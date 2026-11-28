Tuy nhiên, nạp quá nhiều chất béo sẽ gây ra nhiều nguy cơ sức khỏe. Vấn đề là nhiều người trong chúng ta lại không hay biết khi lỡ ăn nhiều chất béo vượt quá nhu cầu cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn quá nhiều dầu mỡ có thể gây đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang nạp quá nhiều chất béo:

Cân nặng và vòng eo tăng dần

Một dấu hiệu đáng chú ý là cân nặng và vòng eo tăng dần, dù thói quen ăn uống và mức độ vận động không thay đổi đáng kể. Một nguyên nhân có thể là chế độ ăn chứa nhiều chất béo, bởi chất béo cung cấp năng lượng cao hơn protein và tinh bột.

Cụ thể, mỗi gram chất béo cung cấp khoảng 9 calo, trong khi protein và tinh bột chỉ cung cấp khoảng 4 calo. Vì vậy, các thực phẩm như thịt mỡ, đồ chiên, phô mai và bơ có thể làm tăng đáng kể tổng năng lượng của bữa ăn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị tổng lượng chất béo nên chiếm không quá 30% tổng năng lượng nạp vào mỗi ngày. Việc kiểm soát lượng chất béo, đặc biệt là chất béo không lành mạnh, có thể góp phần phòng ngừa tăng cân không mong muốn ở người trưởng thành.

Đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn nhiều dầu mỡ

Đầy bụng, buồn nôn hoặc khó chịu ở vùng bụng trên có thể xuất hiện sau khi ăn nhiều món chiên rán, thịt mỡ. Đây là dấu hiệu cho thấy hệ tiêu hóa đang gặp khó khăn do xử lý quá nhiều chất béo cùng lúc, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Scott Gabbard tại Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Để tiêu hóa chất béo, cơ thể cần sự phối hợp giữa mật do gan sản xuất, túi mật có nhiệm vụ dự trữ và giải phóng mật, cùng các enzyme tiêu hóa do tuyến tụy tiết ra. Những thành phần này giúp phân giải chất béo để ruột non hấp thu.

Tuy nhiên, những bữa ăn có hàm lượng chất béo cao làm chậm quá trình tiêu hóa của dạ dày. Thức ăn lưu lại lâu hơn trong dạ dày khiến một số người cảm thấy chướng bụng hoặc buồn nôn.

Đau vùng bụng trên bên phải sau khi ăn

Một dấu hiệu khác cần chú ý là cảm giác đau ở vùng bụng trên bên phải, đặc biệt khi tình trạng này xuất hiện sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Túi mật là cơ quan nằm bên dưới gan, có nhiệm vụ dự trữ mật và giải phóng mật xuống ruột non khi cơ thể tiêu hóa thức ăn. Sau khi ăn, đặc biệt là những món chứa nhiều chất béo, túi mật sẽ co bóp để đưa mật vào đường tiêu hóa. Nếu có sỏi mật gây tắc nghẽn đường dẫn mật, quá trình này có thể dẫn đến những cơn đau bụng.

Cơn đau do sỏi mật thường xuất hiện ở vùng bụng trên bên phải, có thể kéo dài vài giờ và thường xảy ra sau những bữa ăn lớn. Một số người còn bị buồn nôn hoặc ói mửa, theo Healthline.