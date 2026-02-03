2 học sinh đi xe đạp điện tử vong sau va chạm với xe tải

Ngày 3.2, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn phường Mỹ Ngãi khiến 2 học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở phường Mỹ Ngãi ẢNH: THU THẢO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, em Đ.T.K.Đ (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện chở em N.T.K.T (14 tuổi, cùng ở phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp). Khi đi đến đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần quốc lộ 30, thuộc khóm 1, phường Mỹ Ngãi thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải do tài xế T.T.K (28 tuổi, ở xã Tân Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong ẢNH: THU THẢO

Sau cú va chạm, xe đạp điện đâm sang lề trái, va chạm vào xe mô tô 3 bánh do H.T.H (57 tuổi) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, cả 2 em Đ.T.K.Đ và N.T.K.T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Được biết, cả 2 em là học sinh lớp 8 tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.