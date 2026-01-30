Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

2.000 y bác sĩ dự hội nghị y học quốc tế tại Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
30/01/2026 17:11 GMT+7

Hội nghị Khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026 có sự tham dự của hơn 100 chuyên gia đến từ nhiều quốc gia, cùng với 2.000 y bác sĩ đến từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

Ngày 30.1, Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026, tiếp nối những dấu ấn chuyên môn của hội nghị năm 2023 từng phối hợp cùng Mayo Clinic (Mỹ), đồng thời mở rộng không gian học thuật y học mang tầm khu vực và quốc tế.

Hội nghị năm nay thu hút khoảng 2.000 đại biểu là bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện, viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước.

Đáng chú ý, hội nghị có sự tham dự của hơn 100 chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc…, trong đó riêng Mayo Clinic (Mỹ) có hơn 70 chuyên gia trực tiếp tham gia báo cáo, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm.

2.000 y bác sĩ dự hội nghị y học quốc tế tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Hội nghị Khoa học quốc tế Bệnh viện Đà Nẵng năm 2026 thu hút nhiều chuyên gia y học ngoài nước tham dự

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ban tổ chức, hội nghị quy tụ 73 báo cáo viên quốc tế và 145 chuyên gia trong nước, tham gia 21 phiên thảo luận chuyên đề, với gần 350 bài báo cáo đăng ký trình bày trực tiếp và 75 báo cáo poster. 

Nội dung tập trung vào các lĩnh vực y học trọng điểm, các vấn đề thời sự trong thực hành lâm sàng, ứng dụng kỹ thuật cao cũng như nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc người bệnh.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định hội nghị là sự kiện khoa học có ý nghĩa quan trọng, thể hiện rõ vai trò của Bệnh viện Đà Nẵng trong hệ thống y tế khu vực miền Trung - Tây nguyên; đồng thời cho thấy định hướng hội nhập quốc tế, phát triển y học chuyên sâu, hiện đại và bền vững của ngành y tế thành phố.

- Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị

ẢNH: HOÀNG SƠN

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao nỗ lực của Bệnh viện Đà Nẵng trong việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới và mở rộng hợp tác quốc tế. Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh y học hiện đại phát triển nhanh chóng, việc cập nhật tri thức, đổi mới tư duy và tăng cường hợp tác chuyên môn là yêu cầu cấp thiết đối với mỗi cơ sở y tế.

"Việc tổ chức hội nghị khoa học quốc tế lần này thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới và hội nhập mạnh mẽ của Bệnh viện Đà Nẵng, đồng thời góp phần lan tỏa tri thức y khoa, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế trong khu vực", Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nói.

- Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, Bệnh viện Đà Nẵng từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống y tế cả nước

ẢNH: HOÀNG SƠN

Thông qua hội nghị, Bệnh viện Đà Nẵng kỳ vọng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác chuyên môn giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe ngày càng toàn diện cho người dân.

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công cặp ghép gan do vợ hiến tạng cho chồng

Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện thành công cặp ghép gan do vợ hiến tạng cho chồng

Bệnh viện Đà Nẵng vừa thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên trên người hiến sống.

