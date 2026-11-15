Yêu cầu khẩn về chấn chỉnh quản lý, bảo mật thông tin người nhiễm HIV

Ngày 15.11, trong công văn khẩn gửi sở y tế các tỉnh, thành, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đề nghị khẩn trương rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý và bảo mật thông tin người nhiễm HIV.

Đặc biệt, các sở chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm quy định của luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định hiện hành về hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV và các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời rà soát lại toàn bộ quy trình tiếp cận, khai thác, lưu trữ hồ sơ bệnh án và hệ thống phần mềm quản lý thông tin HIV/AIDS.

Cục Phòng bệnh khẳng định, nghiêm cấm cán bộ, nhân viên y tế tự ý sao chép, cung cấp, tiết lộ thông tin, danh tính, địa chỉ, hình ảnh của người nhiễm HIV dưới mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của người bệnh hoặc không thuộc trường hợp được phép theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở cung cấp dịch vụ tư vấn, xét nghiệm, điều trị HIV/AIDS thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin ẢNH: LIÊN CHÂU

Việc cung cấp thông tin người nhiễm HIV phục vụ công tác điều tra, tố tụng của cơ quan liên quan phải tuân thủ chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định tại luật Phòng, chống HIV/AIDS và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Rà soát, xử lý thông tin sai sự thật

Mới đây, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện các thông tin, bài viết lan truyền về trường hợp lây nhiễm HIV liên quan đến cá nhân, tổ chức cũng như thông tin về chùm ca lây nhiễm HIV tại một số địa phương. Các nội dung đăng tải có biểu hiện suy diễn, thổi phồng số lượng người lây nhiễm, thậm chí tiết lộ thông tin cá nhân, hình ảnh nghi ngờ liên quan đến người nhiễm HIV, xâm phạm nghiêm trọng quyền bảo mật thông tin của người bệnh.

Cùng với yêu cầu quản lý, bảo mật thông tin cá nhân người nhiễm HIV, Cục Phòng bệnh đề nghị các sở y tế phối hợp liên ngành xử lý thông tin sai sự thật, xâm phạm đời tư; xác minh các nguồn tin đăng tải sai sự thật, kích động, kỳ thị hoặc làm lộ lọt thông tin cá nhân người nhiễm HIV trên không gian mạng.

Đồng thời, chú trọng công tác truyền thông, định hướng dư luận và ổn định tâm lý cộng đồng; chủ động cung cấp thông tin chính thống, khách quan cho các cơ quan báo chí địa phương về tình hình dịch tễ HIV/AIDS trên địa bàn, tránh để các thông tin không kiểm chứng dẫn dắt dư luận.

Y tế các địa phương cần khuyến khích những người có hành vi nguy cơ cao chủ động tiếp cận dịch vụ xét nghiệm và điều trị sớm; tăng cường truyền thông giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; phổ biến rộng rãi các kiến thức về dự phòng lây nhiễm HIV để người dân hiểu đúng, không hoang mang. Sở Y tế các tỉnh, thành (đặc biệt là các địa phương có phát sinh nhiều thông tin trái chiều trên mạng xã hội) khẩn trương rà soát, gửi báo cáo nhanh về tình hình thực tế, công tác phối hợp xử lý các vấn đề liên quan thông tin HIV/AIDS về Cục Phòng bệnh trước ngày 18.11.2026.



