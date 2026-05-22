Xuất hiện đầu máy xe lửa hơi nước ở Quy Nhơn: Có như lời đồn trên mạng?

Đầu máy xe lửa hơi nước khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Những ngày gần đây, một đầu máy xe lửa hơi nước bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường sắt Quy Nhơn - Diêu Trì, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc tỉnh Bình Định), thu hút sự chú ý của người dân và cộng đồng mạng.

Hình ảnh đầu máy di chuyển qua lại khiến nhiều người cho rằng tuyến tàu du lịch từng gây chú ý trước đây sắp tái khởi động.

Đầu máy xe lửa hơi nước cổ liên tục di chuyển qua lại trên tuyến đường sắt Quy Nhơn - Diêu Trì ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đầu tàu khoác lớp sơn đen bóng, nổi bật với những bánh sắt khổng lồ màu đỏ. Hệ thống tay biên chuyển động nhịp nhàng, ống khói cao vút phả làn hơi trắng giữa tiếng còi vang vọng. Những chi tiết cơ khí nặng nề nhưng tinh xảo mang đậm dấu ấn kỹ thuật đường sắt nhiều thập niên trước tạo nên vẻ ngoài cổ kính hiếm thấy giữa đời sống hiện đại.

Mỗi lần đoàn tàu xe lửa hơi nước đi qua, nhiều người dân dừng lại ghi hình, chụp ảnh. Trên các diễn đàn mạng xã hội và YouTube, hình ảnh đầu tàu hơi nước xuất hiện dày đặc, kéo theo hàng loạt suy đoán.

Không ít tài khoản chia sẻ nội dung khẳng định đầu máy đang chạy thử tải để chuẩn bị phục vụ du lịch trong chuỗi hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2026. Thông tin này nhanh chóng lan rộng và thu hút lượng lớn tương tác.

Đầu máy xe lửa hơi nước xuất hiện tại Quy Nhơn khiến nhiều người dân thích thú, đồng thời làm dấy lên những đồn đoán về khả năng tuyến tàu du lịch sắp hoạt động trở lại ẢNH: ĐỨC NHẬT





Sự thật phía sau tin đồn phục vụ du lịch

Trao đổi về sự việc, đại diện ga Quy Nhơn khẳng định thông tin đầu tàu hơi nước sẽ phục vụ du lịch tại địa phương là hoàn toàn không chính xác.

"Đầu tàu mới được đưa về hiện tại chỉ chạy thử nghiệm để cấp bằng cho tài xế và chuyển đổi đầu máy từ chạy diesel sang chạy thủy lực, chứ chưa chính thức đưa vào hoạt động thương mại", vị đại diện này cho biết.

Tàu hơi nước này được đóng trong nước từ những năm 1960 hiện thuộc quản lý của đơn vị khai thác đường sắt Revolution Express ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ngoài ra, tuyến đường sắt Quy Nhơn - Diêu Trì hiện đang được nâng cấp ga. Theo kế hoạch, quá trình thi công kéo dài khoảng 4 - 5 tháng và dự kiến đến tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay mới hoàn thành. Vì vậy, việc triển khai một tuyến du lịch mới trong giai đoạn này gần như không khả thi.

Theo tìm hiểu, những đồn đoán trên xuất hiện một phần do trước đây, ngày 1.6.2025, UBND tỉnh Bình Định (cũ) từng phối hợp với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thử nghiệm tuyến tàu du lịch "Về miền đất võ", kết nối ga Quy Nhơn và ga Diêu Trì.

Đây là một trong 2 đầu máy hơi nước cuối cùng còn hoạt động tại Việt Nam ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tuyến tàu du lịch này thời điểm đó chỉ hoạt động vài tháng hè rồi tạm dừng. Chính vì vậy, khi thấy bóng dáng một đầu tàu cổ kính chạy qua lại, người dân địa phương đã hào hứng cho rằng hành trình di sản "Về miền đất võ" sắp sửa tái khởi động.

Các nhân viên lái tàu thực hiện kiểm tra, hiệu chỉnh và đổ xỉ than trước khi tàu rời ga ẢNH: ĐỨC NHẬT

1 trong 2 đầu tàu hơi nước cuối cùng còn hoạt động

Theo chia sẻ từ 1 nhân viên lái tàu, đầu tàu hơi nước đang gây xôn xao dư luận thuộc quản lý của đơn vị khai thác đường sắt tư nhân có tên Revolution Express. Đầu máy được sản xuất từ những năm 1960 theo thiết kế Mikado của Pháp và vừa được khôi phục, trùng tu trong thời gian gần đây.

Đây cũng là 1 trong 2 đầu tàu hơi nước cuối cùng còn hoạt động tại Việt Nam, được đóng trong nước từ những năm 1960.

Những chi tiết cơ khí nặng nề nhưng tinh xảo mang đậm dấu ấn kỹ nghệ của giai đoạn mở đầu cách mạng công nghiệp ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đáng chú ý, theo thông tin từ nhân viên lái tàu này, sau khi hoàn tất các đợt thử nghiệm kỹ thuật tại Quy Nhơn, đầu máy sẽ được điều chuyển để phục vụ du lịch trên tuyến Huế - Đà Nẵng, thay vì hoạt động tại Quy Nhơn như các thông tin lan truyền trước đó.