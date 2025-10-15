Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe điện

Yamaha làm ‘động cơ giả’ cho xe điện để tái hiện cảm giác lái như xe xăng

Đình Tuyên
Đình Tuyên
15/10/2025 16:18 GMT+7

Để người lái không bị cảm giác nhàm chán khi đi xe máy điện, Yamaha đã tìm ra một hướng đi táo bạo, phát triển "động cơ giả" dành cho loại xe này, mô phỏng lại âm thanh và độ rung của động cơ xăng truyền thống.

Yamaha mới đây gây chú ý khi đăng ký bằng sáng chế cho một ý tưởng lạ thường "động cơ giả" dành cho xe máy điện. Theo hãng xe Nhật Bản, mục tiêu của hệ thống này là tái tạo âm thanh, độ rung và cảm giác lái quen thuộc của xe xăng trên một chiếc xe điện.

Theo hồ sơ được nộp lên Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Yamaha đang tìm cách dung hòa giữa công nghệ điện hiện đại và trải nghiệm truyền thống. Theo hãng nhận định, nhiều khách hàng chưa sẵn sàng chuyển qua xe điện là do thiếu cảm xúc lái - cảm giác mà xe xăng mang đến cho họ.

Yamaha làm ‘động cơ giả’ cho xe điện để tái hiện cảm giác lái như xe xăng- Ảnh 1.

Bản vẽ mô phỏng trong bằng sáng chế "động cơ giả" của Yamaha, với hệ thống piston - trục khuỷu hoạt động nhờ mô-tơ điện để tạo âm thanh và độ rung như động cơ xăng

ẢNH: YAMAHA

Vấn đề này đến từ việc mô-tơ điện quá êm, không có độ rung hay tiếng máy nổ gầm gừ quen thuộc như xe máy xăng. Có chăng, xe máy điện chỉ phát ra tiếng rít khi mô-tơ quay và hầu như âm thanh này đều giống nhau trên mọi loại xe điện.

Trong tài liệu sáng chế, Yamaha mô tả đây là một hệ thống mô phỏng động cơ đốt trong với đầy đủ các chi tiết như trục khuỷu, piston, xi-lanh, ống hút, ống xả. Tuy nhiên, hệ thống này không đốt nhiên liệu, thay vào đó được mô-tơ điện quay bằng năng lượng từ pin.

Sự chuyển động của piston tạo ra dao động áp suất trong ống xả và ống hút, sau đó được bộ cộng hưởng khuếch đại, giúp phát ra âm thanh tương tự động cơ bốn thì thực thụ. Đồng thời, toàn bộ cụm này được thiết kế giống hệt một khối động cơ thật, khiến xe điện vẫn mang dáng vẻ quen thuộc của một chiếc mô tô chạy xăng truyền thống.

Với ý tưởng này, Yamaha kỳ vọng người lái sẽ vẫn cảm nhận được sự phấn khích khi tăng ga, nghe tiếng "nổ" và cảm nhận độ rung dưới tay lái, dù chiếc xe không hề đốt một giọt xăng nào. Một số chuyên gia nhận xét đây là giải pháp táo bạo nhưng hợp lý, khi thay vì cố gắng thay đổi cảm xúc người dùng, Yamaha chọn cách mô phỏng lại thứ họ yêu thích bằng công nghệ mới.

Yamaha làm ‘động cơ giả’ cho xe điện để tái hiện cảm giác lái như xe xăng- Ảnh 2.

Yamaha kỳ vọng hệ thống "động cơ giả" sẽ mang lại cảm xúc lái quen thuộc cho người dùng, giúp xe máy điện trở nên gần gũi hơn với người mê xe xăng

ẢNH: YAMAHA

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là một hướng đi "ngược đời" và tốn kém thêm chi phí cho phần "động cơ giả". Dù vậy, nếu Yamaha có thể kết hợp hệ thống này với công nghệ pin hiệu quả, khả năng sạc nhanh và tầm hoạt động dài, "động cơ giả" hoàn toàn có thể trở thành công cụ quan trọng giúp xe máy điện tiếp cận số đông.

Thực tế, xe điện (từ ô tô đến mô tô) đang là xu hướng tất yếu của ngành giao thông toàn cầu, khi các hãng xe đua nhau tuyên bố "không phát thải" trong thập niên tới. Tuy nhiên, sự êm ái gần như tuyệt đối của xe điện đôi khi lại khiến người lái thiếu đi cảm xúc gắn bó. Hiện tại, đã có nhiều hãng xe mô phỏng tiếng động cơ đốt trong cho các mẫu xe điện và được phát qua loa.

Dù vậy, đây vẫn là âm thanh giả lập được phát qua loa nên vẫn thiếu đi tính chân thật và đặc biệt là không kèm theo độ rung thường thấy của động cơ đốt trong. Âm thanh động cơ, độ rung hay phản ứng mạnh mẽ khi vặn ga vốn là yếu tố tạo nên "cá tính" của mỗi chiếc xe. Vì thế, ý tưởng "động cơ giả" của Yamaha, dù nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng có thể là chìa khóa khơi lại cảm xúc lái trong kỷ nguyên xe điện sắp tới.

Tin liên quan

Pin natri-ion giảm rủi ro cháy nổ: Bước ngoặt mới cho ngành xe máy điện?

Pin natri-ion giảm rủi ro cháy nổ: Bước ngoặt mới cho ngành xe máy điện?

Với nhiều lợi thế từ nguồn cung nguyên liệu, giá thành thấp và đặc biệt là độ an toàn vượt trội, pin natri-ion được kỳ vọng sẽ trở thành "trái tim" mới của nhiều dòng xe máy điện phổ thông trong tương lai gần.

Mô tô điện Việt có khả năng sạc đầy pin trong 60 phút, giá gần 200 triệu

VinFast tung thêm 3 mẫu xe máy điện có pin sạc rời, giá từ 25,9 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Yamaha xe điện Mô tô điện Động cơ điện động cơ giả xe xăng Xe Nhật xe máy Nhật
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận