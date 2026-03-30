2.500 cán bộ, chiến sĩ đồng diễn nghệ thuật ở Quân khu 7

Chương trình "Đồng diễn nghệ thuật" do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức với chủ đề "Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh", nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chương trình "Đồng diễn nghệ thuật" có sự tham gia, góp mặt của 2.500 cán bộ, chiến sĩ ẢNH: NI NA

Đồng thời, đây cũng là dịp ôn lại các dấu mốc lịch sử, truyền thống như 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026), 1.986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 116 năm Ngày quốc tế phụ nữ (8.3.1910 - 8.3.2026), 33 năm Ngày truyền thống phụ nữ Quân đội (10.3.1993 - 10.3.2026) và 77 năm Ngày truyền thống Công đoàn Quốc phòng (6.3.1949 - 6.3.2026).

Tham dự buổi lễ gồm có trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng uỷ, Chính ủy Quân khu và lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, thủ trưởng cơ quan Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Nghi lễ dâng hương, báo công dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NI NA

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 dâng hương tưởng niệm và báo công dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NI NA

Diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng, chương trình mở đầu bằng nghi thức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm và báo công dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp đó là chuỗi tiết mục được dàn dựng công phu như văn nghệ, múa súng, quyền thuật, đối luyện; trình diễn áo dài. Buổi đồng diễn dân vũ có sự tham gia khoảng 2.500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng ẢNH: NI NA

Tiết mục hát múa tập thể rực rỡ sắc màu, tái hiện tinh thần đoàn kết, trẻ trung của lực lượng cán bộ, chiến sĩ ẢNH: NI NA

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 7, khẳng định: "Đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, góp phần kết nối hào khí cha ông với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ hôm nay. Đồng thời khơi dậy bản lĩnh, nhiệt huyết của cán bộ, đoàn viên, hội viên, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới".

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi lễ ẢNH: NI NA

Các phần trình diễn được dàn dựng với quy mô hoành tráng. Trên nền nhạc hào hùng, các tiết mục nối tiếp nhau tạo nên bức tranh nghệ thuật sôi động. Những động tác múa súng dứt khoát, chuẩn xác thể hiện sự tinh nhuệ, bản lĩnh của người lính; các màn quyền thuật, đối luyện mạnh mẽ, uyển chuyển toát lên khí phách con người Việt Nam.

Tiết mục vượt qua vòng lửa rực cháy tạo điểm nhấn kịch tính, phô diễn tinh thần thép và khả năng làm chủ tình huống của người chiến sĩ ẢNH: NI NA

Màn trình diễn võ vovinam với những thế đánh uyển chuyển, dứt khoát, thể hiện tinh thần thượng võ và bản lĩnh người chiến sĩ ẢNH: NI NA

Đan xen trong đó là hình ảnh tà áo dài thướt tha, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Điểm nhấn của chương trình là phần đồng diễn dân vũ quy mô lớn với những bước chân nhịp nhàng, tràn đầy nhiệt huyết, lan tỏa khí thế sôi nổi và tinh thần đoàn kết.

Những tà áo dài thướt tha tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng và bản sắc văn hóa Việt Nam ẢNH: NI NA

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật quần chúng, "Đồng diễn nghệ thuật" còn góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ; bồi đắp lý tưởng, niềm tin, niềm tự hào và trách nhiệm của tuổi trẻ dưới cờ Đảng. Qua đó, tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh", củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn phát triển mới.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên tham gia chương trình ẢNH: NI NA

Thông qua chương trình, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên lực lượng vũ trang Quân khu 7 khẳng định niềm tin son sắt vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời tiếp tục tô thắm truyền thống vẻ vang "Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng".