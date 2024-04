Xung đột chực chờ bùng nổ tại Trung Đông

Báo The Wall Street Journal (WSJ) ngày 12.4 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Iran có thể tấn công trực tiếp Israel trong 24 - 48 giờ tiếp theo, nhắm vào miền bắc hoặc miền nam của quốc gia Do Thái. Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả vụ không kích nhắm vào tòa nhà ngoại giao của nước này ở Syria ngày 1.4 mà Tehran cáo buộc do Tel Aviv thực hiện, làm thiệt mạng các sĩ quan cao cấp của Tehran. Tình báo Mỹ nhận định Iran đang tập trung vào khả năng tấn công lãnh thổ Israel hơn là lợi ích của Tel Aviv hoặc của Washington ở nơi khác tại Trung Đông.

Người Iran tuần hành tưởng niệm các sĩ quan thiệt mạng trong vụ việc ngày 1.4 Ảnh: AFP

WSJ dẫn lời một cố vấn của Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tiết lộ kế hoạch đã được trình lên nhưng nhà lãnh đạo còn cân nhắc rủi ro chính trị, nên chưa có quyết định sau cùng.

Trước đó, truyền thông phương Tây loan tin Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian đã chuyển thông điệp đến Mỹ và Đức rằng Tehran quyết tâm đáp trả Tel Aviv nhưng sẽ hành động có giới hạn theo cách tránh làm xung đột leo thang nghiêm trọng.

Liên quan vấn đề này, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ Washington dự đoán vụ tấn công tiềm tàng của Iran sẽ xảy ra nhưng không đủ lớn để lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến.

Dù khẳng định Mỹ không liên quan cuộc tấn công ngày 1.4, Đại sứ quán Mỹ tại Israel ngày 11.4 cho biết đã yêu cầu các nhân viên chính phủ Mỹ và người thân của họ hạn chế đi lại vì mục đích cá nhân bên ngoài một số khu vực ở Israel, bao gồm vùng đô thị Tel Aviv, Jerusalem và Be'er Sheva. Chỉ huy Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ Erik Kurilla, vị tướng cấp cao nhất của Washington về khu vực Trung Đông, ngày 11.4 cũng đã đến Israel để thảo luận với giới lãnh đạo quân sự sở tại về các mối đe dọa an ninh hiện thời trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã nhấn mạnh ủng hộ việc phòng thủ của Israel trước các cuộc tấn công của Iran và các nhóm ủy nhiệm.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Austin, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định nếu bị Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ, Israel sẽ phản ứng thích hợp.

Ngoài ra, các nước như Anh, Đức và Nga đã kêu gọi Iran kiềm chế hết sức để tránh làm leo thang tình hình, kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột rộng hơn, theo Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken đã gọi điện cho những người đồng cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Ả Rập Xê Út để làm rõ sự leo thang sẽ không là lợi ích của bất kỳ ai, đồng thời kêu gọi các nước này khuyên can Iran.