Thời sự Dân sinh

2 học sinh đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với xe tải

Thanh Quân
Thanh Quân
03/02/2026 11:01 GMT+7

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Mỹ Ngãi (Đồng Tháp) khiến 2 học sinh lớp 8 tử vong.

Ngày 3.2, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Ngãi khiến 2 học sinh tử vong.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai học sinh tử vong tại chỗ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở phường Mỹ Ngãi

ẢNH: THU THẢO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, em Đ.T.K.Đ (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện chở em N.T.K.T (14 tuổi, cùng ở phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp). Khi đi đến đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần quốc lộ 30, thuộc khóm 1, phường Mỹ Ngãi thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải do tài xế T.T.K (28 tuổi, ở xã Tân Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai học sinh tử vong tại chỗ - Ảnh 2.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong

ẢNH: THU THẢO

Sau cú va chạm, xe đạp điện đâm sang lề trái, va chạm vào xe mô tô 3 bánh do H.T.H (57 tuổi) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, cả 2 em Đ.T.K.Đ và N.T.K.T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Được biết, cả 2 em là học sinh lớp 8 tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở đường Lê Duẩn, đoạn qua P.Pleiku (Gia Lai), khiến hai ông cháu tử vong tại chỗ.

