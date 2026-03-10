16 giờ hôm nay đội tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản: Trận đấu khó, tình thế khó

Việt Nam BỊ LOẠI TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Đội tuyển VN sẽ dừng chân ở vòng bảng Asian Cup 2026 nếu thua Nhật Bản, còn Ấn Độ đánh bại Đài Loan với cách biệt 1 bàn trong trận đấu có nhiều bàn thắng (Ấn Độ thắng 3-2, 4-3, 5-4…). Khi đó, 3 đội nữ VN, Đài Loan và Ấn Độ có cùng 3 điểm, cùng hiệu số bàn thắng bại là 0, nhưng Đài Loan và Ấn Độ ghi được nhiều bàn thắng hơn đội tuyển nữ VN trong các trận đối đầu trực tiếp, nên 2 đội này sẽ xếp trên VN, đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung xuống vị trí cuối bảng A.

Có thể xảy ra kịch bản khác khiến VN bị loại: Ấn Độ không thể thắng Đài Loan, nhưng đội tuyển nữ VN thua quá đậm Nhật Bản. Khi đó VN kém chỉ số phụ so với các đội đứng thứ 3 tại các bảng A và B. Chính vì vậy, để chắc chắn có vé vào tứ kết, đội tuyển nữ VN cần phải giành điểm trước đội tuyển nữ Nhật Bản.

H Y VỌNG TẠO BẤT NGỜ

Bóng đá nữ Nhật Bản luôn là thế lực hàng đầu ở châu Á với bảng thành tích đồ sộ: từng vô địch World Cup 2011, hạng nhì World Cup 2015, giành HCB Olympic 2012. Nhật Bản từng 2 lần vô địch châu Á các năm 2014 và 2018, 4 lần hạng nhì châu Á vào các năm 1986, 1991, 1995 và 2001. Nhật Bản có 3 lần giành HCV ASIAD vào các năm 2010, 2018 và 2022, 4 lần giành HCB ASIAD vào các năm 1990, 1994, 2006 và 2014. Đội tuyển nữ Nhật Bản đã có 14 trận gặp đội tuyển nữ VN trong quá khứ và toàn thắng tuyệt đối. Những thông số đó phản ánh sự chênh lệch rất lớn giữa đôi bên.

Thanh Nhã (19) bị đau nên nhiều khả năng sẽ không đá trận gặp Nhật Bản ẢNH: AFC

Tại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Nhật Bản có tới 22/26 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài (gồm 19 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, 3 cầu thủ khoác áo các CLB tại Mỹ - cường quốc bóng đá nữ số 1 thế giới), chỉ có 4 cầu thủ đang thi đấu ở giải trong nước. Giống như đội tuyển nam, đội tuyển nữ Nhật Bản chơi thiên về kỹ thuật. Họ chủ yếu tấn công bằng các tình huống phối hợp nhóm nhỏ với tốc độ cao, khiến đối thủ để lộ nhiều khoảng trống trong phòng ngự. Đương đầu trước đối thủ cực mạnh, đội tuyển nữ VN gần như chỉ có 1 con đường là chơi phòng ngự phản công. Các học trò của HLV Mai Đức Chung phải giữ cự ly đội hình tốt, luôn có đủ người đeo bám đối phương trên từng điểm nóng, hạn chế không gian và thời gian hoạt động của cầu thủ Nhật Bản. Các cầu thủ VN cố gắng chơi ít chạm, để ngay khi có cơ hội, vừa có thể đưa bóng lên phía trước trong thời gian nhanh nhất, vừa tiết kiệm sức.

Ngoài ra, việc khai thác các tình huống cố định cũng cần được tính đến. Trước đối thủ mạnh vượt trội như Nhật Bản, đội tuyển nữ VN cần tận dụng tốt các pha đá phạt để ghi bàn. Chúng ta có một số cầu thủ đá phạt tốt như Bích Thùy, Vạn Sự, Thái Thị Thảo. Một vài cầu thủ sở hữu thể hình tương đối tốt như trung vệ Lương Thị Thu Thương (1,68 m), tiền vệ Trần Thị Hải Linh (1,66 m), Vũ Thị Hoa (1,62 m), tiền đạo Phạm Hải Yến (1,62 m), Nguyễn Thị Thúy Hằng (1,65 m), có khả năng tận dụng các tình huống bóng bổng. Dẫu biết thi đấu với Nhật Bản rất khó, nhưng trong bóng đá, không có gì là không thể. Bất ngờ luôn có thể xuất hiện!

Cũng tính thêm yếu tố khách quan. Ở trận thua Đài Loan, các cô gái VN nhanh chóng xuống sức do phải đá vào giữa trưa, khi nhiệt độ tại Úc lúc đó lên tới 38 độ C. Còn ở trận đấu vào 16 giờ hôm nay (17 giờ theo giờ địa phương), thời tiết trở nên dịu hơn, hy vọng đội tuyển VN sẽ không còn bị bào mòn thể lực để có thể đứng vững và có cơ hội tạo địa chấn.