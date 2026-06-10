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Vệ binh Cách mạng bắn vào các căn cứ vùng Vịnh sau khi Mỹ tấn công Iran
Video Thế giới

Vệ binh Cách mạng bắn vào các căn cứ vùng Vịnh sau khi Mỹ tấn công Iran

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
10/06/2026 17:06 GMT+7

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết đã thực hiện các cuộc tấn công vào một căn cứ của Mỹ ở Jordan và 21 mục tiêu khác ở vùng Vịnh hôm 10.6 để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ xung quanh eo biển Hormuz.

Cuộc tập kích của Iran, bao gồm mục tiêu ở Kuwait và Bahrain, diễn ra sau khi quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công các hệ thống phòng không, trạm kiểm soát mặt đất và các địa điểm radar giám sát của Iran gần eo biển để đáp trả một vụ rơi máy bay trực thăng Apache vào hôm 9.6 mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nói là do Iran gây ra.

Sự leo thang bạo lực làm gia tăng nghi ngờ về triển vọng đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến đã bùng phát từ ngày 28.2, khi Israel và Mỹ cùng tấn công Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách bắn vào các nước láng giềng vùng Vịnh có căn cứ của Mỹ và gần như phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu khí quan trọng.

Vệ binh Cách mạng bắn vào các căn cứ vùng Vịnh sau khi Mỹ tấn công Iran - Ảnh 1.

Một tên lửa được phóng đi từ một địa điểm được cho là Tehran (Iran), ngày 10.6.2026

ẢNH: REUTERS

Các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ kéo dài khoảng 4 giờ. Đến gần 8 giờ sáng 10.6 (giờ Việt Nam), Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đợt trả đũa đã kết thúc. Một quan chức Mỹ cho biết gần 20 mục tiêu của Iran đã bị tấn công.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin đảo Qeshm và thành phố cảng Sirik ở eo biển Hormuz đã bị tấn công.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết đã đánh trả bằng cách bắn tên lửa tầm xa vào bốn địa điểm tại căn cứ al-Azraq của Mỹ ở Jordan bằng tên lửa tầm xa.

Theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh cho biết các mục tiêu bao gồm nhà chứa máy bay chiến đấu F-35 và một trung tâm chỉ huy và kiểm soát, và cảnh báo sẵn sàng đáp trả “mạnh mẽ và quyết đoán” bất kỳ cuộc tấn công nào nữa của Mỹ.

Lực lượng vũ trang Jordan hôm 10.6 cho biết đã đánh chặn và bắn hạ năm tên lửa phóng từ Iran về phía al-Azraq. Quân đội cho biết thêm rằng mảnh vỡ từ hoạt động đánh chặn đã rơi xuống lãnh thổ Jordan nhưng không gây thương vong hay thiệt hại vật chất.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng tuyên bố đã tấn công căn cứ Ali Al Salem ở Kuwait bằng máy bay không người lái. Quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của mình đang đối phó với các mục tiêu trên không của đối phương và kêu gọi người dân tuân theo các hướng dẫn an toàn chính thức.

Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết đã tấn công Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain bằng máy bay không người lái và đe dọa sẽ có “phản ứng mạnh mẽ hơn” nếu các hành động thù địch tiếp diễn.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã được phát ra và kêu gọi người dân tìm nơi an toàn. Hệ thống phòng không đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Iran, một cố vấn truyền thông của nhà vua Bahrain cho biết như vậy trong một bài đăng trên X.

Một quan chức Mỹ, giấu tên, cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy gần như tất cả các tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng đều bị đánh chặn và chưa ghi nhận báo cáo nào về thiệt hại đối với nhân viên Mỹ hoặc thiệt hại đối với các địa điểm của Mỹ.

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