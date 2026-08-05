20 giờ tối nay 5.8, người Việt có thể săn 3 trận mưa sao băng

Theo Space.com, 2 trận mưa sao băng có lịch sử quan sát hơn 150 năm trước vừa cùng hội ngộ và đạt cực đại vào tối 30.7 là Southern Delta Aquariids và Alpha Capricornids vẫn sẽ tiếp tục hoạt động qua tháng 8.

Có 3 mưa sao băng vẫn đang hoạt động trên bầu trời tối nay 5.8 ẢNH: THANH TÙNG

Cụ thể, mưa sao băng Southern Delta Aquariids hoạt động từ ngày 12.7 đến ngày 23.8. Mưa sao băng này có thể tạo ra khoảng 25 sao băng trong điều kiện bầu trời tối lý tưởng.

Trong khi đó, mưa sao băng Alpha Capricornids là trận mưa sao băng hoạt động từ ngày 3.7 đến ngày 15.8 năm nay, cũng tạo ra khoảng 5 sao băng mỗi giờ vào cùng đêm đạt đỉnh điểm.

Dù đã qua giai đoạn cực đại, tuy nhiên vào những đêm mà chúng còn hoạt động như tối nay, người yêu thiên văn vẫn có thể may mắn nhìn thấy một vài sao băng lướt ngang, lý tưởng từ khoảng 20 giờ tới rạng sáng hôm sau.

Quan sát mưa sao băng Perseids trước ngày cực đại

Khác với mưa sao băng Southern Delta Aquariids và Alpha Capricornids, mưa sao băng Perseids tối nay vẫn trong giai đoạn hoạt động trước thời điểm cực đại. Cụ thể, mưa sao băng Perseids hoạt động từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 8 và sẽ đạt cực đại vào đêm 12.8, rạng sáng 13.8.

Điều này đồng nghĩa ngay tối nay 5.8, người yêu thiên văn vẫn có thể ngắm mưa sao băng này và khả năng quan sát các vệt sao băng Perseids sẽ tăng qua từng ngày tới, khi càng đến ngày cực đại.

Thời điểm diễn ra cực đại của mưa sao băng Perseids ngay sau trăng non ngày 12.8 khi bầu trời không có trăng, tạo điều kiện thuận lợi cho tốc độ quan sát cực đại lên đến 100 sao băng mỗi giờ.

Sao băng Perseids có thể được quan sát bất cứ lúc nào sau khi trời tối. Điểm tỏa sáng của các vệt sao băng nằm gần ngôi sao siêu khổng lồ đỏ Eta Persei trong chòm sao Perseus.

Thời điểm diễn ra cực đại của mưa sao băng Perseids ngay sau trăng non ngày 12.8 khi bầu trời không có trăng, tạo điều kiện thuận lợi cho tốc độ quan sát cực đại lên đến 100 sao băng mỗi giờ ẢNH: THANH TÙNG

Để tìm được những vệt sao băng đẹp nhất, trước tiên bạn cần xác định vị trí chòm sao Perseus lấp lánh phía trên đường chân trời tây bắc sau khi trời tối. Tiếp theo, tìm một vùng trời cách đó 40 độ và chuẩn bị đón xem một trong những màn trình diễn ánh sáng tự nhiên ngoạn mục nhất trong năm.

Mưa sao băng Perseids cũng nổi tiếng vì tạo ra những quả cầu lửa màu xanh lục rực rỡ, có khả năng biến đêm thành ngày trong chốc lát khi những mảnh vỡ lớn va chạm với khí quyển trái đất ở tốc độ lên tới 59 km/giây.

Theo nhiều tài liệu khoa học, mưa sao băng Perseids bắt đầu được ghi nhận từ năm 36 sau Công nguyên. Tính đến nay, nhân loại đã quan sát hiện tượng này trong khoảng gần 2.000 năm. Trận mưa sao băng này có nguồn gốc từ sao chổi Swift-Tuttle, mang đến những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời vào tháng 8 hằng năm. Từ 20 giờ tối nay, bạn có săn 3 mưa sao băng lướt qua bầu trời Việt Nam?