Xuồng không người lái nào giúp Mỹ cứu phi công trực thăng Apache rơi xuống biển?

Theo truyền thông Mỹ, một xuồng không người lái có tên Saronic Corsair đã giải cứu hai phi công trực thăng Apache của lục quân Mỹ từ vùng biển gần eo biển Hormuz vào ngày 8.6, sau khi chiếc AH-64 bị rơi ngoài khơi bờ biển Oman trong một cuộc tuần tra vùng biển khu vực.

Khoảng 2 giờ sau khi trực thăng gặp nạn, Corsair đã định vị được hai thành viên phi hành đoàn bằng cách sử dụng thiết bị cảm biến thụ động 360 độ. Xuồng không người lái này đã vận chuyển họ đến một địa điểm khác, nơi họ được trực thăng có người lái đón để vận chuyển tiếp. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cả hai thành viên phi hành đoàn đều trong tình trạng ổn định.

Xuồng không người lái Saronic Corsair là gì?

Vụ cứu hộ này là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc nhằm triển khai các hệ thống tự hành cùng với các khí tài quân sự truyền thống.

Corsair là tàu tự hành dài 7,3 mét do công ty công nghệ quốc phòng Saronic Technologies có trụ sở tại bang Texas chế tạo.

Xuồng không người lái Saronic Corsair ẢNH: SARONIC

Theo Đại tá Hải quân Mỹ Tim Hawkins, Lực lượng Đặc nhiệm 59 bắt đầu triển khai Corsair ở Trung Đông vào cuối tháng 3. Đây là đơn vị đầu tiên của lực lượng này chuyên hoàn toàn về các hệ thống không người lái, triển khai cả tàu nổi và xuồng không người lái dưới nước trên khắp khu vực trách nhiệm rộng 6,4 triệu km2 của Hạm đội 5 Mỹ, bao gồm vịnh Ba Tư, biển Đỏ, vịnh Oman và một phần của Ấn Độ Dương.

Hải quân Mỹ đang hướng tới việc triển khai hàng loạt, có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn xuồng không người lái Corsair, với hợp đồng sản xuất trị giá 392 triệu USD được trao cho công ty Saronic Technologies vào tháng 12.2025.

Xuồng không người lái Saronic Corsair có thể mang theo tới 450 kg hàng hóa trên quãng đường hơn 1.000 hải lý với tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ. Việc Ukraine sử dụng các xuồng không người lái trên biển tương tự, bao gồm Magura V5 và Sea Baby, đã chứng minh hiệu quả trên chiến trường kể từ năm 2022, gây thiệt hại lớn cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Ông Trump nói gì về vụ việc?

Theo đài Fox News, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai phi công nhờ hành động nhanh chóng nên đã thoát chết sau khi máy bay của họ bị trúng một máy bay không người lái của Iran.

Ông Trump nói một máy bay không người lái (UAV) chứa đầy chất nổ đã “mắc kẹt giữa” hai phi công bên trong trực thăng khi chiếc AH-64 đang bay thấp trên lãnh thổ đối phương. Ông cho biết hai phi công đã tìm cách hạ được trực thăng xuống biển dù UAV “có thể phát nổ bất cứ lúc nào”.

Sau vụ rơi trực thăng, quân đội Mỹ đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công trả đũa nhắm vào Iran, làm lung lay thỏa thuận ngừng bắn mong manh, mới chỉ kéo dài hai tháng.

Ông Trump nói rằng các cuộc tấn công trả đũa không nhằm mục đích làm bùng phát lại các cuộc xung đột, nhưng ông nhấn mạnh rằng “việc đáp trả là rất quan trọng”.