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Giáo dục

22 giờ công bố kết quả lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu: Cách tra cứu điểm thi

Bích Thanh
Bích Thanh
10/06/2026 20:10 GMT+7

Vào lúc 22 giờ hôm nay, 10.6, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) công bố điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027. Bạn đọc truy cập vào đường dẫn và sử dụng mã định danh, số báo danh để tra cứu điểm thi.

22 giờ công bố điểm thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu, xem điểm tại đây - Ảnh 1.

Thí sinh xem điểm thi vào lúc 22 giờ hôm nay

ẢNH: BÍCH THANH

Theo đó, thí sinh truy cập vào đường dẫn https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/tracuuketqua và sử dụng số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh tham dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu năm 2026 để tra cứu điểm thi.

Căn cứ vào điểm chuẩn và điểm thi lớp 10 của mình, nếu trúng tuyển thí sinh cần làm các bước đăng ký nhập học lớp 10, năm học 2026 – 2027 như sau:

  • Bước 1: Điền thông tin lý lịch học sinh trực tuyến tại link đăng ký được gửi riêng cho từng thí sinh qua email hoặc trang tra cứu kết quả thi từ ngày 22.6. Việc điền thông tin này được khuyến khích thực hiện trước ngày 24.6, để thí sinh có thể thực hiện nhanh hơn các thủ tục vào ngày nhập học.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ nhập học trực tiếp tại Trường Phổ thông Năng khiếu, Cơ sở An Đông (153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, TP.HCM) dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 28.6.

Nếu đã quyết định nhập học vào Trường Phổ thông Năng khiếu, thí sinh không xác nhận nhập học vào các trường THPT khác bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Bên cạnh đó, Trường Phổ thông Năng khiếu thông báo nếu có nhu cầu, thí sinh thực hiện đăng ký phúc khảo bài thi theo hình thức trực tuyến bằng số định danh cá nhân (số căn cước hoặc căn cước công dân) và số báo danh dự thi tại địa chỉ website: https://phuckhao.ddns.net/.

Sau khi đăng ký bài thi cần phúc khảo, thí sinh tải hình chụp căn cước/căn cước công dân/giấy xác nhận mã định danh cá nhân của thí sinh lên hệ thống; sau đó thực hiện thanh toán phí phúc khảo bài thi và thực hiện tải hình chụp minh chứng chuyển khoản đóng tiền phúc khảo bài thi.

Thời gian đăng ký phúc khảo bài thi lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu từ ngày 10.6 đến hết ngày 12.6 với lệ phí là 50.000 đồng/bài thi.

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