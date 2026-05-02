3 lỗi vi phạm giao thông bị phát hiện nhiều nhất trong dịp lễ

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), số vụ tai nạn giao thông trong đợt lễ vừa qua đã giảm tương đối nhiều so với cùng kỳ nhưng số trường hợp vi phạm vẫn ở mức cao. Cụ thể trong ngày 30.4, cơ quan chức năng trên cả nước đã kiểm tra, phát hiện 13.242 trường hợp vi phạm, tiến hành xử lý 13.109 trường hợp với nhiều lỗi khác nhau.

Dưới đây là 3 lỗi vi phạm giao thông phổ biến trong dịp lễ:

Vi phạm tốc độ

Lỗi vi phạm tốc độ dẫn đầu danh sách với hàng nghìn trường hợp bị ghi hình phạt nguội và bị phạt tại chỗ. Trong đợt lễ vừa qua, nhiều tuyến đường trên cả nước rơi vào tình trạng kẹt xe nên khi đoạn đường phía trước trống trải, nhiều tài xế đã cố tình phóng nhanh để rút ngắn thời gian. Nhiều trường hợp không chú ý biển báo tốc độ, khu đông dân cư… dẫn đến vi phạm lỗi chạy quá tốc độ.

Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi chạy quá tốc độ đối với ô tô, từ 5 - 10 km/giờ bị phạt 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điểm a, khoản 3, điều 6; vượt ngưỡng từ 10 đến dưới 20 km/giờ, tài xế đối mặt mức phạt 4 - 6 triệu đồng theo điểm đ, khoản 5, điều 6 và bị trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe (GPLX) theo điểm a, khoản 16, điều 6.

Đối với hành vi chạy quá tốc độ trên 35 km/giờ, mức phạt lên tới 12 - 14 triệu đồng (điểm a, khoản 7, điều 6) và bị trừ 6 điểm trên GPLX (điểm c, khoản 16, điều 6).

Vi phạm nồng độ cồn

Bất chấp mức phạt nặng, nồng độ cồn vẫn là lỗi vi phạm "nóng" tại các cửa ngõ thành phố và khu vực gần điểm du lịch. Việc duy trì các chốt kiểm tra xuyên đêm với tinh thần "không có vùng cấm" đã giúp lực lượng CSGT phát hiện nhiều tài xế sử dụng rượu, bia nhưng vẫn cầm lái. Đây là hành vi bị lên án mạnh vì có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Với tài xế điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong máu, hơi thở sẽ bị xử phạt khá nặng theo Nghị định 168. Cụ thể, mức 1 (chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở), tài xế bị phạt 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm trên GPLX căn cứ điểm c, khoản 6 và điểm b, khoản 16, điều 6.

Ở mức 2 (vượt quá 0,25 - 0,4 mg/1 lít khí thở), mức phạt tăng lên 18 - 20 triệu đồng và trừ 10 điểm trên GPLX theo điểm a, khoản 9 và điểm d, khoản 16, điều 6. Đặc biệt, nếu vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, tài xế bị phạt kịch khung 30 - 40 triệu đồng theo điểm a, khoản 11, điều 6 và tước quyền sử dụng GPLX từ 22 - 24 tháng theo điểm c, khoản 15, điều 6.

Dùng điện thoại khi lái xe

Hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe có xu hướng gia tăng trong dịp lễ, đặc biệt nguy hiểm khi đi trong đô thị đông xe hoặc trên cao tốc. Nhiều người lái có thói quen lướt mạng xã hội, xem bản đồ hoặc nhắn tin ngay khi xe đang chạy ở tốc độ cao. Chỉ cần vài giây thiếu quan sát, tài xế hoàn toàn mất khả năng phản xạ trước các tình huống phanh gấp của xe phía trước.

Theo quy định tại điểm h, khoản 5, điều 6, Nghị định 168, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi đang điều khiển ô tô bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng. Bên cạnh việc phạt tiền, người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là trừ 2 điểm trên GPLX theo quy định tại điểm a, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.