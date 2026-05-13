24 giờ làm giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM

Ngày 11.5 vừa qua, đoàn công tác liên ngành gồm viện kiểm sát, chính quyền địa phương, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại TP.HCM đến thăm hỏi và trao giấy khai sinh cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man ở xã Hòa Hiệp đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bé trai 2 tuổi là nạn nhân của bạo lực gia đình, do chính mẹ đẻ và người tình gây ra. Thời điểm tiếp nhận vụ việc, bé chưa đăng ký khai sinh. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng đã phối hợp để làm thủ tục cấp giấy khai sinh nhanh nhất có thể, kể cả cuối tuần.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Lê Văn Phú, Phó chánh văn phòng HĐND và UBND phường Trung Mỹ Tây, kể: Vào chiều thứ 6 tuần trước (ngày 8.5), trong nhóm Zalo về tư pháp - hộ tịch của Sở Tư pháp, một chuyên viên của xã Hòa Hiệp nhắn tin hỏi muốn tìm số điện thoại của chuyên viên phường Trung Mỹ Tây để liên hệ công việc.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Trung Mỹ Tây cùng đại diện viện kiểm sát trao giấy khai sinh cho bé ẢNH: BVCC

Thấy vậy, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND phường Trung Mỹ Tây chủ động liên hệ lại. Hai bên trao đổi, gửi văn bản xác minh hộ tịch của UBND xã Hòa Hiệp và văn bản kiến nghị cấp giấy khai sinh cho trẻ của Viện KSND khu vực 14 TP.HCM.

Lúc nhận văn bản, công chức phường Trung Mỹ Tây cũng chưa biết vụ việc cần xác minh liên quan đến bạo lực gia đình, bởi lẽ giữa các phường, xã vẫn thường nhận đề nghị phối hợp xác minh thông tin hộ tịch.

Sau khi xác minh bước đầu, công chức phường nhận thấy bị can Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ bé trai) có hộ khẩu thường trú ở khu phố 44, phường Trung Mỹ Tây, còn bé trai chưa làm giấy khai sinh. Tiếp đó, phường nhận văn bản kiến nghị chính thức từ viện kiểm sát, nêu rõ bé trai là nạn nhân bạo lực gia đình.

Địa phương sẽ tìm cách hỗ trợ gia đình bé trai 2 tuổi

Nhận định đây là vụ việc cấp thiết, công chức phường Trung Mỹ Tây nhanh chóng phản hồi cho xã Hòa Hiệp, và đề nghị gửi hồ sơ liên quan về để phường làm giấy khai sinh cho bé.

Cùng thời điểm, cán bộ UBND xã Hòa Hiệp liên hệ viện kiểm sát, làm văn bản ủy quyền đưa cho bị can Trúc ký. Sau đó, cán bộ Viện KSND khu vực 14 TP.HCM cùng cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra về UBND phường Trung Mỹ Tây gửi bản gốc giấy ủy quyền và giấy chứng sinh của bé.

"Vụ việc liên quan đến trẻ em và là nạn nhân của bạo lực gia đình nên phường cố gắng làm nhanh nhất có thể. Các hồ sơ đầy đủ nên chỉ trong vòng 24 giờ kể từ lúc tiếp nhận thông tin, giấy khai sinh của bé đã được cấp", ông Phú nói.

Ông Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế thăm và tặng quà cho bé trai 2 tuổi bị bạo hành dã man đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: DUY TÍNH

Ông Phú cho biết Viện KSND khu vực 14 TP.HCM và UBND xã Hòa Hiệp đã tích cực phối hợp chuẩn bị giấy tờ cần thiết giúp phường Trung Mỹ Tây làm giấy khai sinh nhanh hơn, kể cả ngày cuối tuần.

Theo chính quyền địa phương, bị can Trúc đăng ký thường trú và có nhà ở tại phường Trung Mỹ Tây, nhưng không cư trú thực tế mà thuê nhà ở nơi khác, 2 đứa con lớn giao cho người nhà chăm sóc, bé trai bị bạo hành là con thứ 3. Phường và khu phố đang nắm bắt lại hoàn cảnh gia đình để tính toán hình thức hỗ trợ phù hợp.