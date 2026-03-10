Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

16 giờ hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản: Trận đấu khó, tình thế khó

Thiếu Bá
Thiếu Bá
10/03/2026 03:26 GMT+7

Chạm trán Nhật Bản, đội tuyển nữ mạnh nhất châu Á chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng đối với đội tuyển nữ VN. Vào 16 giờ hôm nay, ở trận đấu mang tính quyết định đến tấm vé đi tiếp vào tứ kết Asian Cup 2026, thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng trước thử thách cực đại.

Việt Nam BỊ LOẠI TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Đội tuyển VN sẽ dừng chân ở vòng bảng Asian Cup 2026 nếu thua Nhật Bản, còn Ấn Độ đánh bại Đài Loan với cách biệt 1 bàn trong trận đấu có nhiều bàn thắng (Ấn Độ thắng 3-2, 4-3, 5-4…). Khi đó, 3 đội nữ VN, Đài Loan và Ấn Độ có cùng 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại là 0, nhưng Đài Loan và Ấn Độ ghi được nhiều bàn thắng hơn đội tuyển nữ VN trong các trận đối đầu trực tiếp, nên 2 đội này sẽ xếp trên VN, đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung xuống vị trí cuối bảng A.

Có thể xảy ra kịch bản khác khiến VN bị loại: Ấn Độ không thể thắng Đài Loan, nhưng đội tuyển nữ VN thua quá đậm Nhật Bản. Khi đó VN kém chỉ số phụ so với các đội đứng thứ 3 tại các bảng A và B. Chính vì vậy, để chắc chắn có vé vào tứ kết, đội tuyển nữ VN cần phải giành điểm trước đội tuyển nữ Nhật Bản.

HY VỌNG TẠO BẤT NGỜ

Bóng đá nữ Nhật Bản luôn là thế lực hàng đầu ở châu Á với bảng thành tích đồ sộ: từng vô địch World Cup 2011, hạng nhì World Cup 2015, giành HCB Olympic 2012. Nhật Bản từng 2 lần vô địch châu Á các năm 2014 và 2018, 4 lần hạng nhì châu Á vào các năm 1986, 1991, 1995 và 2001. Nhật Bản có 3 lần giành HCV ASIAD vào các năm 2010, 2018 và 2022, 4 lần giành HCB ASIAD vào các năm 1990, 1994, 2006 và 2014. Đội tuyển nữ Nhật Bản đã có 14 trận gặp đội tuyển nữ VN trong quá khứ và toàn thắng tuyệt đối. Những thông số đó phản ánh sự chênh lệch rất lớn giữa đôi bên.

16 giờ hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản: Trận đấu khó, tình thế khó- Ảnh 1.

Thanh Nhã (19) bị đau nên nhiều khả năng sẽ không đá trận gặp Nhật Bản

ẢNH: AFC

Tại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Nhật Bản có tới 22/26 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài (gồm 19 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, 3 cầu thủ khoác áo các CLB tại Mỹ - cường quốc bóng đá nữ số 1 thế giới), chỉ có 4 cầu thủ đang thi đấu ở giải trong nước. Giống như đội tuyển nam, đội tuyển nữ Nhật Bản chơi thiên về kỹ thuật. Họ chủ yếu tấn công bằng các tình huống phối hợp nhóm nhỏ với tốc độ cao, khiến đối thủ để lộ nhiều khoảng trống trong phòng ngự. Đương đầu trước đối thủ cực mạnh, đội tuyển nữ VN gần như chỉ có 1 con đường là chơi phòng ngự phản công. Các học trò của HLV Mai Đức Chung phải giữ cự ly đội hình tốt, luôn có đủ người đeo bám đối phương trên từng điểm nóng, hạn chế không gian và thời gian hoạt động của cầu thủ Nhật Bản. Các cầu thủ VN cố gắng chơi ít chạm, để ngay khi có cơ hội, vừa có thể đưa bóng lên phía trước trong thời gian nhanh nhất, vừa tiết kiệm sức.

Ngoài ra, việc khai thác các tình huống cố định cũng cần được tính đến. Trước đối thủ mạnh vượt trội như Nhật Bản, đội tuyển nữ VN cần tận dụng tốt các pha đá phạt để ghi bàn. Chúng ta có một số cầu thủ đá phạt tốt như Bích Thùy, Vạn Sự, Thái Thị Thảo. Một vài cầu thủ sở hữu thể hình tương đối tốt như trung vệ Lương Thị Thu Thương (1,68 m), tiền vệ Trần Thị Hải Linh (1,66 m), Vũ Thị Hoa (1,62 m), tiền đạo Phạm Hải Yến (1,62 m), Nguyễn Thị Thúy Hằng (1,65 m), có khả năng tận dụng các tình huống bóng bổng. Dẫu biết thi đấu với Nhật Bản rất khó, nhưng trong bóng đá, không có gì là không thể. Bất ngờ luôn có thể xuất hiện!

Cũng tính thêm yếu tố khách quan. Ở trận thua Đài Loan, các cô gái VN nhanh chóng xuống sức do phải đá vào giữa trưa, khi nhiệt độ tại Úc lúc đó lên tới 38 độ C. Còn ở trận đấu vào 16 giờ hôm nay (17 giờ theo giờ địa phương), thời tiết trở nên dịu hơn, hy vọng đội tuyển VN sẽ không còn bị bào mòn thể lực để có thể đứng vững và có cơ hội tạo địa chấn.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ VN và Nhật Bản được phát trực tiếp trên VTV, TV360 và tường thuật trực tuyến trên thanhnien.vn.

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam cần làm gì trước Nhật Bản?

Đội tuyển nữ Việt Nam cần làm gì trước Nhật Bản?

Ở lượt trận cuối vòng bảng Asian Cup nữ 2026, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đối đầu một trong những ứng cử viên vô địch là Nhật Bản lúc 16 giờ ngày 10.3 (giờ VN). Nhiệm vụ của đội tuyển nữ VN là tránh thua đậm để giành vé vào tứ kết, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng lần thứ 2 liên tiếp dự VCK World Cup nữ.

HLV Mai Đức Chung: 'Đội tuyển nữ Việt Nam không quan tâm bảng khác, phải nỗ lực đấu Nhật Bản’

Uzbekistan thắng đậm Bangladesh khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó, Triều Tiên thua ngược đội Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển nữ VN Nhật Bản asian cup 2026 hlv mai đức chung
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận