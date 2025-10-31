Xe máy hybrid siêu tiết kiệm xăng, 1 lít di chuyển gần 100 km

Trong bối cảnh nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại sử dụng xe điện vì lo sợ quãng đường di chuyển ngắn, xe dễ gặp tình trạng hết pin giữa đường; SYM mới đây gây chú ý khi trình làng mẫu xe máy mới có tên gọi SYM PE3. Đây là mẫu xe tay ga hybrid có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội nhờ sử dụng kết hợp động cơ xăng - điện, kỳ vọng trở thành giải pháp hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho giao thông xanh đô thị.

1 lít xăng di chuyển hơn 100 km

Thực tế, SYM PE3 không còn là cái tên quá xa lạ. Bởi lẽ, trước khi chính thức trình làng thị trường toàn cầu hồi cuối tháng 10.2025, mẫu xe này đã từng xuất hiện dưới dạng xe ý tưởng (concept) tại tại Triển lãm Mô tô, Xe máy (EICMA) năm 2023, diễn ra tại Milan (Ý).

Thời điểm đó, hãng xe máy Đài Loan nhấn mạnh PE3 sở hữu công nghệ mở rộng quãng đường nhờ trang bị pin nhôm-ion (aluminum-ion battery), lần đầu tiên xuất hiện trên xe hai bánh. Đồng thời khẳng định mẫu xe này ra đời như một phần của chiến lược "điện hóa thực tế" của SYM.

Mẫu xe tay ga hybrid SYM PE3 vừa trình làng thị trường cuối tháng 10.2025 ẢNH: SUPERMOTO 8

Trở lại với phiên bản thương mại của SYM PE3, theo thông tin từ phía hãng, mẫu xe này được định vị ở nhóm xe tay ga hybrid. Tuy nhiên, thực tế cách vận hành của PE3 lại chẳng khác nào một xe máy điện thực thụ. Bởi cung cấp sức kéo cho xe vẫn là mô-tơ điện. Trong khi, động cơ xăng, không trực tiếp truyền lực xuống bánh xe, mà đóng vai trò như một máy phát điện, chỉ tự khởi động để sạc năng lượng cho pin, khi dung lượng pin giảm xuống một mức nhất định. Cơ chế này tương tự như các mẫu xe hybrid mở rộng hành trình (range extender) trong ngành ô tô, cho phép xe luôn sẵn sàng di chuyển mà không cần dừng lại để sạc.

SYM PE3 trang bị cùng lúc một động cơ xăng và một động cơ điện, có khả năng di chuyển quãng đường lên đến hơn 300 km mỗi lần đổ đầy xăng ẢNH: SUPERMOTO 8

Đáng chú ý, trong thử nghiệm của hãng, PE3 có thể chạy hoàn toàn bằng điện với quãng đường khoảng 58 km nhờ trang bị pin dung lượng 1,5 kWh. Khi kết hợp thêm động cơ xăng, xe đạt phạm vi hoạt động lên tới 323 km chỉ với khoảng 3 lít nhiên liệu. Tính trung bình, mỗi lít nhiên liệu, xe có thể di chuyển quãng đường lên đến hơn 100 km, một con số rất vượt trội nếu so sánh với hầu hết các dòng xe máy xăng hiện nay.

Lợi thế và thách thức

Với việc kết hợp linh hoạt giữa động cơ xăng và điện, SYM PE3 giúp người dùng có thể thoải mái di chuyển trong đô thị bằng năng lượng điện, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng đi xa khi cần mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc. Đây là ưu điểm đặc biệt phù hợp với điều kiện giao thông và hạ tầng năng lượng hiện nay tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng (hơn 100 km/lít xăng) cũng giúp mẫu xe này tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Yếu tố quan trọng trong danh sách tiêu chí chọn xe của người dùng xe máy hiện nay.

SYM PE3 kỳ vọng sẽ là lựa chọn phù hợp cho người dùng xe hai bánh, nhất là trong bối cảnh xanh hóa giao thông như hiện nay ẢNH: SUPERMOTO 8

Ngoài ra, việc vận hành hoàn toàn bằng động cơ điện cũng giúp SYM PE3 hạn chế được khí thải và tiếng ồn, thân thiện với môi trường hơn. Chính vì vậy, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ là sản phẩm đóng vai trò cầu nối hợp lý giữa xe xăng truyền thống và xe điện thuần túy, mang lại lợi ích thực tế cho người sử dụng.

Mặc dù vậy, bên cạnh những lợi thế, nhiều chuyên gia trong ngành xe máy nhận định, SYM PE3 cũng đối mặt với không ít thách thức khi thương mại hóa. Trong đó, quãng đường di chuyển thực tế là một trong những trở ngại. Lý do là bởi, con số "1 lít xăng đi hơn 100 km" hiện tại gần như chỉ đến từ kết quả thử nghiệm nội bộ của hãng xe Đài Loan. Khi vận hành thực tế với điều kiện vận hành, tải trọng hay thói quen lái xe khác nhau, mức tiêu hao lý tưởng nói trên có thể sẽ không đạt được.

Ngoài ra, những vấn đề giá bán, bảo hành và chi phí bảo trì hệ thống hybrid cũng là những yếu tố cần phải xem xét sau thời gian sử dụng.