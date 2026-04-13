Yamaha Gear 125 Hybrid có gì đấu với 'vua doanh số' Honda Vision?

Yamaha Gear 125 Hybrid gia nhập thị trường Việt Nam với mức giá từ hơn 30 triệu đồng, thu hút sự chú ý nhờ công nghệ hybrid cùng loạt trang bị thực dụng trong phân khúc xe tay ga phổ thông. Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với "vua doanh số" Honda Vision.
Yamaha Motor Việt Nam vừa trình làng "tân binh" Gear 125 Hybrid, mẫu xe tay ga phổ thông mới với định hướng thực dụng, hướng đến người dùng trẻ di chuyển trong đô thị. Không chỉ sở hữu giá bán hấp dẫn, Gear 125 Hybrid còn tạo khác biệt khi sở hữu công nghệ hybrid, nhằm tăng sức cạnh tranh với đối thủ Honda Vision.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe tay ga mới này là sàn để chân rộng, cho phép người lái linh hoạt thay đổi tư thế hoặc chở thêm đồ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày trong đô thị
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Sự thực dụng cũng dễ nhận thấy qua các chi tiết nhỏ nhưng hữu ích, như phần tay dắt sau thiết kế phẳng, đóng vai trò như một bề mặt hỗ trợ chở hàng. Mẫu xe này còn được trang bị 2 móc treo giúp tăng tính tiện dụng, yếu tố được nhiều người dùng xe tay ga phổ thông quan tâm
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Về trang bị tiện nghi, Yamaha Gear 125 Hybrid bố trí cốp dung tích 17,4 lít, đủ chứa các vật dụng cá nhân cơ bản, bên cạnh hai hộc chứa đồ phía trước có thể để các món hàng lặt vặt, nhỏ gọn. Ngoài ra, khu vực phía trước còn tích hợp cổng sạc điện thoại, giúp người dùng duy trì kết nối trong quá trình di chuyển, phù hợp với nhu cầu sử dụng thiết bị di động
ẢNH: ĐÌNH TUYÊN
Yamaha Gear 125 Hybrid có sự phân cấp giữa hai phiên bản. Trong khi bản tiêu chuẩn vẫn sử dụng chìa khóa cơ truyền thống, phiên bản cao cấp DX được trang bị khóa thông minh (Smart Key), mang lại sự tiện lợi và tăng tính an toàn khi sử dụng hàng ngày
Bình luận (0)