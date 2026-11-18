Chiều 18.11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ ký kết thỏa thuận tài trợ với Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền.



Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Được; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông, Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Chung tay cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt

Theo thỏa thuận, 3 doanh nghiệp gồm Vietcombank, Petrolimex, Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền thống nhất tài trợ kinh phí và công trình với tổng trị giá 150 tỉ đồng. Nguồn lực này dành cho các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục, góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Ông Võ Văn Tân, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn, đại diện Petrolimex, cho biết tham gia phát triển giáo dục, đầu tư các công trình phục vụ cộng đồng là trách nhiệm mà doanh nghiệp luôn quan tâm thực hiện.

Theo ông Tân, những năm qua, Petrolimex đã dành nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những nơi người dân còn nhiều khó khăn. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM cải thiện cơ sở vật chất giáo dục và môi trường sống, qua đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Ba doanh nghiệp ký kết hợp tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để hỗ trợ các dự án phục vụ cộng đồng, phát triển giáo dục tại TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Ông Đặng Hoài Đức, Phó tổng giám đốc Vietcombank, cho biết bên cạnh hoạt động kinh doanh, ngân hàng luôn dành sự quan tâm cho công tác an sinh xã hội. Việc tham gia chương trình thể hiện cam kết lâu dài trong đồng hành cùng địa phương chăm lo đời sống người dân, phát triển giáo dục.

Ông Đức mong muốn các bên phối hợp chặt chẽ để sớm cụ thể hóa nguồn tài trợ thành những công trình thiết thực, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả lâu dài.

Còn ông Vương Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, chia sẻ là doanh nghiệp gắn bó với TP.HCM, công ty ý thức trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển của thành phố. Theo ông, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp còn được thể hiện qua những giá trị tích cực đóng góp cho xã hội. Đây cũng là sự tri ân với thành phố đã tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển.

Lấy lợi ích của người dân làm thước đo

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ghi nhận sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các đơn vị tài trợ.

Bà Hạnh nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở giá trị kinh phí mà quan trọng hơn là các cam kết phải được triển khai thành công trình cụ thể, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm ẢNH: THÚY LIỄU

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đề nghị các đơn vị tài trợ phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ nội dung đã thống nhất; tiếp tục đồng hành trong các chương trình phát triển giáo dục, chăm lo an sinh xã hội.

MTTQ thành phố sẽ phối hợp theo dõi, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, hiệu quả và đến đúng đối tượng thụ hưởng.

Đồng thời, MTTQ thành phố tiếp tục kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia những công trình, phần việc thiết thực, lấy lợi ích và sự thụ hưởng của người dân làm thước đo hiệu quả.