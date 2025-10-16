3 hành động thực hiện lúc đói bụng vô tình gây hại sức khỏe

Dưới đây là những điều mà mọi người cần tránh làm khi đang bụng đói:

Uống cà phê lúc bụng đói

Nhiều người có thói quen uống cà phê ngay khi thức dậy, trước khi ăn sáng. Nhưng điều này có thể gây hại. Cà phê kích thích tiết a xít dạ dày, khiến niêm mạc dạ dày dễ bị tổn thương, gây ợ nóng, khó tiêu hoặc cảm giác đau dạ dày.

Các chuyên gia cảnh báo cà phê khi uống lúc bụng đói có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, ợ chua, co thắt ruột hoặc táo bón nếu nhạy cảm.

Uống cà phê khi bụng đói là thói quen cần tránh ẢNH: AI





Tập cường độ cao

Một trong những sai lầm lớn khi bụng đang đói là thực hiện các bài tập nặng, cường độ cao hoặc kéo dài. Trên thực tế, một số người sẽ bắt đầu tập luyện, nhất là vào buổi sáng, khi bụng đói để tăng hiệu quả đốt mỡ thừa, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Tuy nhiên, tập luyện trong trạng thái đang đói không chỉ có thể làm cơ thể tăng đốt mỡ mà còn cả protein dự trữ trong cơ bắp. Hệ quả là cơ thể sẽ mất cả mỡ thừa lẫn cơ bắp.

Không những vậy, không ăn gì mà lao vào tập sẽ dễ làm giảm đường huyết, dẫn đến chóng mặt, kiệt sức hoặc mệt mỏi. Ngoài ra, hiệu suất tập sẽ giảm, khiến khó đạt được cường độ hoặc sức mạnh mong muốn.

Nếu vẫn muốn tập khi bụng đói mà chưa ăn, giải pháp an toàn là hãy tập các bài nhẹ như đi bộ, kéo dãn cơ. Nếu muốn tập nặng thì nên ăn nhẹ bằng những món dễ tiêu như chuối, sữa chua ít béo.

Đi ngủ khi bụng đói

Vào buổi tối, nhiều người có thói quen để bụng đói đi ngủ, đặc biệt khi đang cố gắng kiêng ăn. Tuy nhiên, đây là điều rất không nên.

Lý do là khi ngủ với dạ dày đói, cơ thể không còn nguồn năng lượng để duy trì các quá trình trao đổi chất tối thiểu. Hệ quả là gây cảm giác mệt mỏi, tụt đường huyết hoặc choáng váng khi thức dậy.

Giải pháp là nếu cảm thấy đói trước khi ngủ thì hãy ăn nhẹ bằng chuối, cháo loãng hay uống ít sữa ấm khoảng 30 phút trước khi lên giường. Bữa ăn này cung cấp năng lượng vừa phải cho cơ thể, đồng thời giảm áp lực cho dạ dày, theo Healthline.