuật và hoạt động trải nghiệm đặc sắc mang đến không khí rộn ràng đầu năm, Hội chợ Mùa Xuân còn là nơi tôn vinh các sản phẩm "Made in Vietnam", khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thúc đẩy tinh thần "Người VN ưu tiên dùng hàng VN".

Theo Ban tổ chức, "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" không chỉ là một khẩu hiệu kinh tế, mà là một lựa chọn văn hóa, một hành động thể hiện niềm tin vào sức sáng tạo của doanh nghiệp trong nước, vào bàn tay người thợ làng nghề, vào nông sản từ đồng ruộng VN.

Người đi hội chợ có thể bắt đầu hành trình từ những sản vật của miền Nam, ghé qua các đặc sản vùng trung du, dừng chân ở không gian Tết cổ truyền của Hà Nội, rồi kết thúc bằng những món ăn đường phố náo nhiệt. Đó không chỉ là tuyến tham quan mà là hành trình cảm xúc, nơi mỗi bước chân đều chạm vào một phần bản sắc. Với thông điệp "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", Hội chợ không chỉ là sự kiện mua sắm đầu năm, mà còn là nơi hội tụ của bản sắc Việt, niềm tin thị trường và khát vọng phát triển bền vững, tự lực tự cường của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Tết cổ truyền mang giá trị thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại miền Trung, hình ảnh linh vật ngựa của Đà Nẵng "tung vó" bên sông Hàn đang trở thành điểm check-in hút khách những ngày qua. Giữa hàng loạt mô hình linh vật sặc sỡ đủ màu sắc khắp cả nước, chú ngựa vàng với cấu tạo đặc biệt mang tên "Kim Mã Hợp Nhất" gây ấn tượng không chỉ bởi đường nét thiết kế tinh xảo mà ở thân hình dũng mãnh của chú ngựa cao gần 3 m được lắp ghép tỉ mỉ từ tên của 94 xã, phường và đặc khu tại Đà Nẵng sau khi sáp nhập. Đặc biệt, chữ "Đà Nẵng" được thiết kế với kích thước lớn nhất nằm ở phần lưng ngựa, tượng trưng cho sự gắn kết và thống nhất. Hình ảnh chú ngựa với tư thế tung vó hướng ra sông thể hiện khát vọng Đà Nẵng vươn mình, đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Khắp cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, hình ảnh xuân thịnh vượng hiện diện khắp nơi. Khát vọng của cả dân tộc đang hòa vào bản sắc mùa xuân mới vừa truyền thống, vừa hiện đại, hướng tới kỷ nguyên giàu có và thịnh vượng.

Khi niềm tin và khát vọng lan tỏa, đất nước sẽ hùng cường

Nhà nghiên cứu văn hóa Nam bộ, soạn giả Nhâm Hùng đánh giá: Không khí tết năm nay ở Nam bộ mang một sắc thái đặc biệt; từ nội đô đến vùng ven, từ chợ hoa truyền thống đến các khu du lịch, đâu đâu cũng rộn ràng. Các địa phương đầu tư mạnh cho đường hoa, linh vật, tiểu cảnh, bắn pháo hoa, tạo nên một diện mạo tết sôi động. Đây không chỉ là sự nhộn nhịp thường niên mà còn phản ánh tâm thế mới của các địa phương trong bối cảnh tổ chức lại không gian hành chính, mở rộng quy mô đô thị. Lãnh đạo các địa phương đều muốn người dân đón tết trong một không khí mới, niềm vui mới, trong một hành trình phát triển mới.

PGS-TS Phan An, nhà nghiên cứu văn hóa, cho rằng Tết cổ truyền không chỉ là dịp lễ hội thường niên mà là một giá trị thiêng liêng trong đời sống tinh thần của người Việt. Bước vào mùa xuân năm nay, ý nghĩa của tết càng được nhân lên khi đất nước vừa trải qua những giai đoạn đầy thử thách của di chứng sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, VN vẫn giữ được ổn định và phục hồi tăng trưởng, đồng thời từng bước nâng cao vị thế trên trường quốc tế. "Điều đó tạo ra một tâm thế mới trong xã hội: Tâm thế tự tin hơn, chủ động hơn và có niềm tin rõ ràng hơn vào con đường phát triển đã chọn", ông nhận định.

Người người, nhà nhà rạng rỡ đón mùa xuân đầu tiên của kỷ nguyên mới ẢNH: N.A

PGS-TS Phan An nhấn mạnh: Những định hướng chiến lược được xác lập trong các kỳ Đại hội Đảng gần đây đã mở ra một giai đoạn phát triển với mục tiêu cao hơn, nhanh hơn nhưng vẫn phải bền vững. Trong tiến trình ấy, văn hóa không thể đứng ngoài mà phải đồng hành như một nền tảng tinh thần.

Đảng và Nhà nước đã xác định tăng trưởng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đời sống người dân được cải thiện cụ thể, khi các chính sách an sinh, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế được triển khai thiết thực. Phát triển phải gắn với con người. Khi người dân cảm nhận được sự nâng cao đời sống của mình, niềm tin xã hội sẽ được củng cố.

Là người đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của đất nước, PGS-TS Phan An cho biết ông vẫn giữ niềm tin vào sức bền của tinh thần dân tộc. Người VN có khả năng thích ứng rất mạnh. Sau mỗi khó khăn, chúng ta lại tìm thấy động lực mới để vươn lên. Điều quan trọng là phải giữ được sự ổn định, sự đoàn kết và khát vọng phát triển.

"Nếu tết là thời khắc con người lắng lại để tổng kết và hướng tới tương lai, thì mùa xuân năm nay càng mang ý nghĩa đặc biệt, đó là mùa xuân của niềm tin được củng cố, của khát vọng được xác lập rõ ràng. Khi niềm tin và khát vọng ấy lan tỏa trong từng gia đình, từng cộng đồng, đó chính là nền tảng bền vững cho một hành trình phát triển dài lâu của đất nước", nhà nghiên cứu văn hóa Phan An kỳ vọng.