Ngày 28.11, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết tính từ đầu năm 2026 đến nay toàn tỉnh có 7 trường hợp bị bệnh dại do chó dại cắn tại 7 xã và toàn bộ đều tử vong do không tiêm vắc xin hay huyết thanh kháng dại.



Chỉ trong 10 ngày, tỉnh Gia Lai có đến 3 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trường hợp đầu tiên là em A.T (10 tuổi, ở xã Ia Khươl). Ngày 30.9, em bị chó thả rông cắn hai vết ở tay phải. Gia đình không đưa em đi tiêm phòng. Đến ngày 12.11, em T. có dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu, sợ nước, sợ gió và tử vong ngày 16.11.

Tiếp đó, ngày 22.11, em Đ.V.N (11 tuổi, ở xã Lơ Pang) tử vong do bệnh dại. Em bị chó nhà hàng xóm cắn vào mắt cá chân từ tháng 10.2025, vết thương nông, chảy máu ít. Gia đình cho biết không có tiền đi tiêm vắc xin, không xử lý vết thương và cũng không báo cơ quan y tế. Hơn một năm sau, em đau đầu, ảo giác, nôn ra máu, sợ nước và sợ ánh sáng. Em được đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai nhưng gia đình xin đưa về khi bệnh quá nặng. Con chó từng cắn em còn cắn thêm hai người khác, một người đã tiêm đủ ba mũi, một người chưa tiêm.

Tình trạng chó thả rông cắn người là nguy cơ dẫn đến những trường hợp tử vong do bệnh dại ẢNH: TRẦN HIẾU

Trường hợp thứ ba là ông H.X.D (43 tuổi, ở xã Ia Grai). Khoảng hai tháng trước, ông bị chó thả rông cắn vào cẳng chân khi giúp dân đuổi chó ở xã Ia Hrung. Ông không xử lý vết thương, còn tham gia ăn thịt con chó đã bị đánh chết. Ông sốt cao từ ngày 21.11, được xác định mắc bệnh dại và tử vong ngày 25.11.

Ngành y tế đã khử khuẩn tại nhà các bệnh nhân, lập sổ theo dõi người phơi nhiễm và khuyến cáo những người tiếp xúc nguy cơ đi tiêm vắc xin. Người mẹ của một bệnh nhi, từng tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của con, đã được tư vấn tiêm phòng. Cơ quan thú y và chính quyền địa phương tiêu hủy chó nghi mắc bệnh dại, nhốt chó mèo trong vùng dịch và tiêm phòng cho vật nuôi.



Bác sĩ khuyến cáo khi bị chó, mèo cắn hoặc cào, cần rửa vết thương dưới vòi nước chảy với xà phòng ít nhất 15 phút, sát khuẩn rồi đến ngay cơ sở y tế. Bệnh nhân cần được tiêm vắc xin hay huyết thanh kháng dại để tránh tử vong. Bệnh nhân tuyệt đối không tự điều trị bằng thuốc nam, và không chủ quan khi vết thương nhỏ hay con vật đã bị đánh chết. Các gia đình cần phải xích hoặc rọ mõm chó khi đưa chó ra ngoài.