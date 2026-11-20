Sự phát triển của phân khúc xe tay ga địa hình (adventure scooter) với thành công của dòng Honda ADV đang thu hút sự quan tâm của nhiều hãng xe máy tại thị trường Đông Nam Á. Trong xu hướng này, Yamaha đang cho thấy tham vọng mở rộng danh mục sản phẩm thông qua dòng RW Series. Động thái đăng ký các tên gọi RW155 và RW250… tại Indonesia mới đây được xem là dấu hiệu đáng chú ý, đặc biệt khi thị trường này vốn có sức tiêu thụ xe máy lớn và là một trong những thị trường quan trọng của Yamaha tại Đông Nam Á.

Theo thông tin từ truyền thông Indonesia, Yamaha đã đăng ký tên gọi RW155, RW250 và RW350 trong cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ của nước này. Đơn vị đứng tên đăng ký là Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, công ty thuộc Tập đoàn Yamaha Motor. Các tên gọi sản phẩm thuộc nhóm đăng ký liên quan đến phương tiện giao thông, bao gồm xe máy, xe tay ga và các bộ phận, phụ kiện đi kèm. Đáng chú ý, ngoài RW155 và RW250, những tên gọi RW350 và RW700 cũng xuất hiện trong danh mục đăng ký.

Yamaha đã đăng ký bản quyền RW155, RW250 và RW350 tại Indonesia Ảnh: KOMPAS

Động thái này diễn ra sau khi Yamaha giới thiệu RW350 và RW700 tại triển lãm mô tô EICMA 2026 ở Milan (Ý). Đây là những mẫu xe mở đầu cho định hướng phát triển dòng xe tay ga mang phong cách adventure của hãng xe Nhật Bản.

Việc xuất hiện thêm các tên gọi RW155 và RW250 cho thấy Yamaha có thể đang chuẩn bị một dải sản phẩm rộng hơn, trải dài từ phân khúc xe tay ga dung tích nhỏ đến các mẫu xe phân khối lớn. Tuy nhiên, đăng ký nhãn hiệu không đồng nghĩa với việc sản phẩm đã được xác nhận sản xuất hoặc lên kế hoạch phân phối thương mại. Đến nay, Yamaha chưa công bố thông tin chính thức về thời điểm ra mắt, thông số kỹ thuật hay thị trường phân phối của RW155 và RW250.

Trong trường hợp được phát triển và thương mại hóa, Yamaha RW155 nhiều khả năng hướng đến nhóm khách hàng đang quan tâm những mẫu xe tay ga địa hình dung tích 150cc -160cc. Đây cũng là phân khúc có sự hiện diện của Honda ADV160, mẫu xe tay ga mang phong cách adventure được nhiều người dùng lựa chọn nhờ thiết kế gầm cao, tư thế lái tương đối thoải mái và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày lẫn những chuyến đi xa.

Động thái này diễn ra sau khi Yamaha giới thiệu RW350 và RW700 tại triển lãm mô tô EICMA 2026 ở Milan Ảnh: YAMAHA

Về phía Yamaha, hãng hiện có sẵn nền tảng động cơ 155cc đang sử dụng trên các mẫu xe như NMAX và Aerox (còn gọi là NVX tại Việt Nam). Vì vậy, khả năng RW155 sử dụng động cơ có dung tích tương đương là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu được phát triển theo hướng adventure scooter, RW155 có thể kết hợp nền tảng vận hành của xe tay ga với thiết kế đặc trưng của dòng xe đường trường. Những yếu tố như kính chắn gió cao, thân xe góc cạnh, hệ thống treo có hành trình phù hợp và khoảng sáng gầm lớn sẽ là những trang bị đáng quan tâm. Đây cũng là những yếu tố có thể giúp Yamaha tạo sự khác biệt khi cạnh tranh với Honda ADV160, thay vì chỉ tập trung vào dung tích động cơ hay công suất.

Không chỉ RW155, cái tên RW250 cũng thu hút sự chú ý khi Yamaha đang sở hữu mẫu XMAX 250 trong danh mục xe tay ga phân khối lớn. Nếu được phát triển thành sản phẩm thương mại, RW250 có thể tận dụng nền tảng động cơ thuộc phân khúc 250cc để hướng đến nhóm khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.

Việc mở rộng dải sản phẩm cũng giúp Yamaha có thêm lựa chọn để cạnh tranh với các mẫu xe tay ga địa hình của Honda, đặc biệt ở những thị trường Đông Nam Á Ảnh: YAMAHA

Trong khi đó, RW350 đã được Yamaha giới thiệu tại EICMA 2026. Mẫu xe này sử dụng động cơ dung tích 330cc, kết hợp hộp số vô cấp CVT, hướng đến sự tiện dụng của xe tay ga nhưng mang diện mạo và định hướng vận hành của một mẫu xe adventure.

Sự xuất hiện của RW350 và RW700 cho thấy Yamaha không đơn thuần phát triển một mẫu xe riêng lẻ mà có thể đang xây dựng cả một dòng sản phẩm. Nếu các phiên bản RW155 và RW250 được thương mại hóa, dòng xe này sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Ở góc độ thị trường, việc mở rộng dải sản phẩm cũng giúp Yamaha có thêm lựa chọn để cạnh tranh với các mẫu xe tay ga địa hình của Honda, đặc biệt ở những thị trường Đông Nam Á có nhu cầu lớn đối với xe máy đa dụng.