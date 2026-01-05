Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Yêu cầu Netflix gỡ 'Tôi như ánh dương rực rỡ' vì có đường lưỡi bò, phim vẫn phát

Thủy Lê
Thủy Lê
05/01/2026 06:26 GMT+7

Cục Điện ảnh vừa ra văn bản yêu cầu Netflix gỡ bỏ ngay phim 'Tôi như ánh dương rực rỡ' vì chứa hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp.

Theo Cổng thông tin điện tử của Bộ VH-TT-DL, ngày 4.1, Cục Điện ảnh đã ra văn bản yêu cầu Công ty Netflix thực hiện gỡ bỏ ngay bộ phim Tôi như ánh dương rực rỡ khỏi nền tảng và ứng dụng cung cấp tại VN. Thời gian gỡ bỏ trong vòng 24 giờ, kể từ 21 giờ ngày 3.1.2026. 

Văn bản nêu rõ: Thông qua hoạt động quản lý nhà nước về điện ảnh, Cục Điện ảnh nhận được thông tin Công ty Netflix đang thực hiện phổ biến phim Tôi như ánh dương rực rỡ (tên tiếng Anh: Shine on me) trên không gian mạng qua địa chỉ tên miền https://www.netflix.com và ứng dụng Netflix tới người sử dụng tại VN.

Yêu cầu Netflix gỡ 'Tôi như ánh dương rực rỡ' vì có đường lưỡi bò, phim vẫn phát- Ảnh 1.

Cảnh phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" - tập 27 (tập cuối)

Ảnh chụp màn hình

Tại thời điểm kiểm tra, phim có độ dài 27 tập, đang phổ biến tại VN đến tập 25, phim do Netflix phân loại và hiển thị mức phân loại phim ở mức T13 (13+): phim được phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên.

Văn bản nêu rõ: Qua tiến hành kiểm tra, rà soát, kết quả cho thấy: phim có nhiều hình ảnh bản đồ chứa đường lưỡi bò, thể hiện không đúng, xâm phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam (tại tập 25 từ 32 phút 10 giây đến 34 phút 03 giây...).

Căn cứ kết quả kiểm tra, phim này được Cục Điện ảnh phân loại phim mức C - phim không được phép phổ biến do vi phạm quy định tại điểm d khoản 1 Điều 9 luật Điện ảnh năm 2022.

Vẫn chưa gỡ bỏ

Áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 131/2022/NĐ-CP ngày 31.12.2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Điện ảnh, Cục Điện ảnh yêu cầu Công ty Netflix thực hiện ngay việc gỡ bỏ và có văn bản báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục trước 22 giờ ngày 4.1.2026.

Yêu cầu Netflix gỡ 'Tôi như ánh dương rực rỡ' vì có đường lưỡi bò, phim vẫn phát- Ảnh 2.

Phim "Tôi như ánh dương rực rỡ" vẫn đang chiếu trên Netflix (VN) đến tập 27 (tập cuối)

Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Thanh Niên, cho đến 22 giờ ngày 4.1, bộ phim nói trên vẫn chưa được gỡ bỏ khỏi Netflix và đang chiếu đến tập cuối (tập 27).

