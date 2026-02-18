Ý nghĩa những đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ

Hơn 1.500 hiện vật, đồng tiền Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử từ thời Đông Dương đến tiền polymer hiện đại mang đến cho công chúng một góc nhìn độc đáo về lịch sử dân tộc qua câu chuyện của đồng tiền.

Các hiện vật tiền tệ này đã và đang được trưng bày tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đây không chỉ là nơi trưng bày, triển lãm còn đưa người xem nhìn lại quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước thông qua những tờ bạc, đồng xu từng hiện diện trong đời sống của nhiều thế hệ.

Từng tờ bạc Đông Dương, Giấy bạc Cụ Hồ, tiền kháng chiến, tín phiếu, phiếu mua hàng, đồng xu hay tờ polymer đều là "nhân chứng", kể lại câu chuyện của từng giai đoạn đất nước chiến tranh, đổi mới, phát triển.

Những tờ tiền Đông Dương năm 1858 khi liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ phát súng đầu tiên ở bán đảo Sơn Trà, khai màn nên cuộc chiến tranh xâm lược nước ta, tổng thống Pháp đương thời đã ban hành sắc lệnh thành lập Ngân hàng Đông Dương với đặc quyền phát hành tiền Đông Dương ẢNH: PHẠM HỮU

Tờ 5 đồng Đông Dương với nhiều họa tiết đẹp, hài hòa và gắn với giai thoại công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng ẢNH: PHẠM HỮU

Các tờ tiền thuộc hội Nghị 4 bên diễn ra tại Paul (Pháp). Viện phát hành các quốc gia liên kết được thành lập độc quyền phát hành tiền khu vực Đông Dương ẢNH: PHẠM HỮU

Giấy bạc tài chính gắn liền với thời gian chống Pháp. Những tờ tiền này thể hiện nghệ thuật in bóng chìm chống tiền giả. Đây là lần đầu tiên hình Bác Hồ xuất hiện trên tiền, người dân gọi thân thương là “giấy bạc Cụ Hồ” ẢNH: PHẠM HỮU

Tiền Việt Nam được chia thành 4 thời kỳ, gồm: tiền Đông Dương - những tờ bạc in hình con trâu, bà đầm oai nghiêm trên nền giấy cũ kỹ, giai đoạn mà Việt Nam còn nằm trong bán đảo Đông Dương thuộc Pháp; Giấy bạc tài chính - Giấy bạc "Cụ Hồ" (1945 - 1954), là những tờ tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, in hình Bác Hồ, đánh dấu sự khẳng định chủ quyền quốc gia sau Cách mạng Tháng Tám; tiền Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951 - 1975), bước chuyển quan trọng khi hệ thống ngân hàng được thành lập và phát triển; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 1975 đến nay), thể hiện rõ nhất hành trình đổi mới, hội nhập và hiện đại hóa của nền kinh tế.

Những tờ tiền cổ lần đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 mang ra trưng bày ẢNH: PHẠM HỮU

Tờ tiền 30 đồng của Việt Nam là một tờ tiền hiếm và đặc biệt. Thông thường, các đồng tiền có quy tắc mệnh giá là 1 - 2 - 5 ẢNH: PHẠM HỮU

Ở giai đoạn 1945 - 1954, đã xuất hiện bản vẽ phác thảo những tờ tiền mà các họa sĩ vẽ tay ẢNH: PHẠM HỮU

Một trong nhiều bản phác thảo vẽ tay từng lớp có hình Bác Hồ trong giai đoạn 1945 - 1954 ẢNH: PHẠM HỮU

Tờ giấy bạc 20 đồng tỉnh Đồ Chiểu chỉ sử dụng trong khu vực tỉnh Đồ Chiểu (tỉnh Bến Tre cũ, sau khi sáp nhập vào tháng 7.2025 là tỉnh Vĩnh Long). Trong tờ tiền có dòng chữ: “Giấy này chỉ dùng trong tỉnh Đồ Chiểu. Ai giả mạo sẽ bị tử hình” ẢNH: PHẠM HỮU

Khi xưa, do điều kiện lưu thông còn khó khăn, nên Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam bộ cho phép các tỉnh in tín phiếu, phiếu tiếp tế, phiếu đổi chát được lưu hành ở một số tỉnh Nam bộ ẢNH: PHẠM HỮU

Những tờ giấy bạc Ủy ban Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam được in ra nhưng chưa từng được lưu thông sử dụng lần nào ẢNH: PHẠM HỮU

Giấy bạc đắp nền chống nạn tiền giả trên các tờ giấy bạc 100 đồng trung ương phát hành có dán phiếu kiểm soát đóng dấu của Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh ẢNH: PHẠM HỮU

Tờ tiền anh vệ quốc quân không mặc áo như đại diện cho câu nói: “Ta lấy thân ta hy sinh vì Tổ quốc thì xá gì vật chất ngoài thân", được phát hành năm 1945 – 1954, khu vực Nam bộ ẢNH: PHẠM HỮU