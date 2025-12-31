Sau nhiều ngày gây tranh cãi dữ dội xoay quanh việc cập nhật điều khoản sử dụng mới liên quan đến thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân, chiều 31.12, Zalo đã gửi thông báo tới người dùng nhằm làm rõ một số nội dung và trấn an dư luận.

Zalo gửi thông báo mới ‘xoa dịu’ người dùng sau những ngày gây bão vì cập nhật điều khoản?

Thông báo nêu: “Vừa qua, Zalo đã cập nhật Điều khoản sử dụng để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dữ liệu cá nhân được xử lý, bảo vệ quyền riêng tư cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. Việc cập nhật này không làm thay đổi tính năng hay trải nghiệm của bạn với Zalo...". Kèm theo thông báo này là giải thích chi tiết về điểu khoản mới.

Theo Zalo, việc cập nhật điều khoản sử dụng nhằm tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư người dùng, không làm thay đổi tính năng hay trải nghiệm trên nền tảng. Doanh nghiệp khẳng định dữ liệu cá nhân chỉ được thu thập trong phạm vi cần thiết để vận hành dịch vụ, bảo mật tài khoản và phòng chống lừa đảo; thông tin CCCD chỉ thu thập trong những trường hợp giới hạn theo quy định pháp luật. Zalo cũng cho biết việc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, làn sóng phản ứng của cộng đồng mạng đối với Zalo diễn ra mạnh mẽ. Nhiều người dùng cho biết đã quay lưng với nền tảng, ồ ạt đánh giá 1 sao trên các kho ứng dụng, đồng thời chuyển sang sử dụng các ứng dụng nhắn tin khác, bày tỏ lo ngại về quyền riêng tư và cách triển khai Điều khoản sử dụng mới.

Nhiều người sử dụng đã đánh giá ứng dụng Zalo 1 sao CHỤP MÀN HÌNH

Cũng trong ngày 29.12, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết Công ty cổ phần Tập đoàn VNG - đơn vị sở hữu Zalo - đã có văn bản xin lùi lịch làm việc liên quan đến việc triển khai Thỏa thuận sử dụng dịch vụ mới. Lý do được VNG đưa ra là chưa hoàn tất việc tổng hợp thông tin, tài liệu cần cung cấp, do các nội dung liên quan đến nhiều mảng nghiệp vụ và chuyên môn khác nhau.

Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã gửi giấy mời yêu cầu VNG làm việc nhằm làm rõ các nội dung liên quan đến thu thập, sử dụng thông tin người dùng; điều khoản sử dụng và việc công bố, cập nhật điều khoản; chính sách dữ liệu cá nhân, quyền riêng tư; cũng như việc cung cấp dịch vụ và tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng trên nền tảng Zalo.

Đáng chú ý, nhằm kịp thời phòng ngừa và hạn chế các rủi ro có thể ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã yêu cầu VNG rà soát, điều chỉnh cách thức triển khai Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Zalo, theo hướng không đặt người dùng vào tình thế buộc phải đồng ý cho doanh nghiệp thu thập, lưu trữ, sử dụng dữ liệu cá nhân như điều kiện để tiếp tục sử dụng dịch vụ. Đồng thời, doanh nghiệp được yêu cầu rà soát toàn bộ các hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung và tạm thời không chuyển giao dữ liệu cho bên thứ ba đối với những người dùng đã chấp nhận thỏa thuận mới.

Trong bối cảnh dư luận vẫn còn nhiều băn khoăn, động thái gửi thông báo của Zalo được xem là nỗ lực “xoa dịu” người dùng, song thực tế cho thấy niềm tin của một bộ phận người dùng đã bị ảnh hưởng, và quá trình triển khai điều khoản sử dụng mới vẫn đang được các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát chặt chẽ.