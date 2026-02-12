25 tháng chạp tảo mộ ngày tết: Lịch âm, lịch vạn niên hôm nay thế nào?

Dương lịch hôm nay là thứ năm giữa tuần, ngày 12.2. Theo lịch âm hôm nay là ngày 25 tháng chạp (tháng 12 âm), còn gọi là ngày 25 tết, là ngày nhiều gia đình chọn tảo mộ ông bà tổ tiên. Theo cách gọi can chi hôm nay là ngày Đinh Tỵ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tỵ.

Hôm nay là ngày 25 tết ẢNH: AI

Người Việt đang trong những ngày của tiết Lập xuân, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc khắp muôn nơi. Chỉ còn 4 ngày nữa, người Việt sẽ chính thức đón Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đón năm mới với nhiều hy vọng mới.

Tục lệ tảo mộ có từ bao đời nay, theo truyền thống, nhiều gia đình với các thế hệ cùng đi tảo mộ ông bà vào 25 tháng chạp hôm nay. Tảo mộ là hoạt động dọn dẹp, sửa sang lại phần mộ của ông bà tổ tiên, những người thân đã mất trong gia đình trước khi tết đến.

Ý nghĩa của tục tảo mộ ngày tết

Ở nhiều địa phương, cứ sau ngày 10 tháng chạp tới 30 tết (hoặc 29 tết với năm không có 30 tết), khi gia đình đã đông đủ cháu con có thể xách hoa, trái cây, bánh trái tới để cúng ông bà tổ tiên.

Mọi người cùng phát cỏ, dọn dẹp mộ phần, trang trí lại mộ phần cho tươm tất rồi mời ông bà, tổ tiên cùng về nhà đón tết cùng con cháu. Các gia đình phải bố trí làm sao để trước chiều 30 tết (hoặc 29 tết với năm không có 30 tết), công việc tảo mộ phải xong xuôi mới về để đón giao thừa.

Ở một số tỉnh thành, tảo mộ thường sẽ được thực hiện sau ngày cúng ông Táo về trời, tức 23 tháng chạp đến ngày cuối cùng của năm. Ngoài thời điểm trước Tết Nguyên đán, người Việt còn tảo mộ trong một số dịp trong năm như Tết Thanh minh, rằm tháng 7… Đặc biệt, Tết Thanh minh tháng 3 âm lịch là thời điểm nhiều gia đình đi tảo mộ.

Tảo mộ ngày tết là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt Nam, là truyền thống nhắc nhở con người về lòng hiếu thảo, sự biết ơn đối với ông bà, tổ tiên.

Anh Hoàng Chương (24 tuổi) quê ở miền Tây cho biết cứ vào ngày 25 tháng chạp hằng năm, đại gia đình anh tề tựu về nhà tổ của ông bà nội ở Cà Mau để tảo mộ. Dù mỗi người đều bận rộn với công việc ngày cuối năm nhưng ai cũng sắp xếp thời gian.

"Mình nghĩ không chỉ với gia đình mình mà tất cả mọi gia đình Việt Nam, đây là thời điểm để thắp hương cho ông bà tổ tiên, thể hiện lòng hiếu kính và biết ơn. Truyền thống này cũng giúp cả gia đình mình được quây quần cùng nhau trước thềm Tết Nguyên đán, gắn kết tình cảm của mọi người", anh Chương chia sẻ.