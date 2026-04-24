2 xe máy đối đầu trong đêm ở Đà Nẵng, 2 người tử vong tại chỗ

Sáng nay 24.4, một lãnh đạo UBND xã Tam Anh (thành phố Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 23.4, tại tuyến đường ĐH2 (thuộc thôn Đông Thạnh, xã Tam Anh), xe máy BS 92AA - 431... do ông Đ.N.T (40 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Tam Anh) điều khiển, đã va chạm trực diện với xe máy BS 92N1 - 629... do anh L.A.H (22 tuổi, cùng ở tại địa phương) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong ẢNH: C.X

Cú va chạm mạnh khiến cả 2 nạn nhân bị chấn thương nghiêm trọng và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để tổ chức khám nghiệm, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông nhằm tránh ùn tắc và đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Hiện nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.