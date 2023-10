Yêu cầu báo cáo, xử lý nhanh các vụ ngộ độc thực phẩm

Ngày 6.10, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh; trung tâm y tế và phòng y tế quận, huyện, TP.Thủ Đức chỉ đạo kịp thời phát hiện, xử lý, báo cáo và phối hợp điều tra nguyên nhân ngộ độc thực phẩm (NĐTP), bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân.

Một trường hợp ngộ độc sau khi ăn bánh trong vụ việc ở TP.Thủ Đức Gia Bách

Theo đó, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai nghiêm túc việc thực hiện chế độ báo cáo và xử lý khi xảy ra NĐTP, nhất là báo cáo kịp thời cho Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan khi phát hiện có trường hợp nghi NĐTP. Rà soát, xây dựng hoàn chỉnh quy trình tiếp nhận, xử trí khi phát hiện các ca nghi NĐTP. Tổ chức tập huấn và tập huấn lại về chẩn đoán, xử trí NĐTP theo quy định. Các bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vật tư, thuốc men, hóa chất để kịp thời khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng khi xảy ra NĐTP hàng loạt; tổ chức điều trị, cấp cứu kịp thời, đảm bảo an toàn người bệnh. Phối hợp với Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP, trung tâm y tế các địa phương lấy mẫu điều tra, xác minh nguyên nhân gây NĐTP, có giải pháp cảnh báo người dân nhằm ngăn chặn kịp thời lan rộng. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tăng cường công tác truyền thông, phổ biến kiến thức cho người dân hiểu biết về an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo mới xuất phát từ vụ NĐTP xảy ra sau đêm tiệc trung thu tại chung cư Palm Heights (P.An Phú, TP.Thủ Đức), khiến bé gái 6 tuổi tử vong ngày 1.10. Sau đó, nhiều người sống tại chung cư nêu trên nhập viện vì đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần.