Ý nghĩa những đồng tiền Việt Nam qua các thời kỳ

Hàng trăm năm qua, những đồng tiền Việt Nam của các thời kỳ đều có dấu ấn, ý nghĩa hoặc gắn liền với các giai thoại lịch sử phát triển của đất nước.
Hơn 1.500 hiện vật, đồng tiền Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử từ thời Đông Dương đến tiền polymer hiện đại mang đến cho công chúng một góc nhìn độc đáo về lịch sử dân tộc qua câu chuyện của đồng tiền.
Các hiện vật tiền tệ này đã và đang được trưng bày tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (phường Sài Gòn, TP.HCM). Đây không chỉ là nơi trưng bày, triển lãm còn đưa người xem nhìn lại quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước thông qua những tờ bạc, đồng xu từng hiện diện trong đời sống của nhiều thế hệ.
Từng tờ bạc Đông Dương, Giấy bạc Cụ Hồ, tiền kháng chiến, tín phiếu, phiếu mua hàng, đồng xu hay tờ polymer đều là "nhân chứng", kể lại câu chuyện của từng giai đoạn đất nước chiến tranh, đổi mới, phát triển.
Tiền Việt Nam được chia thành 4 thời kỳ, gồm: tiền Đông Dương - những tờ bạc in hình con trâu, bà đầm oai nghiêm trên nền giấy cũ kỹ, giai đoạn mà Việt Nam còn nằm trong bán đảo Đông Dương thuộc Pháp; Giấy bạc tài chính - Giấy bạc "Cụ Hồ" (1945 - 1954), là những tờ tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, in hình Bác Hồ, đánh dấu sự khẳng định chủ quyền quốc gia sau Cách mạng Tháng Tám; tiền Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951 - 1975), bước chuyển quan trọng khi hệ thống ngân hàng được thành lập và phát triển; Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (từ 1975 đến nay), thể hiện rõ nhất hành trình đổi mới, hội nhập và hiện đại hóa của nền kinh tế.
Một trong nhiều bản phác thảo vẽ tay từng lớp có hình Bác Hồ trong giai đoạn 1945 - 1954
