Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

3 hành động thực hiện lúc đói bụng vô tình gây hại sức khỏe

Ngọc Quý
Ngọc Quý
16/10/2025 00:08 GMT+7

Bụng đói là trạng thái mà dạ dày không có thực phẩm bên trong, a xít dạ dày tăng cao và dễ bị căng thẳng. Trong trạng thái này, một số hành động có thể vô tình gây phản ứng tiêu cực với cơ thể.

Dưới đây là những điều mà mọi người cần tránh làm khi đang bụng đói:

Uống cà phê lúc bụng đói

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, trước khi ăn sáng. Nhưng điều này có thể gây hại. Cà phê kích thích tiết a xít dạ dày, khiến niêm mạc dạ dày dễ bị tổn thương, gây ợ nóng, khó tiêu hoặc cảm giác đau dạ dày.

Các chuyên gia cảnh báo cà phê khi uống lúc bụng đói có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, ợ chua, co thắt ruột hoặc táo bón nếu nhạy cảm.

- Ảnh 1.

Uống cà phê khi bụng đói là thói quen cần tránh

ẢNH: AI


Tập cường độ cao

Một trong những sai lầm lớn khi bụng đang đói là thực hiện các bài tập nặng, cường độ cao hoặc kéo dài. Trên thực tế, một số người sẽ bắt đầu tập luyện, nhất là vào buổi sáng, khi bụng đói để tăng hiệu quả đốt mỡ thừa, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tuy nhiên, tập luyện trong trạng thái đang đói không chỉ có thể làm cơ thể tăng đốt mỡ mà còn cả protein dự trữ trong cơ bắp. Hệ quả là cơ thể sẽ mất cả mỡ thừa lẫn cơ bắp.

Không những vậy, không ăn gì mà lao vào tập sẽ dễ làm giảm đường huyết, dẫn đến chóng mặt, kiệt sức hoặc mệt mỏi. Ngoài ra, hiệu suất tập sẽ giảm, khiến khó đạt được cường độ hoặc sức mạnh mong muốn.

Nếu vẫn muốn tập khi bụng đói mà chưa ăn, giải pháp an toàn là hãy tập các bài nhẹ như đi bộ, kéo dãn cơ. Nếu muốn tập nặng thì nên ăn nhẹ bằng những món dễ tiêu như chuối, sữa chua ít béo.

Đi ngủ khi bụng đói

Vào buổi tối, nhiều người có thói quen để bụng đói đi ngủ, đặc biệt khi đang cố gắng kiêng ăn. Tuy nhiên, đây là điều rất không nên.

Lý do là khi ngủ với dạ dày đói, cơ thể không còn nguồn năng lượng để duy trì các quá trình trao đổi chất tối thiểu. Hệ quả là gây cảm giác mệt mỏi, tụt đường huyết hoặc choáng váng khi thức dậy.

Giải pháp là nếu cảm thấy đói trước khi ngủ thì hãy ăn nhẹ bằng chuối, cháo loãng hay uống ít sữa ấm khoảng 30 phút trước khi lên giường. Bữa ăn này cung cấp năng lượng vừa phải cho cơ thể, đồng thời giảm áp lực cho dạ dày, theo Healthline.

Tin liên quan

Đi bộ khi bụng đói hay sau bữa ăn là tốt hơn?

Đi bộ khi bụng đói hay sau bữa ăn là tốt hơn?

Dù là hình thức tập luyện đơn giản nhưng đi bộ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra, thời điểm đi bộ vào lúc đang đói hay đang no cũng có thể ảnh hưởng đến lợi ích mà hình thức tập này mang lại.

3 điều cần làm khi bụng đói để kiểm soát huyết áp, tiểu đường

Muốn giảm cân nhanh cần đi bộ với tốc độ bao nhiêu?

Khám phá thêm chủ đề

bụng đói đốt mỡ thừa đau dạ dày cà phê Hút thuốc lá Đi ngủ Giấc ngủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận