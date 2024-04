Ý tưởng về nữ điệp viên 007 đã được cân nhắc 50 năm trước

Trong cuốn tiểu sử sắp ra mắt của Nicholas Shakespeare về nhà văn Ian Fleming - "cha đẻ" của loạt phim James Bond về điệp viên 007, tác giả đã tiết lộ rằng nhà sản xuất ban đầu của phần phim Casino Royale là Gregory Ratoff đã có ý tưởng về một người phụ nữ đảm nhận vai chính chứ không phải hình tượng nam nhân anh hùng như ta đang thấy.

Nữ diễn viên Lashana Lynch là 007 nữ đầu tiên trong series này Variety

Trên thực tế, nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Susan Hayward đã có ý định tham gia vai diễn này. Quyết định trên được đưa ra khi 2 phần trước đó không được đánh giá cao, dẫn đến việc hoán đổi giới tính.

Shakespeare viết trong tiểu sử: "Từ giữa những năm 1950, nhiều nữ diễn viên nổi tiếng đã được nhắm cho vai này. Gregory Ratoff - nhà sản xuất bấy giờ của thương hiệu, nảy ra ý tưởng hấp dẫn là để vai Bond do một phụ nữ, và Susan Hayward nhanh chóng được để mắt đến".

Susan Hayward bấy giờ là một diễn viên vô cùng tiềm năng. Cô từng xuất hiện trong các tác phẩm được đánh giá cao như: My Foolish Heart, Smash Up, the Story of a Woman... Cô cũng từng 5 lần được đề cử giải Oscar, và chiến thắng cho vai tử tù Barbara Graham trong I Want to Live!.

Vào năm 2012, biên kịch Lorenzo Semple Jr. chia sẻ với tờ Variety rằng thời điểm đó Ratoff quan tâm đến Hayward vì "thành thật mà nói, họ nghĩ người điệp viên này có phần gì đó khó tin và thậm chí còn hơi ngu ngốc. Vì vậy, Gregory nghĩ giải pháp tốt nhất là biến Bond thành phụ nữ".

Tuy vậy ý tưởng này chưa bao giờ được Fleming cân nhắc nghiêm túc. Cuốn sách của Shakespeare tiết lộ Peter Finch, Cary Grant, Dirk Bogarde, Trevor Howard, Rex Harrison, Richard Todd, Michael Redgrave, Patrick McGoohan, Roger Moore và Richard Johnson đều được cân nhắc cho vai 007.

Robert Fenn - đại diện mảng phim ảnh của Ian Fleming cho biết: "Chúng tôi đã thử 20 đến 30 người, nhưng không một ai cam kết sẽ diễn nhiều phim liên tục trong một series". Cuối cùng, vai diễn được giao cho Sean Connery. Tuy nhiên, theo Fenn, khi Fleming gặp Connery lần đầu tiên, Fleming đã bị sốc và chia sẻ rằng: "Gã này không phải là ý tưởng của tôi về Bond, tôi muốn một người đàn ông lịch lãm, không phải tên thô lỗ này".

Sean Connery trong vai James Bond Variety

Dẫu như thế thì nhà sản xuất Michael G. Wilson chia sẻ, khi nhìn lại, Sean Connery đúng là người tương đối phù hợp cho tác phẩm này vào thời điểm đó. Ông nói thêm: "Nếu không phải Sean thì ai biết được bộ phim có thu hút sự chú ý của thế giới không?". Đồng sản xuất Barbara Broccoli cũng đồng ý nhận định trên và nói thêm về Connery: "Anh ấy thể hiện được sự tự tin tuyệt đối, bước đi như một tay súng kiêu ngạo nhất".

Về ý định hoán đổi giới tính, nữ diễn viên Rosamund Pike - người từng thủ vai một trong những người phụ nữ của 007 nói rằng nên có một loạt phim khác về những người này. Trong khi Ana de Armas - nữ diễn viên từng được đề cử Oscar cho màn hóa thân thành Marilyn Monroe cho biết "không cần thiết phải cướp nhân vật của người khác khi mà nguyên tác đã chỉ định rõ".