Dưới đây là 10 thói quen ăn tối tồi tệ nhất khiến bạn tăng cân, theo Eat This, Not That!

1. Thêm quá nhiều muối

Thêm một chút muối có thể là một cách để tăng thêm hương vị cho bữa tối mì ống của bạn, nhưng có một điều là nó có quá nhiều natri.

Trên thực tế, bạn có thể bị tăng cân nếu thường xuyên ăn quá nhiều muối.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin phát hiện ra rằng tiêu thụ natri dư thừa có thể khiến bạn thèm ăn và ăn nhiều thức ăn béo hơn.

Thêm vào đó, bạn có thể phát triển chứng nghiện thực sự.

Một nghiên cứu trên tạp chí Oxford Journal's Nephrology Filter Transplantation cho thấy rằng chứng nghiện muối là có thật, và nó được xử lý bởi vùng dưới đồi trong não của bạn.

2. Chọn sai nước sốt

Nếu bạn là người thích chế biến một bữa ăn có cả “tấn” sốt cà chua, thì bạn không hề đơn độc. Pasta cần nước sốt, đúng không? Nhưng có một cách lựa chọn nước sốt của bạn có thể nguy hiểm.

Nhiều loại nước sốt mì làm từ cà chua đóng hộp mua ở cửa hàng thực sự chứa nhiều natri và đường, và chúng thường chứa các thành phần như dầu đậu nành và chất bảo quản.

Hãy chắc chắn rằng bạn kiểm tra kỹ nhãn trước khi mua hàng tại siêu thị. Hoặc tại sao không thử làm nước sốt của riêng bạn?

3. Bạn đang chiên thức ăn của mình

Bạn có nghĩ rằng chiên gà ở nhà thì tốt cho sức khỏe hơn gọi món ở nhà hàng không? Hãy suy nghĩ lại: Theo một nghiên cứu, khi bạn chiên thức ăn, bạn đang tước đi các khoáng chất quan trọng.

Thêm vào đó, khi chiên, thực phẩm chứa nhiều calo và chất béo bão hòa hơn.

4. Bạn đang sử dụng đĩa lớn quá

Nếu bạn ăn trên một đĩa lớn hơn, thức ăn của bạn trông nhỏ hơn, do đó, bạn sẽ dễ dàng nạp quá nhiều calo vào cơ thể.

Nếu bạn ăn trên một đĩa nhỏ hơn, khẩu phần có vẻ lớn hơn vì thức ăn chiếm hết toàn bộ đĩa. Điều này đánh lừa tâm trí bạn nghĩ rằng bạn sắp ăn nhiều hơn.

Hãy chắc chắn rằng bạn đang dùng các đĩa nhỏ hơn để giúp kiểm soát các khẩu phần đó!

5. Ăn quá nhiều món salad của mình

Ăn kèm salad vào bữa tối là một cách tuyệt vời để nạp đủ rau vào, và ăn trước món chính là một cách làm no bụng thông minh để bạn chỉ ăn một phần nhỏ hơn trong món chính của mình.

Đôi bên cùng có lợi! Nhưng hãy chú ý đến các loại rau và nước sốt.





Nếu bạn ăn quá nhiều salad hoặc chọn một loại nước sốt có thêm đường và các thành phần đáng ngờ, thì món salad ngay lập tức trở nên không tốt cho sức khỏe của bạn.

6. Ăn quá nhanh

Nếu bạn ăn nhanh, bạn sẽ khó nhận biết chính xác mình đang ăn bao nhiêu.

Một nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Dinh dưỡng Mỹ cho thấy những người ăn chậm sẽ ăn ít hơn 66 calo trong mỗi bữa ăn.

Vì vậy, hãy ăn chậm lại.

7. Ăn trước TV

Ăn bữa tối trước TV có vẻ là một cách thư giãn vô hại, nhưng nó không phải là cách tốt.

Ăn trước TV về cơ bản là ăn bị phân tâm và bạn có thể ăn nhiều hơn nếu bị phân tâm.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food Quality and Preference cho thấy những người tham gia bị phân tâm bởi tiếng ồn trắng qua tai nghe ít nhận thức được âm thanh của thực phẩm họ đang ăn.

Điều này khiến họ ăn nhiều hơn so với những người tham gia có thể nghe thấy thức ăn họ đang ăn.

8. Không tráng rau đậu đóng hộp

Không có gì sai khi thêm rau và đậu đóng hộp vào bữa tối của bạn, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị chúng đúng cách. Thực phẩm đóng hộp chứa đầy chất lỏng.

Nếu bạn không xả sạch rau hoặc đậu và tráng sạch, bạn sẽ kết hợp thêm natri không cần thiết và thêm tinh bột vào bữa ăn của mình.

9. Không uống nước

Nước ngọt và đồ uống có đường khác không bao giờ là một lựa chọn đồ uống lý tưởng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn phải nhấm nháp nước không chỉ trong khi ăn mà còn trước khi cầm nĩa lên.

Một nghiên cứu cho thấy rằng uống nước nửa giờ trước khi ăn bữa chính như bữa tối giúp giảm cân.

10. Không ăn đúng bữa

Vâng, bạn ăn tối lúc mấy giờ mới là vấn đề.

Nếu bạn làm việc muộn và ăn muộn hơn, rất có thể bạn sẽ gục ngã và lăn ra ngủ không lâu sau đó với bụng đầy. Đó không phải là cách ăn tốt nhất!

Tốt nhất, bạn sẽ muốn ăn xong bữa tối (và bất kỳ món tráng miệng nào!) ít nhất 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ. Theo nghiên cứu, chỉ điều đó có thể làm giảm nguy cơ ung thư của bạn, theo Eat This, Not That!