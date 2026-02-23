Xuất khẩu tăng tốc sớm

Phấn khởi ngay từ đầu năm

Năm nào cũng vậy, đúng vào ngày mùng 1 tết, Ban lãnh đạo Tập đoàn Intimex Group đều đến văn phòng công ty làm việc. Ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch HĐQT Intimex Group, giải thích: "Việc khởi sự vào ngày đầu năm mới là sự khởi đầu tốt nhất cho mọi hoạt động. Mặt khác nó cũng thể hiện sự hoạt động xuyên suốt không ngừng nghỉ của thị trường và hoạt động thương mại. Trên thực tế thì chúng tôi vẫn tuân thủ các chế độ nghỉ tết và chính thức trở lại làm việc theo đúng quy định của nhà nước. Trong năm 2025, Intimex là một trong những đơn vị chủ lực nắm giữ nguồn cung lớn các mặt hàng nông sản chủ lực của cả nước như cà phê, gạo, hồ tiêu… mang về doanh số lên đến hàng tỉ USD".

Nhộn nhịp những chuyến hàng xuất khẩu đầu năm 2026 Ảnh: NVCC

"Trước kỳ nghỉ tết, chúng tôi đã phải chuẩn bị hợp đồng cho 3 tháng tới. Còn ngày đầu năm mới sẽ thực hiện phần việc cho những thời điểm tiếp theo bởi hàng hóa nông sản của VN hiện đã xuất khẩu đi hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, trở thành một chuỗi cung ứng không thể đứt gãy, doanh nghiệp (DN) đã hội nhập toàn cầu nên cũng phải đảm bảo hàng hóa thông suốt không bị gián đoạn. Với Intimex Group và nông sản Việt nói chung, nguồn cung chúng ta không thiếu và vấn đề quan trọng nhất là phải tiếp tục mở rộng thị trường. Mặt khác với các mặt hàng cà phê, gạo phải tạo ra các sản phẩm "có cá tính riêng" của VN và thật sự khác biệt để duy trì đà tăng trưởng trong giai đoạn mới", ông Đỗ Hà Nam chia sẻ thêm.

Tương tự, ngay trong lúc cả nước còn đang rộn ràng vui xuân thì Công ty Phân bón Miền Nam đã bước vào hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhanh chóng bắt nhịp với tiến độ xuất khẩu. Đích thân Tổng giám đốc Đỗ Văn Tuấn cùng các cán bộ trong ban lãnh đạo trực tiếp xuống nhà máy để kiểm tra công tác tổ chức xuất khẩu sản phẩm. Lô hàng 5.000 tấn phân bón NPK 14-14-14 xuất sang thị trường Philippines lần này đã nâng tổng sản lượng hàng xuất khẩu của Công ty Phân bón Miền Nam lên 15.000 tấn chỉ trong 2 tháng đầu năm 2026. Ông Đỗ Văn Tuấn cho biết: "Lô hàng xuất khẩu ngay từ đầu năm mang ý nghĩa chào đón năm 2026 với tâm thế mới, khí thế mới, thể hiện tinh thần thi đua lao động sản xuất sôi nổi của tập thể cán bộ, công nhân viên và người lao động. Bên cạnh đó, việc nỗ lực xuất khẩu này còn góp phần mở rộng thị trường, khẳng định uy tín và chất lượng sản phẩm phân bón VN trên thị trường quốc tế".

Cà phê mang về kim ngạch trên 1 tỉ USD trong tháng đầu của năm 2026 Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đặc biệt, mùng 1 tết, các DN xuất khẩu tôm sang Mỹ đón tin vui bất ngờ khi Bộ Thương mại Mỹ (DOC) công bố kết quả cuối cùng của đợt rà soát hành chính lần thứ 19 (POR19) đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ VN. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tôm áp dụng chung cho các DN VN là 4,58%. Bị đơn bắt buộc STAPIMEX và Thông Thuận cũng được áp thuế cuối cùng ở mức 25,46% thay vì 35,29% như kết quả sơ bộ trước đó.

Là một trong những đơn vị xuất khẩu tôm lớn, TS Hồ Quốc Lực, Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta (FIMEX VN), bày tỏ: "Trước tết, nhiều DN trong ngành rất lo lắng về kết quả cuối cùng POR19 khiến hoạt động mua bán dường như đình trệ. Trong những ngày tết, DOC công bố thông tin khiến bản thân tôi và nhiều DN "nhẹ lòng". Vì vậy mà ngày khai trương của FIMEX vào mùng 8 tết cũng mang khí thế mới tích cực hơn. Đây cũng là cơ sở để chúng tôi và các đối tác thương thảo các hợp đồng mới cho giai đoạn tới".

Ngành hàng tỉ USD tăng tốc

Trong tháng đầu của năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 43 tỉ USD, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Có 9 ngành hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD; trong số này, có cà phê và thủy sản lần đầu tiên đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD. Bà Lê Hằng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản VN (VASEP), nhận định: "Bên cạnh thị trường Mỹ, nhiều DN trong ngành đang tập trung mở rộng và xâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc. Năm 2025, xuất khẩu tôm vào Trung Quốc đạt 1,23 tỉ USD, tăng đến 61% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cho thấy tiềm năng và dư địa ở thị trường tỉ dân còn rất lớn".

Ngoài những mặt hàng truyền thống, các DN còn mở rộng danh mục xuất khẩu mới như cá rô phi Ảnh: Q.T

Cùng tăng trưởng ấn tượng là nhóm ngành rau quả, đạt gần 600 triệu USD trong tháng 1, tăng đến 60% so với cùng kỳ năm trước. Có mặt tại hội chợ Fruit Logistica 2026 - một trong những hội chợ thương mại quốc tế lớn nhất thế giới về rau quả tươi tại Berlin (Đức), ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả VN (Vinafruit), cho biết: "Sau nhiều năm liền tham gia hội chợ Fruit Logistica, kim ngạch rau quả VN tại EU đã tăng mạnh. Nếu tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả vào châu Âu năm 2021 mới đạt 155 triệu USD thì đến năm 2025 lên đến 477 triệu USD, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 40%. Dù còn khá khiêm tốn nhưng đây là thị trường cao cấp gắn với chế biến sâu, giúp ngành rau quả phát triển ổn định và bền vững. Bên cạnh đó, thị trường EU đang chuộng các sản phẩm chế biến như chanh leo, hạt dẻ cười, xoài, dừa, dứa… sẽ góp phần đa dạng hóa chủng loại sản phẩm rau quả xuất khẩu của VN".

Ông Đặng Phúc Nguyên nhận định mục tiêu xuất khẩu 10 tỉ USD ngay trong năm nay có thể trở thành hiện thực. Cụ thể, mặt hàng chủ lực là sầu riêng dự báo sẽ gia tăng sản lượng nhờ diện tích cho thu hoạch và năng suất tăng dần theo tuổi cây, kim ngạch xuất khẩu dự báo sẽ vượt 4 tỉ USD. Ngoài sầu riêng, VN có thể ký thêm nghị định thư mới với Trung Quốc cho một số mặt hàng rau quả khác, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang các thị trường khác ở châu Á, châu Âu, mang về giá trị tăng cao hơn cho ngành rau quả.

Vừa gia nhập nhóm hàng tỉ USD trong năm 2025, mặt hàng dừa cũng tự tin tăng tốc trong năm nay. Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Cao Bá Đăng Khoa, Tổng thư ký Hiệp hội Dừa VN, cho hay chuỗi liên kết ngành dừa giữa nhà máy sản xuất và vùng nguyên liệu đang dần đi vào quy chuẩn và gắn kết. Trong năm 2026, Hiệp hội sẽ phối hợp cùng các địa phương chuẩn hóa hoạt động của các hợp tác xã, quy trình sản xuất được cải tiến theo hướng an toàn sinh học để kết nối vùng trồng dừa VN vào bản đồ nguyên liệu organic quốc tế, từ đó nâng tầm thương hiệu dừa VN.