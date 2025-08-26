Yêu cầu điều tra bổ sung vụ 2 chị em khai 'vênh nhau' chuyện mua bán đất

Ngày 26.8, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Bình quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến bị cáo Phạm Thị Mỹ (48 tuổi, trú tại địa phương).

Phán quyết được đưa ra sau phần tranh luận, đại diện viện kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở xác định bị cáo phạm tội nên đề nghị mức án 14 - 15 năm tù.

Tòa án quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ án 2 chị em khai "vênh nhau" về chuyện mua bán đất ẢNH: PHÚC BÌNH





Điều tra, làm rõ nhiều "điểm mờ"

Hội đồng xét xử cho biết, trong quá trình xét xử, luật sư bào chữa cho bị cáo xuất trình một USB chưa rõ nội dung bên trong, cùng với đó là một vi bằng chứa nội dung tin nhắn trên ứng dụng Zalo giữa bị cáo với bị hại và một số người liên quan xung quanh chuyện mua bán đất. Cùng đó là file ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại có liên quan đến bị hại và em trai bị cáo…

Đặc biệt, hội đồng xét xử đề cập đến một số biên bản ghi lời khai trước khi khởi tố, có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng.

Từ những căn cứ đã nêu, tòa quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều nội dung.

Trong đó, yêu cầu thực hiện giám định, lấy lời khai để làm rõ các nội dung tin nhắn Zalo giữa bị cáo với bị hại, người liên quan về nội dung mua bán đất.

Đồng thời, giám định và làm rõ nội dung chứa trong USB mà người bào chữa cho bị cáo giao nộp tại phiên toà.

Tòa cũng yêu cầu điều tra, làm rõ những mâu thuẫn về thời gian tại các biên bản ghi lời khai của cán bộ điều tra đối với bị hại và người liên quan được thực hiện vào tháng 6.2024 (trước thời điểm khởi tố vụ án).

Lời khai "vênh nhau" giữa 2 chị em

Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Thị Mỹ quen biết bị hại là bà Lan, do bà Lan có quan hệ tình cảm với em trai bị cáo.

Đầu năm 2023, trong chuyến đi chơi cùng nhau, bị cáo Mỹ dẫn em trai và bạn gái đến một thửa đất tại H.Bá Thước (cũ), Thanh Hóa. Thửa đất này vốn không liên quan gì, song bị cáo vẫn giới thiệu là "đã mua được" và rủ bà Lan góp vốn 1 tỉ đồng, hứa cắt lại 200 m2, chỉ cần 1 - 2 tháng sẽ lo xong toàn bộ giấy tờ.

Thấy thửa đất có tiềm năng, bị cáo lại là chị gái của bạn trai, bà Lan tin tưởng nên chuyển khoản 1 tỉ đồng. Nhận tiền, bị cáo không làm thủ tục chuyển nhượng như đã hứa hẹn mà dùng toàn bộ khoản tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Tại tòa, bị cáo Mỹ cho rằng cáo buộc của viện kiểm sát là không đúng. Bị cáo thừa nhận cầm 1 tỉ đồng từ bị hại, song khẳng định không có ý định lừa đảo. Số tiền này do bị hại chủ động đưa, mục đích đầu tư lâu dài chứ chưa thống nhất mua một mảnh đất cụ thể nào, càng không có chuyện bị cáo đưa em trai và bị hại đi xem đất để chiếm đoạt tiền như cáo trạng nêu.

Ngược lại, bị hại khẳng định ít nhất 2 lần được dẫn đi xem đất. Số tiền 1 tỉ đồng là để mua mảnh đất mà bị cáo giới thiệu chứ không phải đầu tư chung chung. Em trai bị cáo được triệu tập với tư cách nhân chứng, nói "rất khó xử" khi đứng giữa chị gái và bạn gái, đồng thời xác định lời khai của bạn gái là đúng…

Luật sư bào chữa cho bị cáo thì cho rằng, không có chứng cứ vật chất nào (tin nhắn, ghi âm, hình ảnh…) chứng minh bị cáo là người chủ động rủ bị hại góp tiền mua đất. Việc buộc tội bị cáo phần lớn dựa vào lời khai một chiều giữa bị hại và em trai bị cáo.

Người bào chữa còn cung cấp một vi bằng được cho là ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa bị cáo với em trai và một số người liên quan. Nội dung tin nhắn cho thấy các bên có mâu thuẫn trước khi vụ án bị khởi tố, vì thế, lời khai làm chứng có thể không đảm bảo khách quan.

Luật sư đề nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ các "điểm mờ" như đã đề cập. Nếu không chấp nhận, tòa cần tuyên bị cáo không phạm tội.

Tham gia đối đáp, đại diện cơ quan công tố không chấp nhận quan điểm bào chữa của luật sư, đề nghị tuyên phạt bị cáo 14 - 15 năm tù.

Do vụ án phức tạp, hội đồng xét xử đã có phán quyết như trên.