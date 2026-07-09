21.500 tác phẩm tham dự cuộc thi viết về dấu mốc 50 năm TP.HCM

Tại lễ tổng kết, Ban tổ chức cuộc thi "50 năm Thành phố trong tôi 1976-2026" đã vinh danh 76 tác phẩm tiêu biểu nhất được chọn lọc từ 21.500 tác phẩm tham dự ở nhiều thể loại như bài viết, ảnh, video, infographic... của học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên, giáo viên, giảng viên và nhiều tác giả yêu mến TP.HCM.

Theo ban tổ chức, điểm đáng chú ý là mỗi tác phẩm mang một cách kể khác nhau về thành phố. Có bài viết đưa người đọc trở lại những năm tháng chiến tranh, tái hiện sự hy sinh của các thế hệ đi trước và hành trình kiến thiết TP.HCM sau ngày đất nước thống nhất.

Nhiều tác phẩm khác lại ghi dấu bằng những lát cắt rất đời thường, từ một con hẻm, mái trường, người thầy, chuyến metro đầu tiên đến những câu chuyện gia đình gắn bó với thành phố.

Ban tổ chức trao giải đặc biệt cho thí sinh Phùng Minh Hiếu với tác phẩm Thành phố nghĩa tình: Nơi cho tôi một cái tên, một tổ ấm để bước vào đời ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Trong đó, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được nhiều học sinh lựa chọn như hình ảnh tiêu biểu cho diện mạo mới của TP.HCM. Qua những trải nghiệm với nhà ga ngầm, vé điện tử và đoàn tàu hiện đại, học sinh bày tỏ niềm tự hào về thành phố đang từng ngày đổi mới.

Nhiều tác phẩm mở rộng câu chuyện từ ký ức đô thị sang các vấn đề về giáo dục, văn hóa, truyền thông, đổi mới sáng tạo cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong chặng đường phát triển tiếp theo của thành phố.

Bên cạnh đó, nhiều giáo viên chia sẻ hành trình gắn bó với nghề, kể lại sự thay đổi của môi trường giáo dục qua từng giai đoạn.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất được trao giải tại lễ tổng kết ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết với số lượng lớn tác phẩm gửi về đã cho thấy tình yêu, niềm tự hào và sự gắn bó sâu sắc của nhiều thế hệ đối với thành phố mang tên Bác.

Theo bà Trang, sau mỗi bài viết là quá trình tra cứu tư liệu, là những câu chuyện được học sinh hỏi lại từ ông bà, cha mẹ; là ký ức, tình yêu và sự trân trọng dành cho TP.HCM được gửi gắm bằng nhiều cách rất chân thành.

Sau 50 năm mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, TP.HCM không chỉ là nơi để đến, để sống và làm việc mà còn là nơi lưu giữ những ký ức, tình cảm và khát vọng của biết bao người Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh dù được trao giải hay chưa, mỗi tác giả tham gia cuộc thi đều là người chiến thắng, bởi các em và các tác giả đã hiểu hơn, yêu hơn và tự hào hơn về thành phố nơi mình đang sinh sống, học tập và trưởng thành.