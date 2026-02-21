Xuất khẩu rau quả đạt 'kỷ lục kép', kỳ vọng lập đỉnh 10 tỉ USD

Xuất khẩu rau quả tăng gấp đôi

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu rau quả tháng 1 tiếp tục tăng trưởng cực kỳ ngoạn mục, trở thành "điểm sáng" lớn nhất trong ngành nông nghiệp đầu năm nay. Kim ngạch xuất khẩu rau quả ước đạt khoảng 750 triệu USD, tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 1 (ước đạt 6,51 tỉ USD).

Kim ngạch xuất khẩu rau quả chế biến năm 2025 lần đầu vượt hơn 2 tỉ USD ẢNH: T.N

Theo Bộ Công thương, cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả có những chuyển dịch tích cực khi vừa củng cố vị thế tại thị trường truyền thống, vừa bứt phá mạnh mẽ ở các thị trường yêu cầu chất lượng cao.

Trung Quốc vẫn duy trì vị thế là quốc gia nhập khẩu lớn nhất với trị giá đạt trên 5,5 tỉ USD, nhờ việc ký kết thêm các nghị định thư quan trọng cho sầu riêng đông lạnh và dừa tươi.

Điểm sáng ở thị trường Trung Quốc là xuất khẩu rau quả đã chuyển mạnh từ tiểu ngạch sang chính ngạch tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt có nhiều đơn hàng lớn, giá trị cao và xuất khẩu ổn định hơn so với những năm trước đây,

Đặc biệt, ở các thị trường cao cấp, nổi tiếng "khó tính", yêu cầu khắt khe về chất lượng như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, rau quả Việt Nam đã khẳng định được uy tín, chất lượng khi giá trị xuất khẩu ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về trị giá.

Trong đó, xuất khẩu rau quả tới thị trường EU năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng (khoảng 58% so với năm 2024) nhờ tận dụng tốt ưu đãi thuế quan. Cửa ngõ chính của khu vực là Hà Lan (chiếm hơn 33% tổng giá trị xuất khẩu sang EU), tiếp sau đó là Đức, Pháp. Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu tới EU là rau quả chế biến, nước ép trái cây và các loại trái cây đặc sản có chứng nhận hữu cơ hoặc Global GAP.

Đẩy mạnh xuất khẩu rau quả chế biến

Theo thống kê từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính) bên cạnh các mặt hàng rau quả tươi, giá trị xuất khẩu sản phẩm chế biến tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025. Cụ thể, giá trị kim ngạch xuất khẩu rau quả chế biến đạt trên 2,06 tỉ USD, tăng 42,1% so với năm 2024. Tỷ trọng xuất khẩu rau quả chế biến trong ngành hàng tăng lên 24% (năm 2024 là 20%).

Trong nhóm sản phẩm chế biến, hạt dẻ cười là sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn, đứng vị trí số 4/10 mặt hàng rau quả xuất khẩu lớn nhất năm 2025, vượt qua nhiều sản phẩm trái cây tươi.

Cụ thể, xuất khẩu hạt dẻ cười năm 2025 đạt 446 triệu USD, tăng hơn 72% so với năm 2024. Trong khi đó, xuất khẩu xoài đạt 408 triệu USD, xuất khẩu chuối đạt 405 triệu USD. Sau hạt dẻ cười, xuất khẩu hạnh nhân chế biến đạt 215 triệu, tăng hơn 62% so với năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Diễm Hằng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP dinh dưỡng hữu cơ Việt Nam (Vinanutrifood) cho biết, năm 2025 doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư 500 tỉ đồng xây thêm nhà máy chế biến sâu sản phẩm rau quả xuất khẩu tại Gia Lai. Theo bà Hằng, bên cạnh sản phẩm tươi, rau quả chế biến đang là ngành hàng cực kỳ tiềm năng, lợi thế của Việt Nam khi nguồn nguyên liệu cực kỳ phong phú, đa dạng.

Khi người tiêu dùng ở các thị trường EU, Trung Quốc... chuyển dịch sang mua sắm trên thương mại điện tử, tiêu dùng các sản phẩm tiện lợi, để tiết kiệm thời gian nấu nướng, nội trợ thì sản phẩm rau quả chế biến tiện lợi của Việt Nam sẽ có lợi thế hơn so với sản phẩm tươi.

"Chế biến sâu sẽ là hướng đi bền vững giúp rau quả Việt Nam vươn xa, chinh phục thị trường quốc tế. Khi các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào vùng nguyên liệu để chế biến sâu sẽ giúp các sản phẩm nông sản có đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập, đời sống cho nông dân yên tâm sản xuất", bà Hằng nói.

Chia sẻ từ góc nhìn của doanh nghiệp sở hữu hàng chục nhà máy chế biến rau quả ở khắp Việt Nam, ông Đinh Cao Khuê, Phó chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (DOVECO) khẳng định, xuất khẩu rau quả năm 2025 với điểm nổi bật là vừa giữ vững, củng cố được thị trường truyền thống, vừa tăng trưởng bứt phá ở các thị trường cao cấp và từng bước chinh phục người tiêu dùng ở những sản phẩm chế biến, giá trị gia tăng cao.

Cũng theo ông Đinh Cao Khuê, qua quá trình tiếp tục, phân tích, khảo sát để nắm bắt, lượng hóa nhu cầu tiêu dùng của người dân tại các thị trường lớn, trọng điểm như: EU, Mỹ hay gần Việt Nam hơn là EU, Nhật Bản, Hàn Quốc thì ngành hàng rau quả chế biến của Việt Nam còn rất lớn nếu biết đáp ứng đúng tiêu chuẩn, thị hiếu.

Để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả những năm tới, Việt Nam cần mở rộng, tái tổ chức vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, gắn sản xuất với liên kết chuỗi chặt chẽ, hiệu quả hơn; thu hút các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu cho khâu chế biến, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm để mở rộng thị trường, chủ động thâm nhập các phân khúc có giá trị gia tăng cao.

"Nếu các giải pháp được triển khai đồng bộ và nhất quán thì mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam lên 10 - 20 tỉ USD trong những năm tới không chỉ là kỳ vọng mà hoàn toàn có cơ sở để đạt được", ông Khuê nói.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, xuất khẩu rau quả tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu năm; dự báo các thị trường xuất khẩu chính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... duy trì ổn định. Dự báo xuất khẩu rau quả tăng trưởng khoảng 15 - 20%, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Rau quả Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch đạt 10 tỉ USD trong năm nay.