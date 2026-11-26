Michelin tổ chức sự kiện trải nghiệm lái xe độc quyền thường niên Michelin Passion Experience 2026, diễn ra tại đường đua Autopolis (tỉnh Oita, Nhật Bản). Chương trình mang đến trải nghiệm đua sức bền, nơi người tham gia trực tiếp khám phá sự kết hợp giữa hiệu suất vận hành, kỹ năng lái xe và tinh thần đồng đội.

Thử thách từ đường đua 'Michelin Passion Experience 2026'

“Nữ tay đua” Thuỷ Phạm tự tin làm chủ tay lái tại Michelin Passion Experience 2026 Ảnh: Michelin

Không chỉ là hoạt động trải nghiệm lái xe trên đường đua, Michelin Passion Experience 2026 được thiết kế để người tham gia khám phá những yếu tố cốt lõi của bộ môn đua sức bền, từ khả năng xây dựng chiến thuật, phối hợp giữa các thành viên đến duy trì hiệu suất ổn định trong suốt quá trình thi đấu. Với chiều dài 4,7 km, địa hình lên xuống liên tục cùng những khúc cua phức tạp tạo nên thử thách đáng kể đối với khả năng điều khiển xe của các tay lái.

Trong khuôn khổ sự kiện, khách tham dự mỗi ngày được chia thành 8 đội để tham gia thử thách. Mỗi đội gồm 5 tay lái, đồng hành cùng một huấn luyện viên chuyên nghiệp đảm nhiệm vai trò quản lý. Họ cần phối hợp để xây dựng chiến thuật, đưa ra quyết định và cùng hướng đến mục tiêu chung trong suốt cuộc đua.

Đáng chú ý, đội Việt Nam tham dự chương trình với 4 tay lái, trong đó có hai nữ tay đua Thủy Phạm và Thảo Nhi, cùng hai thành viên nam Trương Nam Thành và Tùng Trịnh. Đây là lần đầu tiên đội Việt Nam có đủ bốn thành viên theo thể thức thi đấu của chương trình.

Sự góp mặt của hai tay lái nữ mang đến một điểm nhấn đáng chú ý, đồng thời thể hiện sức hấp dẫn của trải nghiệm thể thao tốc độ đối với những người đam mê lái xe, không phân biệt giới tính hay kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

Lần đầu tiên, Việt Nam có hai nữ tay đua tham gia mang đến dấu ấn đặc biệt cho hành trình chinh phục thử thách đua sức bền Ảnh: Michelin

Đối với chị Thủy Phạm, hành trình tại Autopolis đặc biệt đáng nhớ bởi đây là lần đầu tiên chị tham gia một cuộc đua đồng đội theo thể thức đua sức bền, nơi mỗi tay lái không chỉ cần hoàn thành phần thi của mình mà còn góp sức vào thành tích chung của cả đội.

“Với riêng tôi, quan trọng hơn kết quả của những con số là tôi đã chiến thắng sự hồi hộp, căng thẳng, lo lắng ban đầu của chính mình, để chỉ còn lại sự phấn khích và sung sướng, sự tự tin sau tay lái và mạnh mẽ khi tháo dây đai an toàn để bước ra", chị Thủy Phạm cho hay.

Thông qua trải nghiệm trực tiếp trên đường đua, người tham gia có cơ hội cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa lốp xe Michelin Pilot Sport 4S, khả năng kiểm soát phương tiện và sự tự tin của người cầm lái trong những điều kiện vận hành đòi hỏi cao.

“Thứ mình ấn tượng với bộ lốp này nhất là nó phản hồi chính xác. Mình luôn cảm nhận được để rà phanh chính xác, luôn sửa lái kịp thời vì khi bộ lốp mất bám sẽ cho mình một khoảng thời gian đủ lớn để xử lý thay vì văng luôn”.