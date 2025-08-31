Xúc động ngày hội 50 năm Trường THPT Bình Sơn

Hàng ngàn cựu học sinh Trường THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi) từ khắp mọi miền đất nước, có người xa quê vài chục năm, nay trở về hội ngộ dưới mái trường xưa. Trong những vòng tay siết chặt, những giọt nước mắt rưng rưng, tất cả hòa chung trong ngày kỷ niệm.

Cựu học sinh Trường THPT Bình Sơn (Quảng Ngãi) chụp ảnh trước cổng trường nhân kỷ niệm 50 năm thành lập trường ẢNH: P.A

Hành trình của mái trường nghĩa tình

Ngược dòng ký ức, thầy Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng nhà trường, bồi hồi kể lại: Ngày 15.10.1975, ngôi trường mang tên Trường cấp 3 Bình Sơn được thành lập từ cơ ngơi cũ của Trường trung học Phụng sự của Công giáo.

Khi ấy, nhà trường chỉ có 12 phòng học, 771 học sinh cùng 20 thầy cô trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết. Học sinh từ Bình Sơn, Trà Bồng cho đến cả huyện đảo Lý Sơn đều quy tụ về đây.

Ông Phạm Thạch Sinh, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Sơn, phát biểu kỷ niệm 50 ngày thành lập trường ẢNH: P.A

Từ những ngày gian khó ấy, biết bao thế hệ thầy trò đã cần mẫn gieo chữ, vun đắp truyền thống. Năm 1988, ngôi trường chuyển hẳn về địa điểm hiện nay, rồi từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục Quảng Ngãi.

Nửa thế kỷ qua, ngôi trường đã chứng kiến sự trưởng thành của 21.851 học sinh, trong đó có hàng ngàn học sinh giỏi các cấp, nhiều người thành đạt, giữ những trọng trách trong xã hội.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cựu học sinh nhà trường, trao quà tri ân các thầy cô giáo ẢNH: P.A

Sân trường sáng 31.8 rộn rã mà cũng chan chứa ân tình. Trong làn mưa nhẹ, những cựu học sinh nắm tay nhau, cười xen lẫn nước mắt. Ông Đoàn Dụng, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, một cựu học sinh, xúc động: "Cơn mưa sáng nay như để cái bắt tay thêm nồng ấm, nụ cười thêm thân thiện sau bao năm xa cách. Dù ngày xưa thiếu thốn đủ bề nhưng thầy cô chưa từng than phiền, chỉ lặng lẽ gieo chữ, dạy trò nên người. Các thầy cô chính là những con ong cần mẫn, mang mật ngọt cho đời".

Ông Đoàn Dụng, thay mặt cho cựu học sinh Trường THPT Bình Sơn, xúc động phát biểu tại buổi lễ ẢNH: P.A

Trong ánh mắt những cựu học sinh, ngôi trường không chỉ là nơi học tập mà còn là chốn lưu giữ tuổi thơ, là ký ức không phai. Chính từ tình yêu ấy, các thế hệ học trò đã nhiều lần chung tay xây dựng cơ sở vật chất, trong đó nổi bật là công trình hồ bơi trị giá 1,8 tỉ đồng vào năm 2018, với 710 triệu đồng đóng góp từ cựu học sinh.

Ra mắt quỹ cựu học sinh Trường THPT Bình Sơn ẢNH: P.A

Nhân dịp này, quỹ cựu học sinh Trường THPT Bình Sơn chính thức ra mắt, có những cá nhân cam kết ủng hộ 100 triệu đồng mỗi năm trong suốt 10 năm liên tục, minh chứng sống động cho tình nghĩa thầy trò gắn bó vượt thời gian.

Những món quà nghĩa tình

Ngày hội 50 năm cũng trở thành dịp sẻ chia đầy ấm áp. Tổng biên tập Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Toàn đã trao tặng 100 triệu đồng từ quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình cho nhà trường, đồng thời vận động tài trợ xây dựng 6 nhà vệ sinh mới trị giá 360 triệu đồng.

Ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao 100 triệu đồng từ quỹ học bổng Nguyễn Thái Bình cho đại diện Trường THPT Bình Sơn ẢNH: P.A

Hàng loạt cựu học sinh, nhà hảo tâm cũng đóng góp hơn 2,3 tỉ đồng để hỗ trợ nhà trường phục vụ việc dạy và học, giúp các học sinh còn khó khăn. Những suất học bổng, phần quà được gửi tận tay, như những nhịp cầu yêu thương nối dài từ quá khứ đến hiện tại.

Ông Ngô Duy Vũ, cựu học sinh, trao 1 tỉ đồng hỗ trợ quỹ cựu học sinh Trường THPT Bình Sơn ẢNH: P.A

Trên sân khấu, những bó hoa tươi thắm được trao cho các thầy cô nhiều thế hệ. Đằng sau ánh mắt rưng rưng là niềm biết ơn sâu nặng của học trò dành cho người đưa đò. Dịp này, 16 tập thể và cá nhân của Trường THPT Bình Sơn được UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng bằng khen; nhiều thầy cô được Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận, vinh danh trao giấy khen.

50 năm, Trường THPT Bình Sơn đã vượt qua bao thăng trầm để trở thành điểm sáng giáo dục của Quảng Ngãi. Mỗi thế hệ học trò ra đi đều để lại dấu chân, mỗi người thầy gắn bó đều góp một phần hương lửa. Những thành tựu hôm nay không chỉ là bảng vàng thành tích, mà còn là dòng chảy nghĩa tình, nối liền quá khứ với hiện tại, vun bồi cho tương lai.

Trao bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đại diện lãnh đạo Trường THPT Bình Sơn ẢNH: P.A

Ông Nguyễn Ngọc Thái (thứ 3 từ phải sang), Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi, trao giấy khen cho giáo viên nhà trường ẢNH: P.A

Trong tiếng trống trường ngân vang của lễ kỷ niệm, hàng ngàn cựu học sinh cùng nhau hướng mắt về lá cờ đỏ sao vàng tung bay phía trên sân khấu, lòng đầy tự hào. Mái trường Bình Sơn, nơi khởi đầu của bao ước mơ, nay tiếp tục viết nên trang mới bằng sự đoàn kết, tình nghĩa và khát vọng vươn lên.

Ngày hội 50 năm không chỉ là dịp kỷ niệm, mà còn là lời nhắc nhở để thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, tiếp bước truyền thống của Trường THPT Bình Sơn. Như lời thầy Hiệu trưởng Phạm Thạch Sinh xúc động chia sẻ: "Mỗi thành tựu hôm nay đều có bóng dáng của các thầy cô, của bao thế hệ học trò đã đi qua. Tất cả đều làm nên một mái trường Bình Sơn rạng rỡ, chan chứa yêu thương".