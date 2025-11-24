20 năm lặng lẽ với những 'giấc ngủ cuối đời'

Hơn 20 năm, người đàn ông tóc đã dần điểm bạc vẫn giữ thói quen trực điện thoại cả ngày lẫn đêm. Ông lặng lẽ làm công việc chẳng mấy ai chọn, chỉ mong người nghèo có một "giấc ngủ cuối đời" thật bình yên.

"Cuộc đời đặt để tôi làm công việc này"

Nửa đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn nhà nhỏ ở xã Nhà Bè, TP.HCM, ông Chín Sang bật dậy như một phản xạ đã thành thói quen suốt 2 thập niên. "Ở đâu gọi tôi cũng tới", ông nói ngắn gọn, giọng khàn đặc nhưng chắc nịch. Với ông, mỗi cuộc gọi là một lời nhờ cậy, một phận người xin một giấc ngủ yên.

Kể về cái duyên đến với nghề, ông cười hiền nói trong gia đình chỉ mỗi mình ông gắn bó với công việc này. "Có lẽ cuộc đời đã đặt để tôi làm công việc này. Nghề này phải có tâm, có duyên, có phận mới làm được. Mình làm càng tốt thì tâm mình càng yên, người đã khuất cũng được an nghỉ", ông Sang trải lòng.

Xuất phát từ phận làm mướn, từng "đút vai" khiêng hòm rồi học hỏi từng công đoạn, năm 1993, ông cùng một người quen hùn hạp mở trại hòm ở P.Tân Kiểng, Q.7 (nay là P.Tân Hưng), TP.HCM. Đến năm 2020, ông tách ra làm riêng, dời trại hòm về gần nhà ở xã Nhà Bè.

20 năm qua, ông Chín Sang lo lắng chu toàn cho đám tang của những người xa lạ ẢNH: HOÀI NHIÊN

Từng chứng kiến cảnh đau lòng khi nhiều người lâm hoàn cảnh ngặt nghèo không có được một tang lễ tươm tất, ông Chín Sang phát tâm, gắn đời mình với công việc lo hậu sự cho người nghèo từ năm 2005. Hơn nửa đời người, ông không nhớ nổi đã lo hậu sự miễn phí cho bao nhiêu người. Người đàn ông ấy chỉ luôn tự nhủ giúp bà con bằng cả tấm lòng để họ ra đi trong thanh thản.

Trung bình mỗi tháng, ông Chín Sang lo miễn phí từ 5 - 7 đám tang, có tháng nhiều đến mức dồn dập, điện thoại réo suốt ngày đêm, ông vẫn không nỡ lòng từ chối. "Quan tài nhập về bao nhiêu, tôi cũng đem cho hết. Có tháng bà con gọi nhờ cậy liên tục nhưng tôi vẫn ráng lo. Đứng trước nỗi mất mát của bà con, mình không thể nói lời từ chối", ông Sang chậm rãi nói, ánh mắt hướng về xa xăm, chất chứa bao ký ức tiễn đưa còn in hằn trong tâm trí.

Một lễ tang do ông lo liệu thường đầy đủ từ áo quan, bàn giông, hòm dương, nhang đèn, đồ tang, ly hương... Ông còn hỗ trợ bàn ghế và dựng rạp cho những gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo. Cứ mỗi trường hợp, ông Chín Sang lại bỏ ra khoảng 10 triệu đồng tiền túi để lo chu toàn lễ tang cho người đã khuất. Đối với những trường hợp không có người thân thích, ông sẽ lo từ việc tổ chức tang lễ đến mang tro cốt gửi vào chùa.

Quy trình tổ chức tang lễ được ông Sang thực hiện tỉ mỉ từng công đoạn như tẩm liệm, khâm liệm; ghi tên tuổi và ngày giờ qua đời; xem ngày giờ, tuổi để định lễ nhập quan và động quan; sau lễ nhập quan thì tiến hành phát tang, thiết bàn thờ, cúng cơm, thắp nhang cho đến khi đưa đi an táng hoặc hỏa táng. Những việc ấy lặp đi lặp lại hàng trăm lần nhưng chưa bao giờ ông cho phép mình làm qua loa.

Mới đây, ông Chín Sang tổ chức tang lễ miễn phí cho một em bé sinh non không may qua đời. Mẹ em mắc bệnh tim, gia cảnh lại khó khăn nên ông và vợ đã đến nhà, tự tay khâm liệm, mua gấu bông cho em, mời nhà sư đến cúng và đưa đi hỏa táng.

Dù bản thân cũng nặng gánh tài chính, ông vẫn duy trì công việc lo hậu sự cho những phận người có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều gia đình nghèo, sự xuất hiện của ông như một điểm tựa cuối cùng giúp họ vơi bớt nỗi đau.

"Phủ sóng" trong lòng bà con

Không chỉ lo chuyện mai táng cho người nghèo, ông Chín Sang từ lâu đã trở thành chỗ dựa vững chắc của xóm làng. Ông cười hiền: "Ai khó khăn thì cứ đến với tôi, cái nào tôi nhắm lo được thì tôi lo hết ráo".

Trong những ngày tháng cả thành phố oằn mình chống chọi với đại dịch Covid-19, hình ảnh ông Sang tất tả chở nhu yếu phẩm đến tận tay bà con khiến nhiều người không thể nào quên. Ông còn phối hợp cùng chính quyền địa phương lo hậu sự chu toàn cho những người không may qua đời vì dịch bệnh.

Ông Chín Sang còn tích cực tham gia hoạt động ở địa phương, giúp đỡ bà con trong khu vực ẢNH: THÚY LIỄU

Bên cạnh đó, ông Sang góp công xây nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo, kịp thời hỗ trợ những gia đình bất ngờ rơi vào cảnh túng quẫn. Hằng năm, đến ngày 16.7 âm lịch, ông lại lặng lẽ phát hơn 1 tấn gạo cho bà con khó khăn quanh vùng.

Ông Chín Sang cười kể bà con ai cũng có số điện thoại của ông, chỉ cần gọi là ông đến hỗ trợ ngay. Hiện tại, ông còn là thành viên của tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, cùng lực lượng công an địa phương giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự trong khu vực. Ông không bao giờ nề hà bất kỳ điều gì, bà con cần, dù là nửa đêm ông vẫn có mặt.

Phía sau người đàn ông hết lòng vì cộng đồng ấy là bóng dáng người vợ tảo tần, âm thầm gánh vác, cảm thông và đồng hành. Ông kể thuở đầu, bà sợ đến mức chỉ cần đi ngang trại hòm là vội quay mặt, không dám nhìn. Vậy mà theo năm tháng, tình thương dành cho chồng và sự thấu hiểu đã khiến bà chấp nhận, rồi lặng lẽ chung vai gánh vác cùng ông. Bên cạnh đó, niềm vui lớn nhất của ông Sang là người con trai duy nhất và cháu nội của ông cũng dần tiếp nối công việc mai táng cho người nghèo.

Với những cống hiến âm thầm và bền bỉ, ông Sang được người dân trong xã yêu quý, kính trọng. Phần mình, ông chỉ mong còn đủ sức khỏe để tiếp tục giúp đỡ bà con, để những người nghèo khó xung quanh bớt đi gánh nặng, có thêm niềm tin vượt qua gian khó.