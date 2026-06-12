Xuất hiện đợt nắng nóng mới, có nơi vượt 38 độ C

Sau những ngày đón không khí lạnh về giúp nhiệt độ nhiều nơi dịu mát nhưng hiện đã xuất hiện một đợt nắng nóng mới, đang có xu hướng gia tăng. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), ngày 11.6, khu vực Trung bộ có nắng nóng cục bộ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 65 - 70%.



Xuất hiện đợt nắng nóng mới từ hôm nay kéo dài đến cuối tuần sau ẢNH: ĐÌNH HUY

Nắng nóng đang gia tăng cường độ và mở rộng dần sang các khu vực bắc Trung bộ và đồng bằng Bắc bộ. Trong khoảng từ 13 - 14.6, nắng nóng đạt cường độ mạnh, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng phổ biến từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; thời gian nắng nóng xuất hiện từ 11 - 17 giờ.

Khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 15.6, nắng nóng ở khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh dịu dần. Nắng nóng ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục duy trì.

Trong khi đó, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to trên 50 mm.

Dự báo chiều và đêm 12.6, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa giông có khả năng năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại các sườn dốc, ngập úng tại vùng trũng thấp.