Yamaha làm ‘động cơ giả’ cho xe điện để tái hiện cảm giác lái như xe xăng

Yamaha mới đây gây chú ý khi đăng ký bằng sáng chế cho một ý tưởng lạ thường "động cơ giả" dành cho xe máy điện. Theo hãng xe Nhật Bản, mục tiêu của hệ thống này là tái tạo âm thanh, độ rung và cảm giác lái quen thuộc của xe xăng trên một chiếc xe điện.

Theo hồ sơ được nộp lên Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Yamaha đang tìm cách dung hòa giữa công nghệ điện hiện đại và trải nghiệm truyền thống. Theo hãng nhận định, nhiều khách hàng chưa sẵn sàng chuyển qua xe điện là do thiếu cảm xúc lái - cảm giác mà xe xăng mang đến cho họ.

Bản vẽ mô phỏng trong bằng sáng chế "động cơ giả" của Yamaha, với hệ thống piston - trục khuỷu hoạt động nhờ mô-tơ điện để tạo âm thanh và độ rung như động cơ xăng ẢNH: YAMAHA

Vấn đề này đến từ việc mô-tơ điện quá êm, không có độ rung hay tiếng máy nổ gầm gừ quen thuộc như xe máy xăng. Có chăng, xe máy điện chỉ phát ra tiếng rít khi mô-tơ quay và hầu như âm thanh này đều giống nhau trên mọi loại xe điện.

Trong tài liệu sáng chế, Yamaha mô tả đây là một hệ thống mô phỏng động cơ đốt trong với đầy đủ các chi tiết như trục khuỷu, piston, xi-lanh, ống hút, ống xả. Tuy nhiên, hệ thống này không đốt nhiên liệu, thay vào đó được mô-tơ điện quay bằng năng lượng từ pin.

Sự chuyển động của piston tạo ra dao động áp suất trong ống xả và ống hút, sau đó được bộ cộng hưởng khuếch đại, giúp phát ra âm thanh tương tự động cơ bốn thì thực thụ. Đồng thời, toàn bộ cụm này được thiết kế giống hệt một khối động cơ thật, khiến xe điện vẫn mang dáng vẻ quen thuộc của một chiếc mô tô chạy xăng truyền thống.

Với ý tưởng này, Yamaha kỳ vọng người lái sẽ vẫn cảm nhận được sự phấn khích khi tăng ga, nghe tiếng "nổ" và cảm nhận độ rung dưới tay lái, dù chiếc xe không hề đốt một giọt xăng nào. Một số chuyên gia nhận xét đây là giải pháp táo bạo nhưng hợp lý, khi thay vì cố gắng thay đổi cảm xúc người dùng, Yamaha chọn cách mô phỏng lại thứ họ yêu thích bằng công nghệ mới.

Yamaha kỳ vọng hệ thống "động cơ giả" sẽ mang lại cảm xúc lái quen thuộc cho người dùng, giúp xe máy điện trở nên gần gũi hơn với người mê xe xăng ẢNH: YAMAHA

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây là một hướng đi "ngược đời" và tốn kém thêm chi phí cho phần "động cơ giả". Dù vậy, nếu Yamaha có thể kết hợp hệ thống này với công nghệ pin hiệu quả, khả năng sạc nhanh và tầm hoạt động dài, "động cơ giả" hoàn toàn có thể trở thành công cụ quan trọng giúp xe máy điện tiếp cận số đông.

Thực tế, xe điện (từ ô tô đến mô tô) đang là xu hướng tất yếu của ngành giao thông toàn cầu, khi các hãng xe đua nhau tuyên bố "không phát thải" trong thập niên tới. Tuy nhiên, sự êm ái gần như tuyệt đối của xe điện đôi khi lại khiến người lái thiếu đi cảm xúc gắn bó. Hiện tại, đã có nhiều hãng xe mô phỏng tiếng động cơ đốt trong cho các mẫu xe điện và được phát qua loa.

Dù vậy, đây vẫn là âm thanh giả lập được phát qua loa nên vẫn thiếu đi tính chân thật và đặc biệt là không kèm theo độ rung thường thấy của động cơ đốt trong. Âm thanh động cơ, độ rung hay phản ứng mạnh mẽ khi vặn ga vốn là yếu tố tạo nên "cá tính" của mỗi chiếc xe. Vì thế, ý tưởng "động cơ giả" của Yamaha, dù nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng có thể là chìa khóa khơi lại cảm xúc lái trong kỷ nguyên xe điện sắp tới.