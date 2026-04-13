Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu với 'vua doanh số' Honda Vision?

Đình Tuyên
Đình Tuyên
13/04/2026 19:58 GMT+7

Yamaha Gear 125 Hybrid gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá từ hơn 30 triệu đồng, thu hút sự chú ý nhờ công nghệ hybrid cùng loạt trang bị thực dụng trong phân khúc xe tay ga phổ thông. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với "vua doanh số" Honda Vision.

Yamaha Motor Việt Nam vừa trình làng "tân binh" Gear 125 Hybrid, mẫu xe tay ga phổ thông mới với định hướng thực dụng, hướng đến người dùng trẻ di chuyển trong đô thị. Không chỉ sở hữu giá bán hấp dẫn, Gear 125 Hybrid còn tạo khác biệt khi sở hữu công nghệ hybrid, nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ Honda Vision.

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 1.

Tại Việt Nam, Yamaha Gear 125 Hybrid được phân phối với hai phiên bản, gồm Gear 125 Hybrid tiêu chuẩn (STD) và Gear 125 Hybrid cao cấp (DX), giá bán từ 30,4 - 34,3 triệu đồng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 2.

Mẫu xe sở hữu thiết kế nhỏ gọn với kích thước tổng thể 1.850 x 685 x 1.075 (mm), chiều cao yên 750 mm, phù hợp với thể trạng người Việt, giúp dễ điều khiển trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 3.

Về kiểu dáng, Yamaha Gear 125 Hybrid mang phong cách thể thao. Các đường nét thân xe được tạo hình cứng cáp và hướng về phía trước, tạo cảm giác năng động nhưng không quá phá cách, phù hợp nhiều đối tượng người dùng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 4.
Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 5.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe tay ga mới này là sàn để chân rộng, cho phép người lái linh hoạt thay đổi tư thế hoặc chở thêm đồ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 6.
Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 7.

Sự thực dụng cũng dễ nhận thấy qua các chi tiết nhỏ nhưng hữu ích, như phần tay dắt sau thiết kế phẳng, đóng vai trò như một bề mặt hỗ trợ chở hàng. Mẫu xe này còn được trang bị 2 móc treo giúp tăng tính tiện dụng, yếu tố được nhiều người dùng xe tay ga phổ thông quan tâm

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 8.
Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 9.

Về trang bị tiện nghi, Yamaha Gear 125 Hybrid bố trí cốp dung tích 17,4 lít, đủ chứa các vật dụng cá nhân cơ bản, bên cạnh hai hộc chứa đồ phía trước có thể để các món hàng lặt vặt, nhỏ gọn. Ngoài ra, khu vực phía trước còn tích hợp cổng sạc điện thoại, giúp người dùng duy trì kết nối trong quá trình di chuyển, phù hợp với nhu cầu sử dụng thiết bị di động

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 10.
Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 11.

Yamaha Gear 125 Hybrid có sự phân cấp giữa hai phiên bản. Trong khi bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng chìa khóa cơ truyền thống, phiên bản cao cấp DX được trang bị khóa thông minh (Smart Key), mang lại sự tiện lợi và tăng tính an toàn khi sử dụng hàng ngày

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 12.

Trên phiên bản cao cấp DX, xe còn được trang bị hệ thống phanh kết hợp UBS nhằm tăng độ ổn định khi phanh

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 13.

Ngoài ra, bản cao cấp này còn được hỗ trợ kết nối điện thoại thông qua ứng dụng Y-On, cho phép hiển thị thông báo, theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu hoặc nhắc lịch bảo dưỡng

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 14.

Điểm nhấn lớn nhất của Yamaha Gear 125 Hybrid nằm ở động cơ Blue Core Hybrid dung tích 124,9cc, lần đầu xuất hiện trong phân khúc xe tay ga phổ thông của hãng. Hệ thống hybrid này tích hợp mô-tơ điện hỗ trợ (Power Assist), giúp tăng lực kéo trong những giây đầu tăng tốc, từ đó cải thiện khả năng vận hành khi chở nặng hoặc leo dốc

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 15.

Ngoài ra, xe còn có thêm hệ thống Smart Motor Generator (SMG) giúp xe khởi động êm ái, hạn chế tiếng ồn. Đây là một trong những cải tiến đáng chú ý so với các mẫu xe tay ga truyền thống. Riêng bản DX có thêm tính năng Stop & Start System, tự động tắt máy khi dừng và khởi động lại khi tăng ga, góp phần tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 16.

Theo công bố từ nhà sản xuất, Yamaha Gear 125 Hybrid có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 1,7 lít/100 km, con số cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu 'vua doanh số' Honda Vision?- Ảnh 17.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế thực dụng cùng công nghệ hybrid, Yamaha Gear 125 Hybrid được xem là đối thủ mới đáng chú ý của Honda Vision - mẫu xe lâu nay vẫn luôn dẫn đầu doanh số ở nhóm xe tay ga phổ thông tầm giá trên dưới 30 triệu đồng tại Việt Nam

ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

 

Tin liên quan

Xe tay ga hybrid Yamaha Gear giá từ 30,4 triệu đồng tại Việt Nam

Xe tay ga hybrid Yamaha Gear giá từ 30,4 triệu đồng tại Việt Nam

Bên cạnh giá bán từ 30,4 triệu đồng, Yamaha Gear 125 Hybrid còn thu hút sự chú ý khi là mẫu xe tay ga phổ thông đầu tiên Yamaha phân phối chính hãng tại Việt Nam sở hữu công nghệ hybrid, cùng nhiều trang bị tiện ích khác.

Xe tay ga nhập khẩu Yamaha Gear 125 về Việt Nam, giá từ 36 triệu đồng

Yamaha Gear 125 về Việt Nam chờ ngày mở bán, cạnh tranh Honda Vision

