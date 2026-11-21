Ngày 21.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã ban hành công văn yêu cầu Sở GD-ĐT cùng UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, kiểm điểm và xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học 2026 – 2027.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh, công văn của tỉnh thực hiện chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại Công văn số 11638/VPCP-KGVX ngày 13.11.2026 về kết quả rà soát, kiểm điểm và xem xét trách nhiệm liên quan đến tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới.

Theo văn bản này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở GD-ĐT phải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương rà soát toàn diện tình trạng thiếu sách giáo khoa, làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời xác định trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu xác định hình thức và mức độ xử lý đối với từng trường hợp có sai sót, căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, mức độ thiếu sót, hậu quả và kết quả khắc phục.

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý trách nhiệm, kiểm điểm các tổ chức, đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa thời gian qua ẢNH: QUẾ HÀ

Đối với những xã, phường, đặc khu xảy ra thiếu sách giáo khoa, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương trực tiếp rà soát, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và mức độ xử lý đối với tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời phải có giải pháp khắc phục, không để tình trạng thiếu sách giáo khoa lặp lại như vừa qua.

Các địa phương phải gửi kết quả về Sở GD-ĐT trước ngày 26.11 để tổng hợp, báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 30.11; đồng thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu từ năm học 2027 - 2028, Sở GD-ĐT phối hợp các địa phương rà soát, dự báo chính xác số lượng học sinh và nhu cầu sách giáo khoa theo từng cấp học, lớp học, địa bàn. Số liệu phải được tổng hợp, cung cấp kịp thời cho Bộ GD-ĐT và các đơn vị cung ứng, phục vụ in ấn, dự trữ và phân phối sách giáo khoa đầy đủ, đúng thời điểm.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục phải chủ động theo dõi quá trình cung ứng, phân phối sách giáo khoa trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Việc UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể cho thấy tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học không phải là sự cố đơn thuần về cung ứng, mà ngay từ khâu dự báo nhu cầu, tổng hợp số liệu, đến tổ chức in ấn, phân phối đã thiếu chặt chẽ.