Xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, Đinh Thị Lan lãnh 1 năm 9 tháng tù

Ngày 16.1, TAND khu vực 7, TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", do xúc phạm bà Nguyễn Phương Hằng (55 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (65 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam).

Theo tòa, có cơ sở xác định clip trên mạng xã hội đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của bà Hằng. Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng… nên tòa phạt mức án như trên.

Bị cáo Đinh Thị Lan bị tòa phạt 1 năm 9 tháng tù ẢNH: QT

Tại tòa, luật sư của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng dẫn chứng những clip mà bị cáo Đinh Thị Lan đã xúc phạm vợ chồng của bà Hằng. Những clip này đều đã được lập vi bằng.

Trước câu hỏi của tòa về việc có yêu cầu bồi thường thiệt hại hay không, luật sư cho biết bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty CP Đại Nam không yêu cầu bồi thường, mà chỉ cần xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty CP Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng xác định rằng: hành vi vi phạm của Đinh Thị Lan đã ảnh hưởng và gây thiệt hại cho công ty, ông Dũng, bà Hằng, quỹ Từ thiện Hằng Hữu và các doanh nghiệp, đối tác có liên quan trong quan hệ kinh doanh...

Tuy nhiên, với tâm nguyện muốn dành nhiều thời gian để tận tâm hoạt động thiện nguyện phục vụ xã hội, Công ty Cổ phần Đại Nam và bà Nguyễn Phương Hằng không yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan bồi thường thiệt hại về trách nhiệm dân sự, tinh thần.

"Yêu cầu bị cáo Đinh Thị Lan chấm dứt mọi hành động truyền thông đăng tải phát tán thông tin bí mật cá nhân, bí mật gia đình, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng, Công ty CP Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu", luật sư của bà Hằng nói.

Bà Nguyễn Phương Hằng và Công ty CP Đại Nam không yêu cầu bồi thường, mà chỉ cần xử lý theo quy định pháp luật ẢNH: MXH

Tại tòa, bị cáo Lan khai rằng việc quay 6 clip bằng điện thoại chỉ để giải tỏa những bức xúc, "trút xả giận". Bị cáo tự quay 6 clip nhưng không đăng tải, sau đó làm mất điện thoại vào cuối năm 2021.

Bị cáo Lan khai năm 2008 quen biết ông Dũng, có quan hệ làm ăn. Tháng 12.2012, quen biết bà Hằng qua ông Dũng. Các bên cũng không có mâu thuẫn gì.

Theo đại diện Viện kiểm sát, dù Đinh Thị Lan không thừa nhận đã đăng tải clip lên mạng xã hội, nhưng có đủ cơ sở cho thấy bị cáo có hành vi phạm tội, đề nghị tòa phạt từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm tù.





Bị cáo Đinh Thị Lan khai rằng việc quay 6 clip bằng điện thoại chỉ để giải tỏa những bức xúc, "trút xả giận" ẢNH: QT

Theo cáo trạng, bà Lan sở hữu tài khoản YouTube mang tên "Lan Đinh". Năm 2021, bị cáo Đinh Thị Lan tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng qua tài khoản này.

Kết luận giám định ngày 17.4.2024 của Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM (cũ) xác định 6 video trên chứa nội dung bịa đặt, sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự, nhân phẩm cá nhân; đưa lên không gian mạng các thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.

Hành vi của Đinh Thị Lan bị xác định vi phạm điểm a, b khoản 3 điều 16; điểm d khoản 1 điều 17 luật An ninh mạng 2018 và điểm d khoản 1 điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.