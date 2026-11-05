Xúc động hình ảnh bác sĩ cấp cứu hành khách tăng huyết áp trên chuyến bay Vietnam Airlines

Ngày 5.11, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM cho biết bác sĩ của bệnh viện vừa hỗ trợ một nữ hành khách gặp vấn đề sức khỏe - tăng huyết áp trên chuyến bay từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM.

Theo đó, chuyến bay VN1415 của Vietnam Airlines khởi hành lúc 19 giờ 50 ngày 2.11 từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM.

Có mặt trên chuyến bay, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM, cùng các bác sĩ và phi hành đoàn đã tích cực hỗ trợ người bệnh.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Bé Hai, khoảng 15 phút sau khi máy bay khởi hành, một nữ hành khách 64 tuổi có biểu hiện run tay chân, chóng mặt, buồn nôn.

Tiếp viên hàng không đã hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút, các triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm. Phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay.

Hình ảnh bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai, Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM đang thăm khám cho người bệnh trên chuyến bay được tài khoản TikTok amazingthinginvn chia sẻ

ẢNH: AMAZINGTHINGINVN

Ngồi cách người bệnh khoảng 2 hàng ghế, bác sĩ Bé Hai nhanh chóng đến hỗ trợ. Lúc này, có 4 bác sĩ khác cùng tham gia giúp đỡ nữ hành khách. Biết bác sĩ Bé Hai có chuyên môn tim mạch, các đồng nghiệp phối hợp để ông trực tiếp đánh giá và xử trí.

Qua kiểm tra, huyết áp người bệnh ở mức 160/90 mmHg. Theo bác sĩ Bé Hai, người bệnh bị tăng huyết áp, kèm các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn.

Bác sĩ vừa trấn an, vừa cho người bệnh dùng 2 loại thuốc điều trị tăng huyết áp, đồng thời tiếp tục theo dõi. Khoảng 15 phút sau, tình trạng người bệnh cải thiện, giảm chóng mặt và dần ổn định.

Sau khi máy bay hạ cánh, tình trạng người bệnh và quá trình hỗ trợ được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Qua trường hợp này, bác sĩ Bé Hai lưu ý người mắc bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, thường xuyên theo dõi huyết áp và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay vì sự thay đổi áp suất có thể làm tăng huyết áp.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Bé Hai khám bệnh cho người dân vào sáng 5.11 ẢNH: BVCC

Trên fanpage "Tiếp viên hàng không - ước mơ của tôi" cũng chia sẻ lại câu chuyện trên chuyến bay Vietnam Airlines VN1415.

Theo chia sẻ trên trang này, giữa lúc hành khách đang nghỉ ngơi, tiếng loa khẩn cấp vang lên để tìm kiếm sự trợ giúp y tế cho một nữ hành khách đột ngột tăng nhịp tim, khó thở. Không khí trên máy bay trở nên căng thẳng, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt phi hành đoàn và những người xung quanh.

Ngay sau đó, từ các hàng ghế khác nhau, nhiều người đã nhanh chóng đến hỗ trợ. Các bác sĩ, nhân viên y tế có mặt trên chuyến bay tự nguyện phối hợp cùng tiếp viên hàng không sơ cứu, trấn an hành khách.

Fanpage bày tỏ sự xúc động trước tinh thần đồng lòng, sự chuyên nghiệp và ấm áp của những người đã cùng chăm sóc một hành khách xa lạ giữa chuyến bay.