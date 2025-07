3 điểm làm hộ chiếu ở TP.HCM sau sáp nhập

Nhiều người ở TP.HCM thắc mắc sau khi sáp nhập, người dân đi làm hộ chiếu ở địa chỉ nào? Trả lời PV Thanh Niên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (phường Xuân Hòa, TP.HCM) cho biết, hiện nay Công an TP.HCM có 3 địa điểm thu nhận hồ sơ làm hộ chiếu cho người dân sau sáp nhập.

Người dân đi làm hộ chiếu ở 3 địa chỉ tại TP.HCM sau sáp nhập ẢNH: ĐỘC LẬP

Sau khi công an 3 địa phương gồm: Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Dương sáp nhập, tổ chức lại bộ máy, đến nay Công an TP.HCM có 213 đầu mối với 35 phòng nghiệp vụ chức năng, 167 công an cấp xã, 1 đặc khu và 10 đồn công an.

Ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), chỉ trong ngày 1.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nhận hơn 1.000 trường hợp làm hộ chiếu, gần 200 trường hợp làm thị thực, gia hạn tạm trú hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam cho người nước ngoài.

Cụ thể 3 địa chỉ làm hộ chiếu cho người dân TP.HCM sau sáp nhập như sau:

Số 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP.HCM Số 239 Ngô Gia Tự, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM Số 120 Phạm Hùng, phường Bà Rịa, TP.HCM.

Người dân TP.HCM có thể ngồi tại nhà làm hộ chiếu

Người dân TP.HCM có thể đăng ký cấp, đổi hộ chiếu phổ thông trên cổng dịch vụ công quốc gia theo các bước dưới đây.

Bước 1: Truy cập dichvucong.gov.vn, sau đó đăng nhập, hoặc đăng ký tài khoản nếu chưa có.

Bước 2: Sau khi đăng nhập, chọn dịch vụ Cấp hộ chiếu và nộp hồ sơ.

- Tải ảnh chân dung 4x6 cm nền trắng, ảnh mặt trước và sau của thẻ căn cước (theo hướng dẫn trên màn hình đăng ký hồ sơ)

Người dân nộp hồ sơ làm hộ chiếu ở số 196 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP.HCM và 2 điểm ở phường Thủ Dầu Một và phường Bà Rịa ẢNH: ĐỘC LẬP

- Nhập đầy đủ thông tin vào các cột mục

- Đăng ký nơi nhận hộ chiếu

- Tải các tài liệu đính kèm theo quy định (nếu có)

- Trường hợp hộ chiếu còn giá trị, phải nộp trực tiếp hoặc chuyển qua bưu điện về cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tiếp nhận hồ sơ

- Chờ phê duyệt.

Người dân có thể nộp hồ sơ liên quan thủ tục xuất nhập cảnh tại số 120 Phạm Hùng, phường Bà Rịa, TP.HCM ẢNH: CTV

Bước 3: Thanh toán lệ phí trực tuyến

Sau khi, hồ sơ được chấp nhận, người làm thủ tục phải thanh toán lệ phí trực tuyến theo đường dẫn được cổng dịch vụ công quốc gia gửi đến qua tin nhắn hoặc email.

Bước 4: Trả kết quả

Việc trả kết quả theo đề nghị của công dân đăng ký trước đó. Công dân có thể nhận trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc chuyển phát đến địa chỉ mình đã đăng ký.

Hộ chiếu sẽ được cấp trong 8 ngày làm việc nếu làm thủ tục tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh địa phương, 5 ngày làm việc nếu làm hộ chiếu tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an.