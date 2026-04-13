Theo clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người cha trong bộ trang phục lấm lem, đi chiếc xe đạp cũ đến từng nhà gửi thiệp mời đám cưới. Khi trao thiệp, người đàn ông nói những lời chân thành, mong mọi người đến chung vui với gia đình. Người nhận thiệp cũng vui mừng hỏi thăm, không quên gửi lời chúc và hứa sẽ có mặt trong ngày vui của con gái ông.

Xúc động video người cha đạp xe gửi thiệp cưới con gái

Đoạn clip nhanh chóng được dân mạng chia sẻ, ai nấy đều xúc động trước hình ảnh người cha tần tảo, dù không có nhiều điều kiện vẫn lo đám cưới con gái được chỉn chu, trọn vẹn.

