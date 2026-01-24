Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

12% thí sinh dự thi TSA 2026 đợt 1 là học sinh lớp 10, 11

Quý Hiên
Quý Hiên
24/01/2026 15:07 GMT+7

Hôm nay 24.1, tại 28 điểm ở 11 tỉnh, thành từ Đà Nẵng trở ra phía bắc đang diễn ra kỳ thi đánh giá tư duy TSA 2026 đợt 1 do ĐH Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Đợt thi được tổ chức thành 3 kíp, trong đó 2 kíp diễn ra hôm nay và 1 kíp được tổ chức sáng mai. Tổng số thí sinh dự thi khoảng gần 17.000 em, trong đó thí sinh đang học lớp 10 và lớp 11 chiếm khoảng 12%. So với đợt 1 năm ngoái, số thí sinh dự thi đợt 1 TSA năm nay tăng 22%.

12% thí sinh dự thi TSA 2026 đợt 1 là học sinh lớp 10, 11 - Ảnh 1.

Thí sinh dự thi TSA 2026 đợt 1 tại ĐH Bách khoa Hà Nội được trải nghiệm tự check-in siêu nhanh

ẢNH: KHÁNH DUY

ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, những tỉnh, thành có điểm thi gồm: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Hà Nội là nơi có nhiều thí sinh dự thi nhất, với tổng số 2.937 thí sinh. Điểm thi có số lượng thí sinh thi ít nhất là khu vực Tây Bắc (tổ chức tại Lào Cai) với 88 thí sinh.

Riêng tại ĐH Bách khoa Hà Nội có 1.500 thí sinh dự thi. Tại điểm thi này, thí sinh lần đầu được trải nghiệm hệ thống tự check-in (làm thủ tục dự thi) siêu nhanh, với thời lượng khoảng 10 giây cho mỗi thí sinh.

Theo TS Lê Đình Nam, Phó trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, bài thi đánh giá tư duy năm 2026 giữ cấu trúc ổn định. Nội dung đề được cập nhật hằng năm, bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, trong đó có nhiều câu hỏi gắn với thực tiễn đời sống và các vấn đề đang được quan tâm.

Hiện có gần 50 trường đại học sử dụng kết quả để xét tuyển. Trong nhóm các trường kỹ thuật, có nhiều cơ sở đào tạo lớn sẽ sử dụng kết quả thi TSA để xét tuyển như: Trường ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội, Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Mỏ - Địa chất, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở phía bắc). 

Nhóm kinh tế - luật - ngân hàng gồm có: ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Thương mại, Học viện Ngân hàng, Học viện Chính sách và Phát triển. Bên cạnh đó là nhiều trường đa ngành, trường khối y dược, tư thục và quốc tế khác…

