Xung đột Ukraine giữa đánh và đàm

Ukraine cáo buộc Nga rạng sáng 26.2 tiến hành đợt tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các vùng Kyiv, Kharkiv và Zaporizhzhia, theo Reuters. Chính quyền địa phương cho biết khoảng 20 người bị thương, nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng bị hư hại. Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov ngày 25.2 cho hay nước này đã triển khai kế hoạch lắp đặt lưới chống UAV dọc 4.000 km đường bộ tại các khu vực tiền tuyến và dự kiến hoàn tất cuối năm 2026, trong bối cảnh UAV Nga ngày càng nhắm vào tuyến tiếp tế và căn cứ hậu phương của Ukraine. Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 4 công ty quốc phòng Ukraine ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác Đan Mạch, Phần Lan và Latvia theo sáng kiến "Xây dựng cùng Ukraine".

Quan chức Nga, Ukraine, Mỹ gặp nhau tại UAE ngày 4.2 ẢNH: REUTERS

Ở chiều ngược lại, Hãng TASS của Nga đưa tin 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ UAV Ukraine tấn công nhà máy phân bón PAO Dorogobuzh tại Smolensk (Nga). Ông Vasily Anokhin - Thống đốc vùng Smolensk, mô tả đây là một "doanh nghiệp dân sự". Phía Ukraine chưa bình luận về cáo buộc trên.

Trong khi đó, báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW - Mỹ) ngày 25.2 nhận định Nga đang đối mặt các vấn đề nghiêm trọng về nhân lực và tài chính quân sự, khi tỷ lệ thương vong vượt quá tỷ lệ tuyển quân. Cùng ngày, Bộ trưởng Lực lượng vũ trang Anh Al Carns nói với The Independent rằng thương vong gia tăng và các dấu hiệu bất ổn kinh tế có thể làm suy giảm khả năng Nga phát động một chiến dịch quy mô lớn mới trong thời gian tới.

Trong bối cảnh giao tranh chưa hạ nhiệt, các bên vẫn nỗ lực giữ nhịp đối thoại. Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Rustem Umerov dự kiến sẽ sớm gặp giới chức Mỹ tại Geneva (Thụy Sĩ). Ukraine cho biết các cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho vòng đàm phán 3 bên Nga - Ukraine - Mỹ đầu tháng 3, mở đường cho khả năng tiếp xúc ở cấp lãnh đạo.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 25.2 điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm cuộc gặp giữa quan chức hai nước tại Geneva. Theo trang Axios, cuộc trao đổi được mô tả là thân thiện và mang tính xây dựng. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng xung đột có thể kết thúc trong năm nay, trong khi ông Trump muốn đạt kết quả trong vòng một tháng.

Về phần mình, Nga phản ứng thận trọng với những diễn biến trên. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 25.2 nói hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Ukraine, Nga và Mỹ chỉ nên diễn ra ở giai đoạn cuối để "hoàn tất thỏa thuận". Ông cũng đặt vấn đề về hiệu quả của một cuộc gặp cấp cao nếu lập trường của Kyiv không thay đổi.

Trả lời phỏng vấn Đài Fox News trước đó, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Ukraine có thể diễn ra sớm và Tổng thống Trump có thể tham dự nếu nhận thấy cơ hội đạt được kết quả tích cực. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 25.2 khẳng định Washington không muốn từ bỏ vai trò xúc tác đàm phán, song nhấn mạnh "sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump không phải là vô hạn".