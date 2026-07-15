Yếu tố gây cháy lớn, thương vong cao tại quán bar ở Bangkok

Những đoạn video như thế này cho thấy vụ cháy quán bar ở Bangkok diễn ra như thế nào để dẫn đến hậu quả thảm khốc là ít nhất 30 người thiệt mạng.

Và theo chuyên gia này, những thước phim như vậy cũng cung cấp manh mối về nguyên nhân có thể gây ra vụ cháy.

"Hãy nhìn vào khu vực trần nhà. Đây đều là nhựa", bà Busakorn Saensookh nói, giải thích cách các vật liệu dễ cháy cao được sử dụng cho trang trí và âm thanh đã bốc cháy ngay lập tức.

Bà Busakorn là Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Phòng cháy chữa cháy tại Viện Kỹ thuật Thái Lan và đã kiểm tra hiện trường sau vụ hỏa hoạn.

Bà cho biết nhiệt độ cực cao, khói và khí độc tạo ra đã khiến nhiều người mắc kẹt bên trong bị ngạt thở.

"Nguyên nhân đám cháy lan nhanh như vậy là do vật liệu bắt cháy và vật liệu đó không tập trung ở những điểm cụ thể mà trải rộng khắp trần nhà. Với trần nhà thấp như vậy, khi vật liệu trên trần nhà bắt cháy, nó tỏa nhiệt xuống dưới, đẩy năng lượng nhiệt theo mọi hướng. Điều này nguy hiểm hơn mọi người nghĩ, nó thực sự khiến đám cháy vượt trước những người đang cố gắng chạy thoát thân".

Đám cháy bùng phát ngay trước nửa đêm 12.7. Các quan chức cho biết ngọn lửa có thể bắt nguồn từ sự cố chập điện trong một máy điều hòa không khí. Lính cứu hỏa đã có mặt trong vòng vài phút, nhưng nhiều người không thể thoát ra ngoài.

"Theo những gì tôi có thể thấy tại hiện trường, có biển chỉ dẫn dọc theo các lối thoát hiểm. Có bốn lối thoát hiểm khả dĩ. Trong bốn lối đó, chúng tôi tìm thấy biển chỉ dẫn lối thoát hiểm trên ba lối, nhưng lối dẫn đến khu vực nhà vệ sinh không có biển chỉ dẫn lối thoát hiểm. Và chúng tôi cũng thấy rằng trong chính khu vực nhà vệ sinh, cửa đã bị chốt. Đây là một yếu tố ngăn cản mọi người thoát khỏi đám cháy, bởi vì lối thoát hiểm đã bị khóa".

Thảm họa này một lần nữa đặt ra vấn đề về quy định an toàn phòng cháy chữa cháy và việc thực thi lỏng lẻo trong ngành nhà hàng khách sạn của Thái Lan.

Những rủi ro tương tự từ lâu đã được cảnh báo, sau các vụ cháy vũ trường chết người trước đây. Quán bar Rong Beer Na Lat Phrao đã trải qua một cuộc kiểm tra an toàn vào tháng 4. Chủ sở hữu quán nằm trong số những người đang được điều trị tại bệnh viện.