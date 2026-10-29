Xuất nhập khẩu lập đỉnh mới, vượt 1.000 tỉ USD

Bộ Công thương cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng đạt 1.010,6 tỉ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm 2025, chính thức vượt mốc 1.000 tỉ USD. Riêng trong tháng 10, kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 122,2 tỉ USD, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vượt mốc 1.000 tỉ USD ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng mạnh, với kim ngạch ước đạt 499 tỉ USD trong 10 tháng, tăng 27,4% đã tạo động lực tích cực để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15 - 16% cả năm 2026.

Kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong cả 2 khu vực kinh tế trong nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Trong đó, nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm 87,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng lưu ý, xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng tích cực tại nhiều thị trường lớn: Trung Quốc, Mỹ, EU, Hàn Quốc và ASEAN.

Về cán cân thương mại, tháng 10 ước xuất siêu 6,8 tỉ USD, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu, đưa mức nhập siêu lũy kế 10 tháng xuống còn khoảng 12,7 tỉ USD. Kết quả này cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò quan trọng của thương mại hàng hóa đối với tăng trưởng kinh tế.

Trong quý 4/2026, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường và nâng cao năng lực tuân thủ; tập trung khai thác hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, mở rộng các thị trường mới.

Bộ Công thương tiếp tục nâng cao năng lực cảnh báo sớm về các vụ việc phòng vệ thương mại, rào cản thuế quan, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và quy định xuất xứ; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và minh bạch chuỗi cung ứng...

Đưa Việt Nam vào top 10 xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới

Bộ Công thương đang xây dựng dự thảo Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tham vọng đưa xuất khẩu tăng trưởng hai con số bền vững.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2030, chiến lược hướng tới việc duy trì tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu cao, đạt bình quân 15 - 16%/năm. Đến năm 2045, Việt Nam chính thức gia nhập nhóm 10 nước có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất thế giới.

Phấn đấu tăng trưởng nhập khẩu bình quân 12 - 13%/năm trong cùng thời kỳ, hướng tới mục tiêu vào nhóm 10 nước kim ngạch nhập khẩu lớn nhất thế giới vào năm 2045; tỷ trọng xuất siêu trên tổng kim ngạch xuất khẩu đạt bình quân 3 - 6% (giai đoạn 2026 - 2030) và nâng lên 7 - 10% vào năm 2045.

Chiến lược định hướng tăng trưởng xuất nhập khẩu theo chiều sâu, giảm phụ thuộc vào gia công thô và tăng tỷ trọng đóng góp từ các doanh nghiệp trong nước. Cụ thể, tăng tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước lên 28 - 30% vào năm 2030 và đạt 38 - 40% vào năm 2045; nâng tỷ trọng hàng hóa qua chế biến hoặc tinh chế đạt 89 - 90% (năm 2030) và vượt 92% (năm 2045) trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Chiến lược đặt mục tiêu tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao chiếm 50% giá trị xuất khẩu nhóm hàng chế biến, chế tạo vào năm 2030 và đạt trên 55% vào năm 2045.

Chiến lược xác định đến năm 2030, Việt Nam không có thị trường xuất khẩu nào chiếm quá 25% tổng kim ngạch và không còn thị trường nhập khẩu nào chiếm quá 35%; giảm phụ thuộc vào các thị trường lớn, đưa tỷ trọng cộng gộp của 3 thị trường lớn nhất sẽ giảm xuống dưới 55% vào năm 2030 và dưới 50% vào năm 2045.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ nâng thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD lên trên 45 thị trường (năm 2030) và 55 thị trường (năm 2045); đẩy mạnh xuất khẩu sang các khu vực tiềm năng như Nam Á, Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh, nâng tỷ trọng nhóm này lên 10% vào năm 2030 và 15% vào năm 2045.